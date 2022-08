Nancy Pelosi verspricht pathetisch: USA ist an der Seite Taiwans

Taiwan Nancy Pelosi verspricht pathetisch: «USA stehen immer an der Seite Taiwans» Chinas Armee reagiert derweil auf Nancy Pelosis Taiwan-Besuch mit Militärübungen. In der Schweiz meldet sich der Botschafter zu Wort und spricht von einem schweren Verstoss. Fabian Kretschmer, Seoul und Fabian Hock 03.08.2022, 19.11 Uhr

Angesichts der Fähnchen-schwenkenden Menschenmassen in Taipehs Innenstadt und dem zuweilen hysterischen Medienspektakel mutet Nancy Pelosis Taiwan-Besuch wie eine Polit-Show an. Doch zweifelsohne ist sie mehr als gekonnt inszeniert: In einer vor Pathos triefenden Rede im Präsidentenbüro sprach die 82-jährige davon, dass die Welt derzeit vor der «Wahl zwischen Demokratie und Autokratie» stünde, und dass die USA «immer auf der Seite Taiwans stehen» werden.

Präsidentin Tsai Ing-Wen, eine Politikerin von eher nüchternem Gemüt, richtete zudem eine ernste Botschaft ans chinesische Festland: «Taiwan wird nicht klein beigeben. Wir werden tun, was immer notwendig ist, um unsere Selbstverteidigungsfähigkeiten zu stärken.»

US-Politikerin Nancy Pelosi (l) mit Tsai Ing-wen, der Präsidentin Taiwans, in Taipeh.

Die Fotos der zwei Frauen, die seit Mittwoch um die Welt gehen, besitzen grosse Strahlkraft: Sie zeigen zwei Spitzenpolitikerinnen, die der massiven Drohkulisse Chinas trotzen.

Wenige Stunden später besuchte Pelosi die sogenannte Jing-Mei-Gedenkstätte, wo der Opfer unter Taiwans einstiger Militärdiktatur gedacht wird. Dort traf sie sich mit drei Menschenrechtsaktivisten.

«Schwerer Verstoss gegen das Ein-China-Prinzip»

Die Regierung in Peking reagierte erzürnt – und warf weltweit die Propaganda-Maschine an. In der Schweiz wandte sich Botschafter Wang Shihting an die Medien und erinnerte daran, dass Taiwan für China eine rote Linie darstellt: Pelosis Besuch sei ein «schwerer Verstoss gegen das Ein-China-Prinzip», so der Botschafter. Dieses eine China, zu dem Peking auch Taiwan zählt, werde ausschliesslich von der Hauptstadt auf dem Festland vertreten. Die USA verletzten deshalb die territoriale Integrität Chinas - und müssten dafür die Konsequenzen tragen.

Für die Schweiz hatte der Botschafter lobende Worte übrig:

Die Eidgenossenschaft halte am Ein-China-Prinzip fest, das wisse man «sehr zu schätzen».

Schweizer Politiker sind derweil regelmässig Gäste in Taiwan - und umgekehrt. Die nächste Taiwan-Reise soll laut «Le Temps» Anfang nächsten Jahres in Angriff genommen werden. Wang erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass China jeden Kontakt zwischen politischen Persönlichkeiten aus Taiwan mit jenen aus Ländern, die diplomatische Beziehungen mit China pflegen, ablehnt. Sein Land hoffe, dass die Schweiz in der Lage sei, das Ein-China-Prinzip zu respektieren und «das Wahre vom Falschen zu unterscheiden».

Auf die Drohungen wegen des Pelosi-Besuchs liess Peking derweil erste Taten folgen. Die Volksbefreiungsarmee kündigte insgesamt sechs Militärübungen an, die noch bis Sonntag andauern. Die Truppen werden nicht nur die Insel umzingeln, sondern der Küste Taiwans auf fast 16 Kilometer nahekommen – und auch dessen territoriale Gewässer betreten. Die Militärübungen sind eine deutliche Eskalation, weil sie de facto eine Blockade der Insel simulieren – eine der möglichen Szenarien, wie die chinesischen Streitkräfte Taiwan einnehmen könnten.

China baut an der Drohkulisse: Die Armee lässt Kampfjets vor Taiwan aufsteigen.

Zahnlose wirtschaftliche Massnahmen

Neben den militärischen Massnahmen ging auch die wirtschaftliche Vergeltung Chinas weiter: Am Mittwoch kündigten die Zollbehörden der Volksrepublik an, die Einfuhr von Zitrusfrüchten aus Taiwan zu verbieten, weil diese in der Vergangenheit angeblich mehrfach Schädlingsrückstände aufgewiesen hätten.

Dass die wirtschaftliche Rache bisher vergleichsweise zahnlos ausfällt, hat vor allem damit zu tun, dass Taiwan als führende Halbleiter-Nation einen unschätzbaren Trumpf in der Hinterhand hat: Sollte nämlich der weltweite Marktführer «TSMC» keine Chips mehr ins chinesische Festland liefern, würde die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt dies empfindlich zu spüren bekommen.

Dennoch könnte sich Chinas Strategie der lautstarken Rhetorik durchaus als kontraproduktiv erweisen. Denn ironischerweise verleiht erst die immense chinesische Drohkulisse der Reise Pelosis ihre historische Dimension. Etliche Kommentatoren im chinesischen Netz merkten ironisch an: Hätten beide Seiten weniger Lärm gemacht, würde der Delegationsbesuch der US-Kongressführerin in Taiwan wohl nur ein Bruchteil des öffentlichen Interesses generieren. «Nehmt nächstes Mal den Mund nicht so voll», lautet ein vielgeteiltes Posting auf der Online-Plattform Weibo.