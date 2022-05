Uiguren: China stellt Putins Politik in den Schatten

Verfolgte Uiguren Einblick ins Innerste des Machtapparats: Stellen die Verbrechen Chinas sogar die Unterdrückungspolitik Putins in den Schatten? Die geleakten chinesischen Daten erinnern an die Verbrechen des Regimes gegen die eigene Bevölkerung. Was kann der Westen tun? Klar ist, Sanktionen gegen Putin sind dagegen ein Pappenstiel. Daniel Fuchs 4 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Angeblich zur Deradikalisierung: Dieses Foto von 2017 zeigt inhaftierte Uiguren in einem Lager in der Präfektur Hotan. Bild: Human Rights Watch

Ist es übertrieben, wenn Staaten wie Frankreich, die USA oder die Niederlande das, was in der chinesischen Provinz passiert, einen Genozid nennen? Dass dort überwiegend muslimische Uiguren, die in der nordwestlichen Region Xinjiang vorherrschende Ethnie, in Umerziehungslager gesteckt, dass sie überwacht, verfolgt und gefoltert werden, ist hinlänglich bekannt.

Bestärkt werden die bekannten Umstände nun von neuen Beweisen. Am Dienstag veröffentlichte eine internationale Medienkooperation ein riesiges Datenleak. Die «Xinjiang Police Files» bieten Einblick ins Innerste des chinesischen Machtapparats. Sie beinhalten Tausende von Fotos inhaftierter Uiguren, deuten auf Folterszenen hin und belegen etwa, dass flüchtige Uiguren unverzüglich erschossen werden sollen. Das alles läuft in Chinas Politik unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung.

Wie ein Genozid à la chinoise funktioniert

Wer Genozid hört, der denkt zuallererst an Vernichtungslager. Das sind die chinesischen Umerziehungslager kaum. Hier wird der Wille der Menschen gebrochen, ein kulturelles Erbe ausgelöscht.

Wie ein Genozid à la chinoise funktioniert, beschrieb indes der deutsche Anthropologe Adrian Zenz eindrücklich in einem Aufsatz, der 2021 im Magazin «Foreign Policy» erschienen ist. Zenz ist auch der Mann, der die «Xinjiang Police Files» von einem anonymen Hacker erhalten und sie dem internationalen Recherchenetzwerk weitergereicht hat.

Das Regime bedient sich dafür sowohl systematischer Geburtenkontrolle auf der uigurischen Seite sowie der gezielten Ansiedlung von Han-Chinesen in der mehrheitlich von Uiguren bewohnten Region. Zenz zitiert aus Verlautbarungen chinesischer Behörden etwa, dass sich der Anteil der Bevölkerung mit «negativer Energie» so «ausdünnen» soll. Die UNO-Völkermordkonvention von 1948 hält klipp und klar fest, was einen Genozid definiert: Etwa wenn verhängte Massnahmen zur «Verhinderung von Geburten innerhalb einer Gruppe» beabsichtigen, «eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören».

Die Chinesen machen Angst

Chinas Uiguren-Politik ist nur eines der Themen, welche die Angst vor dem bevölkerungsreichsten Land schüren: In Hongkong wurde erfolgreich ein funktionierender Rechtsstaat geschleift. Gegenüber der aus seiner Sicht abtrünnigen Insel Taiwan betreibt Peking scharfe Kriegsrhetorik, sodass US-Präsident Joe Biden zuletzt Taiwan militärischen Beistand garantierte im Fall eines chinesischen Angriffs. Man will sich nicht ausmalen, was passiert, wenn sich im Pazifik die beiden Grossmächte USA und China bekriegen.

Und unter dem Deckmantel der Bekämpfung des Coronavirus werden immer neue Lockdowns verhängt, welche die betroffene Bevölkerung entrechten und die Wirtschaft abwürgen. Westliche Multis wenden sich bereits vom Riesen in Fernost ab, zuletzt Apple und Airbnb.

Dieser – freiwillige – Abzug aus dem sehr lukrativen chinesischen Markt darf jedoch nicht über die Bedeutung Chinas für den hiesigen Lebensstandard hinwegtäuschen. Als gigantischer Lieferant billiger Konsumgüter sowie von Rohstoffen, etwa seltenen Erden, und als riesiger Absatzmarkt für hiesige Industriezweige sorgt China mitunter für Wohlstand in Europa, auch in der Schweiz. In Deutschland wird deshalb gerade im Zusammenhang mit den «Xinjiang Police Files» diskutiert, wie der Unterdrückungspolitik Chinas zu begegnen ist.

Russland-Politik im Vergleich ein Kinderspiel

Noch streitet der Westen über Öl- und Gasembargos gegenüber dem Aggressor Russland in der Ukraine. Was aber, wenn man dereinst zum Schluss kommen muss, dass China Putins Unterdrückungspolitik sogar noch in den Schatten stellt? Könnte sich der Westen überhaupt aus der Abhängigkeit von China lösen? Die Loslösung Europas von der Abhängigkeit von russischem Öl und Gas scheint angesichts dieser Frage wie ein Kinderspiel.

Chinesische Politik wird oft als rational und kühl durchdacht bezeichnet. Dieselben Attribute hafteten bis vor kurzem der Politik Wladimir Putins an.

4 Kommentare Paul Grunder vor einem Tag 5 Empfehlungen Die Älteren erinnern sich, dass der Chinesische Machtapparat in Tibet gleich grausam vorgegangen ist. Handeln kann jeder Einzelne. Nichts mehr aus China kaufen, keine Socken, keine Hemden, kein Ramsch und keine Solarmodule etc. Wir müssen technologisch so umdenken, dass wir auch keine seltenen Erden mehr verwenden müssen. Das wirft uns aus der Elektrizitätseuphorie zurück auf die Erdöl- Gas-und auch Atomenergie bis wir bemerken, dass wir unser "Grün- und Alternativenergiespielchen" nur mit Rohstoffen aus China und Russland treiben können. Die Rechnung mit diesen Ländern geht nicht mehr auf, wenn Menschenrechte und friedliches Muteinander in die Energiebilanz aufgenommen werden. 5 Empfehlungen Doris Hirsch vor 2 Tagen 4 Empfehlungen Es ist mehr als bekannt, dass China Menschen mit allen Mitteln unterdrück, welche nicht Staatskonform handeln oder ihnen einfach nicht passen. Trotz dieses Wissen hat die "neutrale" Schweiz Handelsabkommen mit diesem Land und hat ihnen auch schon unglaublich viel Wissen überlassen, welches uns jetzt in eine grosse Abhängigkeit von China geführt hat. Übelst! 4 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen