Corona in Nordkorea: Warum das befreundete China nervös wird

Virus Corona wütet in Nordkorea unkontrolliert – und macht nun sogar die Chinesen nervös Das Coronavirus trifft im abgeschotteten Nordkorea auf eine weitgehend ungeschützte Bevölkerung und weitet sich rasant aus. Warum im nahen China wegen des Winds nun Fenster geschlossen werden. Felix Lill, Tokio

Dieses von der nordkoreanischen staatlichen News-Agentur veröffentlichte Foto zeigt einen Desinfektionseinsatz in der Bahnstation von Pjöngjang. Bild: Keystone

Im chinesischen Dadong möge man dieser Tage die Fenster schliessen. Diese Empfehlung hat die Regierung der 2,2-Millionen-Stadt im Osten des Landes ausgesprochen, nachdem Offizielle dort einen bösen Verdacht geschöpft haben. Dass nämlich trotz eines konsequenten Lockdowns seit April zuletzt die Corona-Infektionsfälle wieder unvermittelt stiegen, könne kein Zufall sein. Vermutlich seien die Viren mit dem Wind von der anderen Seite der Grenze gekommen, aus der nordkoreanischen Stadt Sinuiju.

Was Virologen als unwissenschaftlich bezeichnen, da sich das Coronavirus kaum über längere Distanzen durch die Luft transportieren lässt, ist in der chinesischen Grenzregion zu Nordkorea dieser Tage offizielle Politik. Und um der Zero-Covid-Strategie der Zentralregierung in Peking zu folgen, schliesst man lieber Fenster und Türen, schottet sich also noch deutlicher vom sozialen Leben ab als zuvor schon. Schliesslich weiss man so viel: Im Nachbarland grassiert Covid-19.

Übertragung mit dem Wind? Ist das möglich?

Nachdem der isolierte Einparteienstaat Nordkorea offiziell mehr als zwei Jahre ohne Infektionsfall durch die Pandemie kam, vermeldete die dortige Regierung erst am 12. Mai dieses Jahres die ersten Erkrankungen. Auch weil es im Land an präzisen Testkapazitäten mangelt, wird zwar vor allem von Fiebersymptomen gesprochen, wenn Verdacht auf Covid-19 besteht. Davon allerdings zählen die Behörden mittlerweile mehr als 4,5 Millionen Fälle. Bei einer Bevölkerung von 26 Millionen Menschen ist das Wachstum über den vergangenen Monat also äusserst rasant gewesen.

Im wie Nordkorea kommunistisch regierten China sorgt dies für Nervosität. Mit Beginn der Pandemie hatte Nordkorea seine Grenzen zu China und Russland geschlossen, um sich vor dem Virus, dessen erste Fälle in China festgestellt worden waren, zu schützen. Da die strikte Grenzschliessung aber die ohnehin schon schwierige nordkoreanische Versorgungssituation noch deutlich komplizierter machte, findet mittlerweile wieder Güterverkehr zwischen den zwei Staaten statt. Auf diese Weise wurde womöglich das Virus in Nordkorea eingeschleppt.

Und nun vermuten Beobachter, die der Theorie der Infektionen durch den Wind keinen Glauben schenken, dass das Virus seinerseits über die Handelsroute von Nordkorea nach China gelangt. Dass es in einem vom Handel abhängigen Grenzort wie Dadong nun zu so deutlichen Schelten gegenüber dem Nachbarland kommt, ist dabei bemerkenswert. Die Empfehlung zum Fensterschliessen wirft denn ein seltenes Licht auf die angespannte Beziehung zwischen China und Nordkorea.

Kim Jong Un machte die Verantwortlichen schnell aus

Die zwei Einparteienstaaten sind offiziell befreundet. China hält sich mit Kritik an Nordkorea regelmässig zurück. Während diverse Staaten etwa die häufigen Raketentests aus Pjöngjang verurteilen, bleibt es in Peking hierzu meist still. Sollte Nordkorea nun aber – wenn auch ungewollt – die chinesische Zero-Covid-Strategie torpedieren und so in China weitere bei den Menschen höchst unbeliebte Lockdowns provozieren, droht die Toleranz abzunehmen. Nordkorea wiederum kann das nicht gefallen, denn von Chinas Wohlwollen ist man in Pjöngjang abhängig. Andere Freunde hat das Regime in Pjöngjang praktisch nicht.

Im nordkoreanischen Regierungszirkel liegen die Nerven ohnehin seit Wochen blank. Kurz nachdem die ersten Infektions- und Todesfälle offiziell verkündet worden waren, teilte Regierungschef Kim Jong Un gegen seine Beamten aus. Über die staatliche Nachrichtenagentur liess er die Öffentlichkeit wissen, seine Mitarbeiter seien schuld am Ausbruch, die Verantwortlichen «verstehen die gegenwärtige Krise nicht». Zugleich kündigte Kim schnell an, mit aller Kraft gegen weitere Infektionen zu arbeiten.

Einen Monat später sind laut offiziellen Angaben mehr als 11'000 Quarantänezentren eingerichtet worden. Die internationale Impfallianz Gavi hat gegenüber dem US-Auslandssender Voice of America zudem verkündet, dass Nordkorea ein Angebot für Impfstoffe aus China angenommen und begonnen habe, Dosen zu verabreichen.

Welcher chinesische Impfstoff verwendet wird und wann mit dessen Verwendung begonnen wurde, hat Gavi demnach nicht kommuniziert.

Das Problem mit den Impfungen in Nordkorea

Für Nordkoreas Regierung dürfte das Thema Impfung ein schwieriges sein. Auf Angebote aus den USA, Südkorea und der internationalen Gemeinschaft, Impfstoffe bereitzustellen, wurde nicht eingegangen. Ein Grund hierfür könnte sein, dass es im Land an Kühlkapazitäten mangelt, damit einige der international üblichen Impfstoffe problemlos verwendet werden können. Auch geschultes Personal, das die Vakzine verabreichen müsste, ist womöglich nicht ausreichend verfügbar. Gavi hat sich hierzu bisher nicht geäussert. Man warte auf ein Statusupdate aus Pjöngjang.

Der Führer inszeniert sich als Mediziner: Kim Jong Un auf einer Aufnahme von Mitte Juni. Bild: AP

Laut offiziellen Zahlen nehmen die Neuinfektionen derzeit wieder ab, lagen Anfang der Woche mit 30'000 am Tag nur noch bei knapp einem Zehntel des Höchststands Mitte Mai. Zugleich vermeldete die Regierung eine neue Infektionskrankheit, allerdings ohne Details zu erklären. Und es dauerte nicht lange, bis sich Kim Jong Un persönlich im weissen Kittel fotografieren liess und offenbar Medikamente durch das Land schickte.

Ob diese PR-Bilder zur Betonung einer gesundheitspolitischen Leistungsfähigkeit Nordkoreas im benachbarten China für Beruhigung sorgen, ist ungewiss.

