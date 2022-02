"Freiheitskonvoi" nach Brüssel: Schweizer sollen zu Hause bleiben

CORONA-PROTEST Schweizer wollen im «Freiheitskonvoi» nach Brüssel - Belgier sagen: Bleibt zu Hause! Nach dem Vorbild der kanadischen LKW-Proteste soll eine europaweite Sternfahrt nach Brüssel stattfinden. Auch Schweizer Corona-Skeptiker haben sich angemeldet. Jetzt aber hat der Brüsseler Bürgermeister dem Plan einen Riegel geschoben. Remo Hess, Brüssel, Christoph Bernet 11.02.2022, 12.03 Uhr

Jetzt wollen sie auch nach Brüssel: Freiheitskonvoi in Bern. Keystone

Glaubt man den Ankündigungen in den einschlägigen «Telegram»-Kanälen, wollen sich am kommenden Montag zahlreiche Corona-Skeptiker aus der Schweiz zu einer europaweiten Sternfahrt nach Brüssel aufmachen. Ihr Ziel: EU-Hauptstadt lahmzulegen. Als einer der Sammlungs- und Abfahrtorte wurde Bern bestimmt. Manche Schweizer Teilnehmende wollen sich in Strassburg mit französischen Protestierenden zusammenschliessen und dann gemeinsam nach Brüssel weiterfahren. Vorbild des «Konvois der Freiheit» sind die kanadischen LKW-Proteste in Ottawa, die sich seit Tagen hinziehen. Der Aufruf wurde auch im Kanal der Schweizer «Freiheitstrychler» geteilt.

Bereits zirkulieren praktische Tipps, wie der Hinweis auf die Nummernschilderfassung in Brüssel. Screenshot Telegram

Kontrollen auf der Autobahn: Brüssel will Blockade verhindern

Doch dazu soll es jetzt nicht kommen: Philippe Close, der Brüsseler Bürgermeister, hat die Aktion verboten. Als Grund führt er die fehlende Bewilligung für den Protestzug an. Polizeikontrollen auf den Haupteinfallsachsen würden Fahrzeuge umleiten, die sich trotz Verbot nach Brüssel aufmachten. Auch Kontrollen an der Grenze für Protestfahrer aus dem Ausland sind möglich. «Wir tun alles, um zu verhindern, dass Brüssel blockiert wird», so die belgische Innenministerin Annelies Verlinden.

Zuvor hatte schon die Stadt Paris ein Verbot ausgesprochen, wo fürs Wochenende ebenfalls ein Konvoi geplant war. Wer sich nicht daran hält, muss mit Geldstrafen von bis zu 4500 Euro, Führerscheinentzug oder gar mit einer Festnahme rechnen. Nichtsdestotrotz formierten sich am Freitag bereits einige Protest-Züge in verschiedenen französischen Städten.

Schweizer Freiheitstrychler marschierten bei Skandal-Demo mit

Brüssel wurde bereits vor mehreren Wochen Schauplatz eines europaweit organisierten Corona-Protests. Am Rande der Veranstaltung mit rund 50'000 Teilhenhmenden kam es zu wüsten Angriffen auf die Polizei, Strassenschlachten und Zerstörungen in und ums Brüsseler Europaquartier. Auch ein Gebäude des Auswärtigen Dienstes der EU (EEAS) wurde angegriffen.

Unter den rund 50’000 Corona-Protestierenden liefen auch Schweizer mit. Bilder und Videos zeigen eine Gruppe Schweizer «Freiheitstrychler», wie sie in ihren weissen Kutten und Glocken-schwingen im Protest-Zug mitmarschieren.

Mitten drin beim Corona-Massenprotest in Brüssel: Freiheitstrychler aus der Schweiz. Keystone

Ein Schweizer «Freiheitskonvoi» nach kanadischem Vorbild wurde bereits am Montag in der Stadt Bern angesetzt. Dem Aufruf, die Bundesstadt zu blockieren, folgten rund 200 Fahrzeuge. Die Berner Behörden riegelten darauf die Innenstadt ab. Trotzdem kam es ab 16 Uhr zu «erheblichen Verkehrsbehinderungen», wie die Berner Polizei in einer Mitteilung schreibt.