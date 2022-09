USA: Hurrikan «Ian» erreicht die Westküste von Florida

USA «Ian» ist da: Massiver Hurrikan sorgt an der Westküste Floridas für katastrophale Zustände An der Westküste des US-Bundesstaates Florida ist der Hurrikan Ian auf Festland gestossen – mit Windstärken von bis zu 200 Kilometern pro Stunde. Noch ist es zu früh, Angaben über das Ausmass der Schäden zu machen. Renzo Ruf, Washington 28.09.2022, 21.04 Uhr

Der Hurrikan «Ian» trifft mit voller Wucht Havanna und verursachte auf Karibik-Insel einen Stromausfall. Bild: Ramon Espinosa / AP

Notstand in Florida. Hurrikan «Ian» hat am Mittwochnachmittag im Westen des «Sunshine State» die Küste erreicht. Das Auge des Sturms der Kategorie 4 steuerte kurz nach 15 Uhr (Lokalzeit) auf die Städte Punta Gorda und Port Charlotte zu, nachdem «Ian» zuvor die Ferieninsel North Captiva Island gestreift hatte. Meteorologen warnten vor einer Sturmflut in der Höhe von 5 Metern.

Die Wassermassen, die der Sturm mit sich zog, sorgten für grossflächige Überschwemmungen. Ein Augenzeuge, der sich in Fort Myers Beach befand, auf einer vorgelagerten Insel, sprach von Wassermassen in der Höhe von 2 Metern. Auf dem Filmchen, das er mit seinem Telefon anfertigte, waren versunkene Autos und schwimmender Bauschutt zu sehen.

Die dicht besiedelten Touristenstädte südlich von St. Petersburg und Tampa lagen weitgehend lahm, weil sämtliche Durchgangsstrassen gesperrt werden mussten und die Flughäfen geschlossen waren; selbst Polizei und Feuerwehr wagten sich am Mittwochmorgen in einigen Küstenorten nicht mehr heraus. Hunderttausende von Haushaltungen waren ohne Strom; einige lokale Versorgungsbetriebe warnten zudem vor einem drohenden Zusammenbruch der Abwasserentsorgung.

Wetterkameras an der Westküste Floridas zeigen die Zerstörungswut des Hurrikans Ian. Youtube/Fox9

Floridas Gouverneur Ron DeSantis hatte zuvor sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner in eindringlichen Worten dazu aufgerufen, die Gefahr ernst zu nehmen, die von «Ian» ausgehe. Der Republikaner sagte, der Hurrikan werde nicht nur enorm starke Sturmwinde und Flutwellen mit sich bringen, sondern auch Starkregen. Den Menschen, die sich vor Ankunft des Sturms in Sicherheit gebracht hatten, rief DeSantis zu: «Es gibt keinen Grund, zurück zu eilen.» Es werde sicherlich einige Zeit dauern, bis sämtliche Schäden behoben seien.

Die Auswirkungen des Hurrikans, der in den nächsten Tagen in Richtung Nordosten ziehen will, kam auch der Rest Floridas zu spüren. So entschied sich der Disney-Konzern, die Freizeitparks im Grossraum Orlando bis mindestens am Donnerstag zu schliessen. Auch der internationale Flughafen von Orlando, einer der zehn belebtesten Airports in den USA, stellte den Betrieb bis voraussichtlich Freitag ein.