USA: Trump bezeichnet Präsident Biden als Staatsfeind

USA Trump ohne Hemmungen: Der Ex-Präsident wütet gegen «bösartige Monster» und bezeichnet Biden als Staatsfeind In seiner ersten Wahlkampfrede seit der FBI-Razzia in seinem Anwesen hat Donald Trump die Vorwürfe der Ermittlungsbehörden scharf zurückgewiesen. Er rief seine Anhängerinnen und Anhänger zum Kampf gegen die Kräfte auf, die den amerikanischen Staat zerstörten. Renzo Ruf, Washington 04.09.2022, 19.03 Uhr

Der ehemalige Präsident Donald Trump am Samstag während eines Wahlkampfauftrittes in Wilkes-Barre (Pennsylvania). Tracie Van Auken / EPA

Das war zu erwarten. In seiner ersten Wahlkampf-Rede seit der FBI-Razzia hat Donald Trump am Wochenende den Vorwurf, er habe in seinem Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (Florida) unerlaubterweise Regierungsakten gehortet, entschieden dementiert.

Stattdessen behauptete der ehemalige Präsident vor Tausenden von Anhängerinnen und Anhängern in Wilkes-Barre (Pennsylvania), die strafrechtlichen Ermittlungen verfolgten das Ziel, ihn, den «führenden politischen Rivalen» der Regierung von Präsident Joe Biden, aus dem Verkehr zu ziehen. Trump sagte: «Das FBI und das Justizministerium sind zu bösartigen Monstern geworden, die von linksradikalen Schurken, Anwälten und den Medien kontrolliert werden, die ihnen sagen, was sie zu tun haben.»

Dieses Bild von Dokumenten, die das FBI Anfang August in seinem Anwesen sicherstellte, brachte Donald Trump auf die Palme. AP

Trumps Argumentation war, auch das ist keine Überraschung, nicht immer stringent. So regte er sich in seiner fast zwei Stunden dauernden Rede mächtig darüber auf, dass die Ermittlungsbehörden vorige Woche ein Foto publiziert hatten, das sichergestellte, streng geheime Dokumente zeigte, Trump sagte, das Bild habe den Eindruck erwecken wollen, er sei unordentlich und Regierungsakten seien überall in Mar-a-Lago auf dem Boden verstreut gewesen. Als er dann protestiert habe, hätten sich die «sehr kranken» Ermittlungsbehörden für ihre «Desinformation» entschuldigen müssen.

Das stimmt natürlich nicht: Das Foto dokumentierte bloss die FBI-Razzia. Und die Tatsache, dass sich auch im Büro von Trump immer noch zahlreiche Regierungsdokumente befanden – obwohl doch seine Anwälte im Juni behauptet hatten, der abgewählte Präsident habe nun sämtliche Akten und Erinnerungsstücke, die sich im Besitz der öffentlichen Hand befinden, zurückgegeben. Diesen Punkt, der im Zentrum des Verfahrens gegen Trump steht, ignorierte er in seiner Rede geflissentlich.

Amerika von «teuflischen» Menschen bedroht?

Dafür beschwerte sich der Republikaner vor seinen Anhängern bitterlich über Aussagen seines Kontrahenten Biden. Dieser hatte vorige Woche, in einer Rede in Philadelphia (Pennsylvania), eindringlich vor der Gefahr für die amerikanische Republik gewarnt, die von einem antidemokratischen «Extremisten» wie Trump ausgehe. Biden bezeichnete die Tatsache, dass die Republikanische Partei unter der Knute des Ex-Präsidenten stehe, «als Bedrohung für dieses Land.»

Für diese Rede und ähnliche Stellungnahmen wurde der Demokrat stark kritisiert; so fanden einige Stimmen die Aussage des Präsidenten, Trump und seine Bewegung seien «semi-faschistisch» nicht wirklich hilfreich, die Gräben im Land zu überwinden.

In seiner Rede in Wilkes-Barre bewies Trump nun allerdings, dass Bidens Aussage im Kern nicht falsch ist. Die Art und Weise, wie der Ex-Präsident seine politischen Gegner kritisiert und staatliche Institutionen mit Schmähworten überzieht, haben mit dem normalen demokratischen Wettbewerb um Stimmen wenig gemein. So sagte Trump, die grösste Gefahr, der sich Amerika derzeit ausgesetzt sehe, komme aus dem Landesinnern, und sie gehe von «kranken, unheimlichen und teuflischen» Menschen aus.

Er habe deshalb «keine Wahl», und müsse das Land retten, damit sich die amerikanischen Regierungsinstitutionen endlich wieder darum bemühten, zuerst die Forderungen der eigenen Bürgerinnen und Bürger zu erfüllen. (Trump liebäugelt mit einer Kandidatur bei der nächsten Präsidentenwahl, hat diesen Schritt aber bisher offiziell nicht bekannt gegeben.)

Dann behauptete Trump gar, dass sich die FBI-Razzia nicht nur gegen ihn persönlich gerichtet habe, sondern gegen alle seine Anhängerinnen und Anhänger. Die Razzia habe sich gegen «die Hoffnungen und Träume» eines jeden Menschen gerichtet, für die er kämpfe.

Ausserordentlich waren auch die Schmähworte, mit denen er führende Demokraten überzog. Trump, der führende Kopf der grössten Oppositionspartei Amerikas, nannte den amtierenden Präsidenten «einen Staatsfeind» und zog Vergleiche zwischen Biden und dem Teufel.

Amerika allerdings scheint sich an die Tiraden des Ex-Präsidenten gewöhnt zu haben. Führende Publikationen handelten die Rede Trumps am Sonntag nur kursorisch ab.