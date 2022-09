Schreckmoment für einen Planespotter am Flughafen von Newark im US-Bundesstaat New Jersey am Mittwochabend: Er filmte, wie eine Boeing 777 der United Airlines auf dem Weg nach São Paulo kurz nach dem Start Funken sprühte und mehrere Teile verlor, die glühend zu Boden stürzten.

22.09.2022, 14.40 Uhr