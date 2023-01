USA: Schon wieder Geheimdokumente im Haus von Joe Biden gefunden

USA FBI durchsucht das Haus von Joe Biden: Schon wieder geheime Regierungsakten gefunden Am Freitag durchsuchte die Bundespolizei FBI das private Anwesen des Präsidenten – und stiess dabei erneut auf Dokumente, die dort nicht aufbewahrt werden sollten. Was bedeutet dies für Joe Biden? Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 22.01.2023, 15.47 Uhr

Der Eingang zu Joe Bidens Anwesen in der Nähe von Wilmington (Delaware): Das Haus in einem stillen Wohnquartier wird durch den Secret Service bewacht. Carolyn Kaster / AP

Nun hat die Bundespolizei FBI auch das Haus des amtierenden US-Präsidenten nach gehorteten Regierungsdokumenten durchsucht. Nach der aufsehenerregenden Razzia von Donald Trumps Anwesen in Palm Beach (Florida) im vergangenen August verlief die Durchsuchung von Joe Bidens Wohnhaus in der Nähe von Wilmington (Delaware) allerdings weniger spektakulär.

So tauchte das FBI am Freitagmorgen in Absprache mit Bidens Anwälten auf; auch erfuhr die Öffentlichkeit erst am Wochenende von der 13 Stunden dauernden Hausdurchsuchung. Das hängt wohl auch damit zusammen, dass sich Bidens Villa in einem ruhigen Wohnquartier befindet, das von Agenten des Secret Service bewacht wird.

Das Haus war zuvor schon nach Akten durchsucht worden

Das Resultat der Hausdurchsuchung wird Biden aber einiges Kopfzerbrechen bereiten. Demnach fand das FBI im präsidialen Anwesen weitere sechs Regierungsakten, die als geheim klassifiziert waren; solche Dokumente dürfen nicht in privaten Räumen aufbewahrt werden. Diese Akten stammen wohl aus Bidens Zeit als Vize von Präsident Barack Obama, die von 2009 bis 2017 dauerte.

Auch beschlagnahmte das Justizministerium – zu dem die Bundespolizei formal gehört – Dokumente aus der Amtszeit Biden als Senator; der heutige Präsident hatte von 1973 bis 2009 den Bundesstaat Delaware in der kleinen Kammer des US-Kongresses vertreten. Er war lange Jahre Mitglied der Aussenpolitischen Kommission.

Die Anwälte von Biden hatten zuvor behauptet, dass die Suche nach geheimen Dokumenten in den Häusern und Büroräumlichkeiten Bidens abgeschlossen sei. Bei diesen Nachforschungen war das Team des Präsidenten auf mehr als ein Dutzend geheimer Akten gestossen. Der Abgeordnete James Comer, Vorsitzender eines permanenten Untersuchungsausschusses im Repräsentantenhaus, kritisierte die Informationspolitik Bidens in einer Stellungnahme. «Ist die Schnitzeljagd nun zu Ende?» fragte Comer.

Präsident sagt: Ich bereue nichts

Diese Frage kann wohl nur der Sonderermittler Robert Hur beantworten, der von Justizminister Merrick Garland eingesetzt wurde, um in der Dokumenten-Affäre für Klarheit zu sorgen. Der Anwalt Hur tritt seinen Posten erst in den nächsten Tagen an, er hatte aber Kenntnis von der Durchsuchung. Biden wiederum hatte am Donnerstag behauptet, er «bereue» nicht, dass er in den vergangenen Wochen den Anweisungen seiner Anwälte gefolgt sei. Auch sagte er sinngemäss, die Dokumenten-Affäre sei ein Sturm im Wasserglas. Ein Sprecher des Weissen Hauses betonte am Samstag, dass der Präsident mit dem Justizministerium kooperiere.

