Emeritierter Papst Benedikt XVI. soll «schwer krank» sein

Vatikan Emeritierter Papst Benedikt XVI. ist «schwer krank» – Papst Franziskus: «Betet für ihn» Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (95) ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus «sehr krank». Benedikt XVI., der mit bürgerlichem Namen Joseph Aloisius Ratzinger heisst, war von 2005 bis 2013 das Oberhaupt der katholischen Kirche. Aktualisiert 28.12.2022, 12.36 Uhr

Der emeritierte Papst Benedikt XVI. (95) ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus «sehr krank». Sven Hoppe / dpa-Pool

Sorge um Benedikt XVI.: Der emeritierte Papst ist nach Auskunft seines Nachfolgers Franziskus «sehr krank». Franziskus bat am Mittwoch alle katholischen Gläubigen um ein «spezielles Gebet» für den 95-Jährigen, der schon länger körperlich schwach ist. «Denkt an ihn, er ist sehr krank. Und bittet den Herrn, ihn zu trösten und zu unterstützen in diesem Zeugnis der Liebe zur Kirche - bis zum Ende», sagte er zum Ende der Generalaudienz im Vatikan.