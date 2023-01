USA: Biden bewahrte Akten über die Ukraine in Privatbüro auf

USA Dokumente über die Ukraine und den Iran: Neue Details zu den geheimen Akten bei Joe Biden In einer Denkfabrik in Washington, für die Joe Biden nach dem Ende seiner Amtszeit als Vizepräsident tätig war, hat ein Anwalt des US-Präsidenten 10 als geheim eingestufte Dokumente gefunden. Nun will sich das Justizministerium Klarheit über den Vorfall verschaffen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 10.01.2023, 19.57 Uhr

US-Präsident Joe Biden (links) traf sich am Dienstag mit dem mexikanischen Amtskollegen Andres Manuel Lopez Obrador und dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau (rechts). Andrew Harnik / AP

Nun hat auch Joe Biden ein Problem mit geheimen Regierungsakten, die sich nicht im Besitz von Privatpersonen befinden sollten. Das Justizministerium überprüft, ob der heutige US-Präsident in einem Washingtoner Büro «eine geringe Zahl» von Dokumenten aus den Jahren 2013 bis 2016 aufbewahrt hatte, die aus seiner Amtszeit als Vize von Präsident Barack Obama stammten. Dies gab am Montag ein Anwalt des Weissen Hauses bekannt.

Bei den angeblich zehn Dokumenten soll es sich um Geheimdienstberichte und Memoranden seiner Berater gehandelt haben, meldete am Dienstag der Nachrichtensender CNN mit Verweis auf eine informierte Quelle. Sie hätten sich unter anderem um die Lage in der Ukraine, im Iran und in Grossbritannien gedreht. Vorerst blieb unklar, ob diese Dokumente bloss vertraulich waren oder den Vermerk «Top Secret» trugen.

Auch ist unklar, warum das Weisse Haus die Öffentlichkeit nicht umgehend über den Vorfall informiert hatte. Gefunden wurden die Papiere nämlich bereits am 2. November des vorigen Jahres, einige wenige Tage vor der nationalen Parlamentswahl, in den Räumlichkeiten einer Denkfabrik in Washington. Nach seinem Rücktritt als Vizepräsident hatte Biden 2018 unweit des Kapitols das Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement eröffnet, eine Zweigstelle der renommierten University of Pennsylvania.

In den modernen Büroräumlichkeiten besass der altgediente Politiker und Namensgeber des Instituts auch ein privates Büro; zu Beginn seiner letztlich erfolgreichen Präsidentschaftskampagne im Frühjahr 2019 liess er sich von seinem Arbeitgeber aber offiziell beurlauben. Wieso es derart lange gedauert hatte, bis ein Anwalt des Präsidenten sich im November 2022 dazu entschloss, das Büro aufzuräumen, ist nicht bekannt.

Der Rechtsvertreter Bidens habe persönliche Erinnerungsstücke des heutigen Präsidenten gefunden. In diesen Wulst von Dokumenten befand sich auch das verschlossene Couvert mit den Regierungsakten. Der Anwalt habe daraufhin umgehend die Archivbehörde National Archives kontaktiert, in deren Besitz abtretende Präsidenten und Vizepräsidenten sämtliche amtliche Dokumente übergeben müssen.

Ein Staatsanwalt – John Lausch aus Chicago, der im August 2017 vom damaligen Präsidenten Donald Trump nominiert worden war – soll nun im Auftrag von Justizminister Merrick Garland den Vorfall abklären. Die Republikaner wollen allerdings nicht auf das Resultat dieser Abklärungen warten. Sie warfen Biden am Dienstag Heuchelei vor. Auch meldete sich Donald Trump mit einer ätzenden Stellungnahme auf seinem Internetdienst Truth Social zu Wort. Darin stellte der abgewählte Präsident die rhetorische Frage, wann die Bundespolizei FBI denn nun die zahlreichen Häuser Bidens durchsuchen werde – wohl um weitere geheime Akten zu finden.

Der entscheidende Unterschied zwischen Trump und Biden

Trump war bekanntlich im vorigen Sommer Ziel einer solchen FBI-Razzia geworden. Die Bundespolizei fand in der Residenz des ehemaligen Präsidenten Hunderte von geheimen und streng geheimen Dokumenten. Der Sonderermittler Jack Smith untersucht seit Mitte November, ob Trump die Archivbehörde über den Fundus in seinem Anwesen angelogen hatte.

Das ist – zu mindestens gemäss dem heutigen Stand – der entscheidende Unterschied zwischen den beiden Vorfällen. Während Bidens Anwälte sich auf den Standpunkt stellen, die Akten seien angeblich umgehend den National Archives ausgehändigt worden, musste im Fall Trump das FBI aufkreuzen, um sich den gehorteten Dokumenten und Erinnerungsstücken zu bemächtigen.

