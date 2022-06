Ein Video aus einem Zoo in Indonesien geht derzeit in den sozialen Netzwerken viral. Ein Mann wollte ein Video von sich und einem Orang-Utan machen und näherte sich unerlaubt dem Käfig des Tieres. Plötzlich packt der Affe zu und will nicht mehr loslassen.

09.06.2022, 08.12 Uhr