Trump muss zittern: Neue Beweise zum Sturm auf das Kapitol

USA Warum Donald Trump heute Abend zittern muss: Kommen jetzt neue Beweise zum Sturm auf das Kapitol ans Licht? Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat untersucht, was der Ex-US-Präsident am Morgen des 6. Januar 2021 ganz genau gemacht hat. In der Nacht auf Freitag werden die Ergebnisse präsentiert. Die 5 wichtigsten Fragen und Antworten. Samuel Schumacher Jetzt kommentieren 09.06.2022, 17.00 Uhr

Heute Abend will ein US-Parlamentsausschuss neue Beweise vorlegen, die belegen sollen, dass Donald Trump persönlich für den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021 verantwortlich ist. Keystone

Mehr als 2000 Anhänger von Donald Trump stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol in der amerikanischen Hauptstadt Washington D.C. – angepeitscht von einer Brandrede des abtretenden US-Präsidenten. Der Angriff auf das Parlamentsgebäude schockierte die Welt. Fünf Menschen kamen beim Sturm auf das Kapitol ums Leben, fast 140 wurden verletzt, das Vertrauen in die amerikanischen Institutionen war erschüttert.

Fast zehn Monate lang haben sich Abgeordnete eines Parlamentskomitees (7 Demokraten und 2 Republikaner) mit der Hilfe professioneller Ermittler intensiv mit den Ereignissen dieses Tages und der Rolle des damaligen Präsidenten Donald Trump auseinandergesetzt. Am Donnerstagabend nun will das «House select committee» erstmals seine Ergebnisse präsentieren. Und die könnten den republikanischen Ex-Präsidenten und seine Vertrauten arg in Bedrängnis bringen.

Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Laut CNN wird die Anhörung nicht nur bislang unter Verschluss gehaltenes Foto- und Videomaterial des Angriffs in die Öffentlichkeit bringen, sondern auch wichtige Erkenntnisse aus den über 1000 Interviews (u.a. mit Trumps Kindern Ivanka und Donald Junior) präsentieren. Sie sind dem Untersuchungsausschuss in den vergangenen Monaten Red und Antwort gestanden. Das Komitee will der Öffentlichkeit eine ausführliche Zusammenfassung jener Ereignisse bieten, die vor anderthalb Jahren beinahe zum «Umsturz der Präsidentschaftswahlen und zur Verhinderung des Macht-Transfers» geführt hätten. Ein Mitglied des Ausschusses betonte gegenüber CNN, die neuen Beweise seien «verstörend» und «absolut überraschend».

Einiges. Mehrere Mitglieder des Untersuchungsausschusses haben bestätigt, dass es bei der heutigen Anhörung (und der in den kommenden Tagen folgenden Fortsetzung) vor allem um die direkte Rolle des Ex-Präsidenten gehen wird, die er während des Angriffs gespielt hat. Die zentrale Frage lautet: Was genau hat Donald Trump in den drei Stunden zwischen dem Start des Angriffs und dem Aufruf an seine Anhänger, die Attacke zu stoppen, genau gemacht? Der Ausschuss will zeigen, dass Trumps Lüge über die «gestohlene Wahl» und seine Auftritte kurz vor dem Sturm direkt zu dem Angriff geführt haben. Trump seinerseits hofft weiter darauf, dass seine engsten Unterstützer nicht mit dem Ausschuss kooperieren werden und ihn gegen die möglichen neuen Anschuldigungen verteidigen.

Noch immer hat Donald Trump zahlreiche Anhänger im Land, die seine Mär von der «gestohlenen Wahl» weiterverbreiten. Keystone

In erster Linie wird der Ausschuss Vorschläge ausarbeiten, wie der US-Wahlprozess reformiert werden kann, um ähnliche Beinahe-Zusammenbrüche in Zukunft zu verhindern. Das Parlamentsgremium, das selber keine juristischen Entscheidungskompetenzen hat, könnte seine Beweise aber auch dem US-Justizministerium übergeben, welches bereits eigene Ermittlungen zu den Ereignissen am 6. Januar 2021 aufgenommen hat. Möglich – wenn auch nicht zwingend – wäre, dass die Ergebnisse der Untersuchung dazu führen, dass gegen Trump persönlich wegen kriminellen Verhaltens ermittelt wird.

Anhänger von US-Präsident Donald Trump stürmten am 6. Januar 2021 das Kapitol in Washington. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Keystone

Biden wird das Geschehen aller Wahrscheinlichkeit nach live mitverfolgen, aber nicht kommentieren. Eine Biden-Sprecherin sagte jüngst, der Präsident werde sich nur dann äussern, wenn es angebracht sei. Sprich: Biden wird die zentrale Bedeutung der demokratischen Institutionen für das amerikanische System betonen und fordern, dass die Verantwortlichen der Attacke zur Rechenschaft gezogen werden. Er wird sich allerdings davor hüten, Trump persönlich anzugreifen.

Fast sämtliche grossen US-Fernsehsender (ausser «Fox News») werden die Anhörung live übertragen. Auch über Youtube kann man das Prozedere ab Freitagmorgen 02:00 Uhr (unserer Zeit) mitverfolgen (hier der Link).

