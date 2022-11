Frankreichs Ex-Bischof-Chef gesteht Missbrauch eines Mädchens

verwerfliches Verhalten Schock für Vorsitzenden: Französischer Ex-Bischof-Chef gesteht Missbrauch Der 78-jährige Jean-Pierre Ricard gesteht in einem Schreiben, sich einem Mädchen gegenüber «auf verwerfliche Weise verhalten» zu haben. Etwa zehn solcher Fälle seien in Frankreich bereits ins Visier der Justiz oder kirchlicher Ermittlungen geraten. 07.11.2022, 22.23 Uhr

Frankreichs ehemaliger Chef-Bischof gesteht Missbrauch an einem Mädchen. (Symbolbild) Rüdiger Osterwald (Archiv)

Der ehemalige Vorsitzende von Frankreichs katholischer Bischofskonferenz, Jean-Pierre Ricard, hat zugegeben, in den 1980er Jahren ein 14-jähriges Mädchen missbraucht zu haben. Der heute 78-Jährige gesteht in einem Schreiben an die heutige Vollversammlung der Bischöfe, sich dem Mädchen gegenüber «auf verwerfliche Weise verhalten» zu haben, wie es in einer Mitteilung heisst. Ricard war früher Erzbischof von Bordeaux und leitete die Bischofskonferenz von 2001 bis 2008.

Der heutige Vorsitzende, Erzbischof Éric de Moulins-Beaufort, bezeichnete das Geständnis am Montag als «Schock». Auf ihrer derzeit tagenden Vollversammlung beraten Frankreichs Bischöfe auch über die Bewältigung von Missbrauchsskandalen.

Nach Angaben von Moulins-Beaufort seien in Frankreich zehn zumeist ehemalige Bischöfe in Zusammenhang mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs ins Visier der Justiz oder kirchlicher Ermittlungen geraten. In zwei Fällen sollen Bischöfe Hinweise auf Missbrauch nicht weitergegeben haben. (fot)