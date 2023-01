USA: Trump-Freund McCarthy scheitert an seiner eigenen Partei

USA Republikaner stellen sich selbst ein Bein: Erstmals seit 100 Jahren hat das Repräsentantenhaus in Washington keinen Vorsitzenden Der Republikaner Kevin McCarthy — Chef der neuen Mehrheitsfraktion im Repräsentantenhaus — scheitert in drei Anläufen und wird vorerst nicht zum Speaker gewählt. Bis zu 20 Parteifreunde verweigern ihm die Unterstützung. Die Wahl geht nun in die nächste Runde. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 04.01.2023, 03.59 Uhr

Gemeinhin ist Kevin McCarthy ein sonniges Gemüt. Am Dienstag, während der Abstimmung zum neuen Speaker, verging dem republikanischen Fraktionschef im Repräsentantenhaus aber das Lachen. Alex Brandon / AP

So hat sich Kevin McCarthy seinen jahrelang geplanten Sprung an die Spitze des Repräsentantenhauses in Washington nicht vorgestellt. Statt einer triumphalen Wahl am Dienstag, als sich die im November neu gewählte grosse Kammer des Kongresses zur ersten Sitzung der neuen Legislaturperiode versammelte, kassierte der 57-jährige Republikaner aus Kalifornien eine geradezu historische Niederlage.

In drei Wahlgängen gelang es dem ambitionierten Fraktionschef der Mehrheitspartei nicht, die absolute Majorität der Stimmen zu gewinnen, die von den 434 versammelten Abgeordneten abgegeben wurden. (Ein Sitz im Repräsentantenhaus ist verwaist, nach dem Krebstod eines Demokraten.)

Demokrat Jeffries schwingt obenauf

Damit bleibt der Posten des Speakers — einer Mischung aus Fraktionschef, Parlamentspräsident und Gegenpol zum aktuellen Bewohner des Weissen Hauses — vorerst unbesetzt. Das ist, gelinde gesagt, eine ungewohnte Situation, zumal zu Beginn einer neuen Legislatur. Letztmals hatte das Repräsentantenhaus im Jahr 1923 mehrere Wahlgänge benötigt, um einen Vorsitzenden zu bestimmen.

Mehr noch: McCarthy gelang es in den drei mündlichen Abstimmungen nicht einmal, eine relative Mehrheit der Stimmen zu gewinnen. Da sich ihm bis zu 20 der Mitglieder seiner Fraktion widersetzten, und die Republikaner bloss 222 der 435 Sitze stellen, hatte der demokratische Fraktionschef Hakeem Jeffries (52) am meisten Unterstützerinnen und Unterstützer. Im Gegensatz zu McCarthy wurde Jeffries von seiner Fraktion geschlossen unterstützt.

McCarthy gab sich, trotz der peinlichen Niederlage, kämpferisch. Er bleibe im Rennen, sagte der langjährige Abgeordnete einer Schar von Journalistinnen und Journalisten im Kapitol, bis er siege. Weitere interne Zugeständnisse an die abtrünnigen Abgeordneten — die sich allesamt am rechten Rand der Republikanischen Partei ansiedeln — lehnte er am Dienstag aber ab.

«Absurd, wie dieser Ort funktioniert»

Ein Wortführer der Rebellen wiederum schien sichtlich erfreut mit dem Tumult zu sein, den die kleine Schar von Republikanern angerichtet hatte. Chip Roy, ein Weggefährte des texanischen Senators Ted Cruz, sagte in einem Interview, dass die Wählerinnen und Wähler unzufrieden über den Washingtoner Politbetrieb seien. Deshalb könnten die Republikaner nun nicht zur Tagesordnung übergehen, und einen Berufspolitiker wie Kevin McCarthy ohne Debatte zum Speaker wählen. «Es ist absurd, wie dieser Ort funktioniert», sagte Roy.

Natürlich hat der kantige Texaner ein Stück weit recht. Für Aussenstehende ist nicht immer ersichtlich, wie das Repräsentantenhaus tickt. So verabschiedete die grosse Kammer kurz vor Weihnachten das Budget der Bundesregierung — das Ausgaben von 1700 Milliarden Dollar vorsieht — in einigen wenigen Stunden, ohne lange Diskussion über Prioritäten wie die weitere Unterstützung der Ukraine.

Aber es stimmt eben auch, dass die Republikaner in der neuen Legislatur nur eine knappe Mehrheit stellen, auch weil sie im November an der Wahlurne weniger gut als erwartet abgeschnitten hatten. Da wäre es wohl besser, wenn an der Spitze des Parlaments ein biegsamer Konservativer wie McCarthy stehen würde, auch wenn er manchmal wirkt wie ein Mann ohne Rückgrat.

Das Repräsentantenhaus wird die vertagte Sitzung am Mittwoch wieder aufnehmen und zum vierten Mal versuchen, einen Speaker zu wählen. McCarthy steht bereit, Blamage hin oder her. Auch sein wichtigster Unterstützer scheint immer noch zu ihm zu stehen. Er habe mit Ex-Präsident Donald Trump gesprochen, sagte McCarthy am Dienstag, und der inoffizielle Anführer der Republikaner unterstütze ihn immer noch. Trump hatte zuvor über «meinen Kevin», wie er McCarthy manchmal nennt, gesagt: «Mal sehen, was nun passiert.»

