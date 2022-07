Veto von Russland «Dunkler Tag»: Keine Einigung auf Syrien-Hilfe im UN-Sicherheitsrat Syrien ist auf Hilfslieferungen der UNO angewiesen. Doch die könnten nun ausbleiben. Russland hat gegen eine Verlängerung der Unterstützung gestimmt. 08.07.2022, 22.20 Uhr

Russland hat ein Veto gegen die Verlängerung der humanitären Hilfe in Syrien eingelegt. Keystone

Der UN-Sicherheitsrat hat sich zunächst nicht auf die Fortsetzung lebensnotwendiger humanitärer Hilfe für Millionen notleidende Syrer einigen können. Bei einer zuvor mehrfach verschobenen Sitzung legte Russland am Freitag in New York ein Veto gegen einen von Irland und Norwegen verfassten Resolutionsentwurf ein, der die Fortsetzung des wichtigen Hilfsmechanismus in dem Bürgerkriegsland um ein weiteres Jahr vorsah. China enthielt sich, die anderen 13 Mitgliedsländer stimmten dafür.