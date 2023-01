USA: Hat auch Joe Biden geheime Regierungsakten gebunkert?

USA Hat Biden nun ein Trump-Problem? Geheime Regierungsdokumente in einem privaten Büro des Präsidenten gefunden In einer Denkfabrik in Washington, für die Joe Biden nach dem Ende seiner Amtszeit als Vizepräsident tätig war, haben Anwälte des US-Präsidenten einige als geheim eingestuften Dokumente gefunden. Nun will sich das Justizministerium Klarheit über den Vorfall verschaffen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 10.01.2023, 03.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

US-Präsident Joe Biden (links) besuchte am Montag seinen mexikanischen Amtskollegen Andres Manuel Lopez Obrador. Andrew Harnik / AP

Nun hat auch Joe Biden ein Problem mit geheimen Regierungsdokumenten. Das Justizministerium überprüft, ob der heutige US-Präsident in privaten Büroräumlichkeiten in Washington «eine geringe Zahl» geheimer Papiere lagerte, die aus seiner Amtszeit als Vize von Präsident Barack Obama stammten. Dies gab am Montag ein Anwalt des Weissen Hauses bekannt, nachdem zuvor der Fernsehsender CBS über den unliebsamen Fund berichtet hatte.

Demnach wurden die Dokumente – vielleicht 10 an der Zahl – am 2. November des vorigen Jahres in den Räumlichkeiten einer Denkfabrik gefunden, die Biden nach seinem Rücktritt als Vizepräsident im Januar 2017 gegründet hatte. Umgehend hätten Rechtsvertreter des heutigen Präsidenten die Archivbehörde National Archives informiert, teilte der Biden-Anwalt Richard Sauber mit. Tags darauf habe die Behörde die Akten dann in ihren Besitz genommen.

Über den Inhalt der Papiere wurde vorerst nichts bekannt. Auch ist unklar, welchen Geheimhaltungsgrad die Dokumente besassen. Und offen ist schliesslich, warum die amerikanische Bevölkerung nicht umgehend über den Vorfall, der sich notabene wenige Tage vor der nationalen Parlamentswahl ereignete, informiert wurde.

Ein Staatsanwalt – John Lausch aus Chicago, der im August 2017 vom damaligen Präsidenten Donald Trump nominiert worden war – soll nun im Auftrag von Justizminister Merrick Garland herausfinden, wie die Akten in einen Abstellraum des Instituts gelangen konnten. Das Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, so heisst die Denkfabrik mit vollem Namen, wurde von Joe Biden im Januar 2018 offiziell eröffnet; die Abteilung der University of Pennsylvania scheint weiter aktiv zu sein, obwohl der Namensgeber seit nunmehr zwei Jahren im Weissen Haus arbeitet.

Donald Trump allerdings will nicht auf das Resultat dieser Abklärungen warten. Bereits am Montag meldete sich der abgewählte Präsident mit einer ätzenden Stellungnahme auf seinem Internetdienst Truth Social zu Wort. Darin stellte er die rhetorische Frage, wann die Bundespolizei FBI denn nun die zahlreichen Häuser Bidens durchsuchen werde, und vielleicht gar im Weissen Haus eine Razzia vornehmen werde – wohl um weitere geheime Akten zu finden.

Trump war bekanntlich im vorigen Sommer Ziel einer solchen FBI-Razzia geworden. Die Bundespolizei fand in der Residenz des ehemaligen Präsidenten Hunderte von geheimen und streng geheimen Dokumenten. Der Sonderermittler Jack Smith untersucht nun, ob Trump Gesetze gebrochen hatte, als er diese Akten aus dem Weissen Haus mitlaufen liess. Auch steht der Vorwurf im Raum, dass Trump die Archivbehörde über den Fundus in seinem Anwesen in Palm Beach (Florida) angelogen hatte.

Das ist – zu mindestens gemäss dem heutigen Stand – der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Vorfällen. Während Bidens Anwälte sich auf den Standpunkt stellen, die Akten seien angeblich umgehend den National Archives ausgehändigt worden, musste im Fall Trump das FBI aufkreuzen, um sich den gehorteten Dokumenten und Erinnerungsstücken zu bemächtigen. Amerikanische Gesetze sehen vor, dass Regierungsakten auch nach dem Ende der Amtszeit eines Präsidenten oder Vizepräsidenten im Besitz des Staates bleiben.

Biden, der sich aktuell auf Besuch im Nachbarland Mexiko befindet, wollte am Montag keine Journalistenfragen über die geheimen Akten in seinem ehemaligen Büro beantworten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen