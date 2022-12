US-Rapper Kanye West lobt Hitler und wird von Twitter suspendiert

USA Nach Hitler-Lob: Der neue Twitter-Chef Elon Musk suspendiert den irrlichternden Rapper Kanye West Twitter zieht die Notbremse und verhindert, dass der Musiker Ye – dessen Geburtsname Kanye West lautet – auf dem Kurznachrichtendienst antisemitische Ausfälle verbreiten kann. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 02.12.2022, 17.01 Uhr

Der amerikanische Musiker Ye steht aufgrund seiner antisemitischen Ausfälle in der Kritik. Geschäftspartner wie Adidas haben die Zusammenarbeit mit ihm aufgekündigt. Ashley Landis / AP

Das ging selbst Elon Musk zu weit. Der neue Besitzer des Kurznachrichtendienstes Twitter, der sich als Gralshüter der freien Meinungsäusserung gefällt, hat den umstrittenen Rapper Ye suspendiert. Musk sagte, der Musiker und Möchtegern-Präsidentschaftskandidat habe in der Nacht auf Freitag zu Gewalt aufgerufen und damit eine Twitter-Regel verletzt. Zuvor hatte Ye, dessen Geburtsname Kanye West lautet, ein anstössiges Bild publiziert: Es zeigte ein Hexagramm, das an den Davidstern erinnert, kombiniert mit dem Hakenkreuz.

West sagt: «Ich mag Hitler»

Zuvor hatte Ye – einer der prägendsten US-Künstler der jüngsten Zeit – mit heftigen antisemitischen Ausfällen für Schlagzeilen gesorgt. So trat der Afroamerikaner am Donnerstag in einer Sendung des rechtsextremen Moderators Alex Jones auf und sagte: «Ich mag Hitler.» Der deutsche Diktator sei nicht nur schlecht gewesen. Als Kanye West sagte, er «liebe Nazis», und Hitler sei «cool» gewesen, reagierte selbst Jones, Urheber abstruser Verschwörungstheorien, schockiert. Ye aber liess sich nicht bremsen, zweifelte den Holocaust an und wetterte gegen Menschen jüdischen Glaubens.

Ye gilt als Freund des ehemaligen Präsidenten Donald Trump. Vorige Woche war er Gast im Anwesen des Präsidentschaftskandidaten in Florida; während des gemeinsamen Abendessens, an dem auch ein bekannter Neonazi teilnahm, habe der Künstler aber «keinen Antisemitismus ausgedrückt», sagte Trump später.

