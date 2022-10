Pakistan: Vereinte Nationen starten neuen Spendenaufruf

Verheerende Unwetter Vereinte Nationen starten neuen Spendenaufruf für Pakistan Nach den katastrophalen Regenfällen im südasiatischen Staat braucht es Millionen von Spendengelder. Diese sollen die Nahrungsmittelversorgung, sauberes Trinkwasser und eine stabile Gesundheitsversorgung sicher stellen, um eine humanitäre Katastrophe abzuwenden. 5,8 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht. 03.10.2022, 15.13 Uhr

Pakistan braucht weitere Millionenhilfe zur Bewältigung der Folgen der verheerenden Überschwemmungen. Es gehe um Leben und Tod, sagte der humanitäre Koordinator der Vereinten Nationen im Land, Julien Harneis, am Montag in Genf. Die Vereinten Nationen brauchten bis Ende Mai 2023 rund 816 Millionen Dollar (835 Mio Euro), um eine Hungersnot abzuwenden und Menschen medizinisch zu versorgen. Der detaillierte Plan sollte Geberländern am Dienstag in Genf präsentiert werden.