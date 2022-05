US-Präsidenten reagieren unterschiedlich auf Amokläufe an Schulen

USA Tödliche Amokläufe an US-Schulen: So unterschiedlich reagieren Trump und Biden Wieder ist es passiert: Diesmal tötete ein 18-Jähriger kleine Schulkinder. US-Präsident Biden ist empört. Der Vergleich mit Ex-Präsident Trump zeigt, wie diametral auseinander die Positionen in Amerika liegen. Daniel Fuchs 4 Kommentare 25.05.2022, 11.31 Uhr

Schütze tötet mindestens 19 Schulkinder Video: Katja Jeggli

Sichtlich erschüttert zeigte sich US-Präsident Joe Biden am Dienstag, nachdem klar wurde, was ein 18-Jähriger an einer Grundschule im Bundesstaat Texas angerichtet hatte. «Warum lassen wir immer wieder solche Gemetzel zu? Wo, in Gottes Namen, bleibt unser Rückgrat ...?», fragte Biden in seiner emotionalen Fernsehansprache vom Dienstagabend.

Zuvor hatte der junge Mann mit einer Handfeuerwaffe und einem Gewehr in einer Grundschule in Uvalde nahe der amerikanisch-mexikanischen Grenze mindestens 19 Kinder und zwei Erwachsene erschossen.

Ein Geistlicher tröstet Angehörige der Opfer des jüngsten Amoklaufs an einer Schule am Dienstag in Uvalde, Texas. Dario Lopez-Mills / AP

Joe Biden wies darauf hin, dass es nur in Amerika immer wieder zu solchen Gewalttaten komme. «Warum?», fragte Biden. Und wies darauf hin, dass auch in anderen Ländern Menschen an psychischen Problemen litten, Menschen verloren seien. «Und trotzdem», so Biden, «nirgendwo sonst auf der Welt kommt in einer solchen Häufigkeit zu Massenmorden wie demjenigen in Texas.»

Biden sieht das Problem bei den laxen Waffengesetzen, dem erfolgreichen Lobbying der Waffenindustrie, überhaupt, der aus US-demokratischer und europäischer Sicht viel zu hohen Schusswaffendichte in den USA.

FBI spricht von einer Zunahme solcher Amokläufe

Der Massenmord vom Dienstag in Texas ist nur einer von vielen. Zuletzt richtete vor gut einer Woche ein Schütze in Buffalo, New York, ein Blutbad an. Mit einem Sturmgewehr erschoss ein Rassist in einem Supermarkt zehn vorwiegend schwarze Menschen und verletzte drei. Die Liste der Amokläufe in den USA, insbesondere diejenige der sogenannten School-Shootings, liest sich wie eine Aufzählung des Grauens. Columbine, Sandy Hook, Parkland ... Generell nimmt die Zahl der Amokläufe in den USA gemäss Bundespolizei FBI zu.

Schon seit mindestens zwei Jahrzehnten ist Waffengewalt in den USA eines der heissen innenpolitischen Eisen. Kein US-Präsident, der sich während seiner Amtszeit nicht bestürzt zeigen und Angehörigen der Opfer Trost zusprechen musste.

Die Reaktion von Biden im Gegensatz zu derjenigen des letzten Präsidenten Donald Trump auf einen Amoklauf an einer Grundschule in Parkland, Florida, bringen die Spaltung der Gesellschaft in der Waffenfrage indes auf den Punkt.

Trump war für verdeckte Waffen und Spezialtrainings von Lehrern

Joe Biden und die Demokraten sagen: Sperrt die Waffen weg, verschärfen wir das Waffengesetz. Donald Trump sagte damals: Bewaffnen wir die Lehrer.

«Wenn der Trainer eine Schusswaffe gehabt hätte, hätte er nicht rennen müssen. Er hätte den Schützen erschossen», sagte Trump 2018 nach einem Amoklauf an einer Schule in Parkland, Florida. Er nahm damit Bezug auf die heroische Tat eines Sport-Coaches, der mehreren Schülerinnen und Schülern das Leben rettete – und selber starb.

Trump machte sich stark für die Bewaffnung von speziell trainierten Lehrern. Sie sollten in der Schule verdeckt Waffen tragen, um im Notfall handeln zu können.

Die Schulen sollten nicht weiter eine waffenfreie Zone bleiben, so Trump damals.

«Eine waffenfreie Zone ist für einen solchen Wahnsinnigen eine Einladung dafür reinzugehen und anzugreifen.»

Ex-Präsident Trump 2018 bei einer Anhörung mit Amok-Opfern nach der Bluttat in Parkland, Florida. Quelle: The Guardian/Youtube

Zum Schluss seines Gesprächs mit Angehörigen von Amok-Opfern liess Trump wie in der Schule abstimmen. «Wer ist dafür, dass die Lehrer bewaffnet werden, Hände hoch!» Ein paar Anwesende signalisiertem dem Ex-Präsidenten Unterstützung. «Wer ist dagegen?» Die anderen Hände schnellten in die Höhe. Trumps Reaktion: «Das ist okay, es ist eine Kontroverse und ich kann beide Seiten verstehen.»

Es ist natürlich nicht so: Die US-Gesellschaft ist in der Frage der Waffengesetze gespalten wie nie zuvor.

«Ich habe es so satt» : Basketball-Legende Steve Kerr mit emotionalem Appell nach Schulmassaker. Video: Katja Jeggli

