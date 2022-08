Tollwütiger Fuchs greift Frau in ihrem Garten an: Überwachungskamera filmt erbitterten Kampf

Ein tollwütiger Fuchs hat am helllichten Tag eine Frau in ihrem Garten im US-Bundesstaat New York angegriffen. Das aggressive Tier ging mehrmals auf die Frau los. Diese wehrte sich mit Fusstritten und schleuderte den Fuchs mehrmals zu Boden. Eine Überwachungskamera hat die wilde Szene eingefangen.