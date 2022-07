Video-Interview «Bei den Hells Angels geht es nur ums Geld»: Ein Aussteiger packt aus und erzählt, was die kriminelle Gang mit Rihanna und Loredana zu tun hat Er war an einem Mord beteiligt und sass dafür sieben Jahre in Isolationshaft. Jetzt erzählt Kassra Zargaran, 35, seine Geschichte und nennt Namen, Strukturen, Straftaten. Interview: Andreas Maurer Jetzt kommentieren 17.07.2022, 05.00 Uhr

Worum es bei den Hells Angels wirklich geht. Carin Camathias/Andreas Maurer

Kassra Zargaran, 35, steht unter Polizeischutz und lebt an einem geheimen Ort. Früher rannte er von der Polizei davon oder prügelte auf sie ein. Heute arbeitet er mit ihr zusammen. Soeben erhielt er eine Anfrage von Schweizer Sicherheitsbehörden. Nach den Ausschreitungen in Bern, als sich Anhänger verfeindeter Motorradgangs vor Gericht prügelten, wurde er um seine Einschätzung der Szene gefragt.

Zargaran war Mitglied bei den Hells Angels Berlin City, einem der brutalsten Ableger des Clubs weltweit. Dieser hat nichts zu tun mit dem Klischee bärtiger Rocker, die AC/DC hören und zusammen Ausfahrten machen. Eine neue Generation hat übernommen. Junge Männer mit Migrationshintergrund, die nichts zu verlieren haben.

«Der Perser», so wurde Zargaran wegen seiner iranischen Wurzeln genannt, ist der erste Höllenengel, der so tief in den kriminellen Strukturen der Organisation drin war und ausgepackt hat. In einem der grössten Hells-Angels-Verfahren sagte er als Kronzeuge aus. Der Prozess dauerte fünf Jahre und umfasste 300 Verhandlungstage.

Kassra Zargaran, Ex-Mitglied der Hells Angels Berlin City. Nils Schwarz

Zargaran erzählte alles: Namen, Strukturen, Straftaten. Auf dieser Grundlage wurden acht seiner ehemaligen «Brüder» wegen eines gemeinschaftlich begangenen Mordes zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Auch Zargaran wurde deshalb schuldig gesprochen, seine Strafe wurde aufgrund der deutschen Kronzeugenregelung jedoch reduziert. Er bekam zehn Jahre. Zu seinem Schutz sass er immer in Isolationshaft. Weil er sich im Gefängnis gut verhielt, wurde er nach sieben Jahren auf Bewährung entlassen. Er freute sich über den Schuldspruch. Denn seit der Verhaftung waren sieben Jahre vergangen und so war er kurz nach der Verurteilung ein freier Mann.

Beim Mord ging es um eine Abrechnung in der Berliner Unterwelt. Der Hells-Angels-Boss gab seinen Jungs den Auftrag, einen Konkurrenten in einem Wettbüro aufzusuchen und ihm eine «Ansage zu machen». Normalerweise bedeutete dies, ihn zu verprügeln. In diesem Fall war nur der innere Kreis informiert, dass es um mehr ging: um einen Mordauftrag.

Zargaran trug in dieser kalten Januarnacht wie immer seine Lederkutte und lief seinen Kollegen hinterher ins Wettcafé, an siebter oder achter Stelle, vorbei an blinkenden Spielautomaten, in einen Hinterraum. Alle Räume waren videoüberwacht. Die Tat ist dadurch minutiös dokumentiert. Plötzlich fielen Schüsse und alle rannten wieder zurück, auch Zargaran. Er hatte nicht selber gemordet, aber das Mordkommando unterstützt.

Jetzt hat er seine Geschichte in einem Buch aufgeschrieben und gibt deshalb Interviews. Er sitzt auf der Rückbank eines Autos und schaltet seine Kamera an. Während er ins Mikrofon spricht, bewegt sich der auf seinen Hals tätowierte Totenkopf manchmal, als würde er ebenfalls reden.

Wie kam es dazu, dass Sie Mitglied der Hells Angels wurden?

Kassra Zargaran: Das hat sich über Bekanntschaften ergeben. Ich arbeitete im Rotlichtmilieu und hatte einen Namen in der Szene als robuster Kerl. Ein Bekannter von mir war in einer Supporter-Gruppe der Hells Angels, also einer Untergruppierung, und hat mich angefragt, weil ich ein guter Kämpfer war. Ich wurde in den Club geholt, um ihn in seiner Kampffähigkeit zu verstärken. So kam ich mit den Leuten in Kontakt und wurde mit der Zeit Mitglied.

Was war Ihre Motivation?

Es ging mir um Anerkennung. Man hat mich dadurch in der Szene noch mehr wahrgenommen und respektiert. Das hat mir als junger Kerl imponiert. Ich bewegte mich schon in einer halbkriminellen Welt. Deshalb war es für mich nicht etwas komplett Neues, einfach strukturierter und organisierter.

Wie haben Sie sich bewiesen, um im Club aufgenommen zu werden?

Es gab kein spezielles Aufnahmeritual. Ich bin 2009 eingestiegen und wurde erst 2013 vollwertiges Mitglied. In dieser langen Zeit waren vielen Situationen entscheidend für meinen Aufstieg: Wie ich mich in Schlägereien verhielt, als meine Wohnung vom Landeskriminalamt mehrmals durchsucht wurde oder als wir nach Auseinandersetzungen für jeweils kurze Zeit verhaftet wurden. Ich war zu hundert Prozent loyal.

Sie haben sich vor allem durch Gewalt bewiesen?

Ja. In dieser Welt gilt das Recht des Stärkeren. Wir mussten ständig kämpfen, weil andere Gangs auch ein Stück vom Kuchen wollten.

Seine Kindheit begann ganz normal Kassra Zargaran wurde 1986 als Sohn eines Iraners und einer Deutschchilenin in einem Vorort von Hamburg geboren. Die Mutter arbeitete als Kindergartenlehrerin, der Vater als Optiker. Kassras Kindheit begann ganz normal, er ging sogar kurz aufs Gymnasium. Er hatte jedoch Mühe sich zu konzentrieren und fühlte sich als «Kanacke» unter den «biodeutschen Kindern» nicht wohl, wie er schreibt. Er musste in die Realschule, wo er einen Lehrer mit einem Geodreieck verletzte. Eine Lehre als Koch scheiterte. So startete er eine Karriere im Rotlichtmilieu.

Welches Bild hatten Sie damals von den Hells Angels?

Ich war völlig verblendet und habe für den Club alles aufgegeben, auch die Beziehung zu meiner Partnerin und zu meiner kleinen Tochter. Ich bin extra von Hamburg nach Berlin gezogen. Ich habe mir eine Wohnung in der Nähe des Clubhauses ausgesucht, um immer einsatzbereit zu sein. Ich glaubte damals, die Hells Angels würden für Bruderschaft und Loyalität stehen. Wir lebten in einer eigenen Welt. Die Leute ausserhalb des Clubs haben wir nicht respektiert, um das einmal nett auszudrücken.

Wie kam es zum Bruch?

Die tödliche Gewalt, die der Club ausübte, hat alle Grenzen ausradiert, die ich mir persönlich je gesetzt habe. Ich wurde in etwas hineingezogen, ohne zu wissen, worum es wirklich ging. An diesem Januarabend, der später vor Gericht verhandelt wurde, dachte ich, es ginge darum, jemandem eine Abrechnung zu verpassen. Ich war bereit, jemanden für den Club zu verprügeln, aber nicht zu töten. Plötzlich fielen die Schüsse und erst im Nachhinein erfuhr ich, dass es von Anfang an einen Mordauftrag gegeben hatte. Ich habe dem Jungen, der an diesem Abend sterben musste, nichts getan, ich war einfach im selben Raum und wurde deshalb wegen Beteiligung am Mord später verurteilt. Ich musste mich nach der Verhaftung entscheiden: Entweder gehe ich mit den Jungs in den Abgrund oder ich ziehe einen Schlussstrich, mit allen Konsequenzen.

Sie fällten den Entscheid spät.

Sie müssen verstehen: Der Club war mein gesamtes soziales Umfeld – ich hatte sonst nichts. Ich hatte nicht das Rückgrat, um vorher zu gehen. Ich war der Entscheidung lange aus dem Weg gegangen.

Worum geht es bei den Hells Angels wirklich?

Um Geld, um Geschäfte, um Macht, um Einfluss, aber schliesslich einfach ums Geld – um nichts anderes. Alles, was in der Öffentlichkeit so erzählt wird, es gehe um Bruderschaft und Easy Rider, das ist Quatsch, pure Propaganda. Wer nur Gemeinschaft und Zugehörigkeit sucht, könnte in einen normalen Motorradclub gehen. Die Hells Angels gehören zur Kategorie der Einprozenter, sie zählen sich also selber zum einen Prozent der Motorradclubs, die kriminell sind. Und sie verleihen ihren Mitgliedern Abzeichen: Wenn sie für den Club töten, wenn sie Gewalt gegen Polizisten ausüben oder wenn sie die Prostitution fördern.

Wie viele Mitglieder haben ein Abzeichen als Killer?

Sehr viele. Viele tragen es aber nicht offen. In Berlin gibt es allerdings einige. Ich war oft bei den Hells Angels in Kopenhagen. Dort ist jeder Zweite ein Killer und mehr Mitglieder sind im Knast als in Freiheit. Dort haben die Auseinandersetzungen eine ganz andere Qualität erreicht. In Deutschland entwickelt es sich nun auch in diese Richtung. Die Gewalt nimmt zu und es geschehen mehr Morde.

Sie waren bei den Hells Angels Berlin City, einem der brutalsten Ableger, genannt Charter, des Clubs. Gibt es aber nicht auch harmlose Ortsgruppen, bei denen es wirklich nur ums Motorrad- fahren und Biertrinken geht?

Natürlich gibt es Charter, die nicht dasselbe Gewaltpotenzial haben. Aber man muss sich auch bei diesen fragen: Warum gehören sie zum Club? Ginge es ihnen tatsächlich ums Motorradfahren, könnten sie in irgendeinen Club gehen. Sie müssten nicht einem Club beitreten, der Gewalt legitimiert, den Staat nicht anerkennt und Auszeichnungen für Tötungen und die Ausbeutung von Frauen verleiht. Jene Charter, die nicht durch Gewalt auffallen, gehen ihren kriminellen Geschäften einfach im Stillen nach. Und auch die vermeintlich harmlosen Charter haben das Potenzial, plötzlich zu kippen.

Weil sie alle Teil einer kriminellen Struktur sind?

Ja, genau.

Wie schätzen Sie die Schweizer Hells Angels ein?

Es war lange ruhig um sie, weil sie keine Konkurrenz und deshalb den ganzen Kuchen für sich hatten. Mit dem Auftritt der verfeindeten Bandidos wurde es jetzt unruhig in der Szene. Die Macht- und Revierkämpfe werden grösser. Dass sie sich jetzt sogar mitten am Tag in Bern vor Gericht prügeln, zeigt: Da verändert sich gerade etwas.

In Deutschland werden gefährliche Ortsgruppen verboten. In der Schweiz aber gilt der Grundsatz, dass nur Taten, aber keine Ideologien verboten werden. Was bringen Vereinsverbote?

Die Kriminalität verschwindet dadurch natürlich nicht, aber die Hells Angels können nicht mehr ihre Kutten in der Öffentlichkeit tragen. So können sie nicht mehr dieselbe Macht ausstrahlen. Das öffentliche Bild des Clubs wird mit den Vereinsverboten korrigiert.

Wie Rihanna von den Hells Angels beschützt wurde. Carin Camathias/Andreas Maurer

Sogar Stars der Musikindustrie zeigen sich in der Öffentlichkeit mit den Hells Angels. Sie standen einmal als Sicherheitsmann von Rihanna im Einsatz. Wie war das?

Daran erinnere ich mich gerne, man sieht so einen amerikanischen Superstar ja nicht alle Tage. Wir erhielten damals eine Anfrage vom Veranstalter, der den Sicherheitsbereich der Aftershow-Party managte. Für uns ging es nicht ums Geld, sondern um die Repräsentation nach aussen. Rihanna hatte zwei riesige schwarze Sicherheitsmänner dabei, die sie rund um die Uhr begleiteten. Vier Leute von uns, ich inklusive, haben sie dann vom Hotel abgeholt und zur nahe gelegenen Location am Potsdamer-Platz gebracht. Sie hatte eine riesige Entourage dabei. Manager, Kosmetiker, Handtaschenhalter, etwa 25 Leute. Rund um uns waren viele Fans, die ihr nahe kommen wollten. Weil es mir zu langsam ging, habe ich Rihanna etwas nach vorne geschoben. Da drehte sie sich um, sie trug eine riesige Sonnenbrille und hatte einen Joint im Mund, und sagte divamässig zu mir: «Stop pushing me.»

Ging es ihr ums Prestige oder wirklich um die Sicherheit?

Beides. In den USA ist zwar auch das FBI hinter den Hells Angels her und man weiss, dass es sich um kriminelle Gangs handelt, aber das Verständnis ist dennoch ein anderes. Es schwingt noch immer Romantik mit, weil die Kultur der Rocker und der Harley Davidsons von dort kommt.

Auch die Schweizer Rapperin Loredana hat einen Hells Angel als persönlichen Sicherheitsmann.

Er heisst Abedin, ich kenne ihn sehr gut. Ich kannte ihn schon in der Anfangszeit, als er noch quasi ein Bub war. Er lebt in Nordrhein-Westfalen und floh damals nach jeder Auseinandersetzung nach Holland. Jetzt hat er sich hochgearbeitet und ist Loredanas Sicherheitschef. Ich habe viel mit ihm gesprochen und kenne auch sein Umfeld. Wir hatten ein gutes Verhältnis.

Wie gefährlich ist er?

Überhaupt nicht. Er hat durch die Struktur der Hells Angels ein Geschäft aufgebaut und damit Geld verdient. Er ist kein gewalttätiger Mensch, da gibt es wesentlich schlimmere. Zum Beispiel gab es da ein Mitglied, von dem man angenommen hat, er sei ein Informant der Polizei. Ihm wurde in den Kopf geschossen, dann wurde sein Körper zerstückelt und in den Rhein geworfen. Das war Abedins Umfeld, aber das war nicht er.

Wie profitieren er und Loredana von den Hells Angels?

Grundsätzlich durch das Gewaltpotenzial und die Manpower. Genau verstanden habe ich es in ihrem Fall aber nie. Sie könnte auch ein normales Sicherheitsteam engagieren und zur Polizei gehen, wenn ihr jemand zu nahe kommt. Aber sie war ja früher auch in kriminelle Geschäfte involviert, in diesen Enkeltrickbetrug. Sie wird bestimmt ihre Gründe haben. Mit den Hells Angels arbeitet man nicht einfach so zusammen.

Was die Hells Angels mit Loredana zu tun haben. Carin Camathias/Andreas Maurer

Sie haben als Kronzeuge in einem der grössten Hells-Angels-Verfahren gegen Ihre «Brüder» ausgesagt. Was war dabei am schwierigsten?

Die ganze Haftzeit. Ich sass bis zum letzten Tag in Isolationshaft, sieben Jahre lang. Das war sehr hart. Daran kann man wirklich zugrunde gehen. Vor Gericht war vor allem die Anfangsphase schwierig. Ich habe drei Monate lang ausgesagt.

Werden Sie seither bedroht?

Am Anfang gab es viele Drohungen. Es gab ein Video, in dem ich und der Oberstaatsanwalt imaginär erschossen wurden. Unser Konterfei wurde auf Papier ausgedruckt, an einen Baum gehängt und mit einer Maschinenpistole wurde darauf geschossen. Es hiess, dem Killer, der uns umbringen würde, werde Geld bezahlt. Jetzt gibt es auch wieder Drohungen, seit ich offen auftrete und die Strukturen benenne. Ich ziehe ihnen die Maske herunter und dies nicht als irgendein Experte, sondern als einer, der die Hells Angels aus dem Innern kennt. Ich stehe deshalb unter Polizeischutz und im ständigen Austausch mit den Sicherheitsbehörden.

Wie sieht Ihr Alltag heute aus?

Ganz normal, wie bei einem Otto Normalverbraucher, spiessig.

Nämlich?

Ich möchte nicht näher auf mein Privatleben eingehen, um es zu schützen. Aber ich arbeite heute ganz normal, mache mit einem ehemaligen Justizvollzugsbeamten, den ich in meiner Haftzeit kennen gelernt habe, Workshops für Jugendliche. Ich kläre sie auf und zeige ihnen die Strukturen der Hells Angels auf. Ich bringe eine Authentizität mit, die mir die Jugendlichen abnehmen.

Ist Ihr Buch Ihre Psychotherapie?

Na klar ist es das auf eine Art. Aber den wesentlichen Teil meiner Aufarbeitung habe ich im Gefängnis gemacht. Ich hatte in der Isolationshaft sehr viel Zeit, um mich mit mir und meiner Geschichte auseinanderzusetzen. Über den Mordfall wurde viel gesprochen. Es gab in der deutschen Justizgeschichte noch nie einen Fall mit so vielen lebenslänglichen Freiheitsstrafen. In der Öffentlichkeit wurde dabei oft über mich gesprochen. Es war mir wichtig, meine Geschichte, meine Sicht, zu erzählen.

Als Aussteiger haben Sie ein neues Geschäftsmodell gefunden.

Das sehe ich nicht so. Es ist ja auch nur temporär. Ich verspreche mir keine Millionen davon und kann jetzt auch nicht Loredana-mässig in einem Rolls Royce herumfahren. Es passieren ständig neue Dinge, die Welt ist schneller geworden, und ich bin mir bewusst, dass jede Geschichte wieder in Vergessenheit geraten kann.

