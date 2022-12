Trump-Uunternehmen wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen

USA Trump-Immobilienunternehmen wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen Die Angestellte der Immobilienfirma des ehemaligen US-Präsidenten hintergehen den Fiskus Jahre lang systematisch. Nun wurde das Unternehmen wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen. Trump war nicht persönlich angeklagt. 06.12.2022, 23.10 Uhr

Die Trump Organization, das Immobilienunternehmen des früheren US-Präsidenten Donald Trump, ist in einem Prozess in New York unter anderem wegen Steuerbetrugs schuldig gesprochen worden. Eine Jury sah das Unternehmen nach rund zweitägigen Beratungen in allen 17 Anklagepunkten als schuldig an, wie der oberste Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, am Dienstag mitteilte. Das Strafmass soll am 13. Januar 2023 verkündet werden. Ex-Präsident Trump war nicht persönlich angeklagt.