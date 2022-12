USA: Twitter-User befürworten Rücktritt von Elon Musk

USA Die Twitter-User bugsieren Elon Musk aus dem Amt – wird er nun durch ein Mitglied der Familie Trump ersetzt? Die Nutzerinnen und Nutzer des Kurznachrichtendienstes Twitter befürwortet den Rücktritt von Mehrheitseigentümer Elon Musk. Ist das der Schlusspunkt unter eine chaotische Amtszeit? Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 19.12.2022, 16.48 Uhr

War es das? Elon Musk hat am Wochenende eine Twitter-Umfrage verloren. Eine Mehrheit der User fordert den Rücktritt des Chefs des Kurznachrichtendienstes. Miguel Roberts / AP

Sein wichtigstes Ziel hat Elon Musk am Montag wohl erreicht: Die Aktie des Autobauers Tesla, dem wichtigsten Bestandteil seines selbst gebastelten Firmenimperiums, legte zu Handelsbeginn an der Börse um einige Prozentpunkte zu.

Die Investoren reagierten damit zunächst positiv auf die Ankündigung von Musk, die Führung des Kurznachrichtendienstes Twitter abzugeben, nachdem eine Mehrheit der User diesen Schritt in einer Online-Umfrage befürwortet hatte. An der Umfrage, die von Twitter-Alleinbesitzer Musk am Sonntag lanciert wurde, beteiligten sich angeblich mehr als 17,5 Millionen Nutzerinnen und Nutzer des Online-Dienstes.

Offen ist nun, wie es mit Twitter weitergeht, nachdem Musk den Dienst zur Speerspitze im Kampf um die freie Meinungsäusserung erkoren hatte. Musk sagte am Sonntag, nach dem Start der Umfrage, dass kein potenzieller Nachfolger bereitstehe. «Niemand will den Job, der Twitter tatsächlich am Leben erhalten kann», schrieb Musk auf dem Kurznachrichtendienst. In weiteren Twitter-Stellungnahmen deutete er zudem an, dass er mit seinem Milliarden-Investment in den Kurznachrichtendienst nicht glücklich ist. Das Unternehmen habe ihm seine Ersparnisse gekostet, schrieb er, und Twitter befinde sich «auf der Überholspur» in den Bankrott.

Und dennoch schossen am Montag über den neuen Twitter-Chef Spekulationen ins Kraut. Immer wieder genannt wurde Jared Kushner, der 41 Jahre alte Schwiegersohn des abgewählten Präsidenten Donald Trump. Musk und Kushner waren am Sonntag in Katar beim WM-Final gesichtet worden. Kushner war während der Amtszeit Trumps als Berater des Präsidenten tätig gewesen, und hatte sich zuletzt für eine Friedenslösung im Nahen und Mittleren Osten stark gemacht. Seit Anfang 2021 arbeitet Kushner, der mit Ivanka Trump verheiratet ist, wieder für den familieneigenen Immobilienbetrieb.

Kampf gegen lästige Accounts

Der Rückzug von Musk von der Twitter-Leitung – sofern er sich wirklich an sein Versprechen hält, das Resultat der Umfrage zu respektieren – würde eine äusserst turbulente Amtszeit krönen. Seit der 51-Jährige den Kurznachrichtendienst vor etwas mehr als zwei Monaten übernahm, sorgt der Tausendsassa mit schwer nachvollziehbaren Entscheidungen immer wieder für Schlagzeilen.

So sperrte Musk in den vergangenen Tagen zwischenzeitlich die Konten bekannter Journalistinnen und Journalisten, die gegen neue Twitter-Regeln verstossen hatten. Sauer stiessen ihm vor allem die Accounts eines knapp 20 Jahre alten Amerikaners auf, der auf Twitter in Echtzeit die Position von Musks Privatjet verraten hatte.

Musk behauptete, Accounts wie @ElonJet seien gefährlich, weil Stalker – also Menschen, die Promis verfolgen und belästigen – die publizierten Informationen nutzen würden. Er illustrierte dies mit einem Zwischenfall, der sich vorige Woche im Grossraum Los Angeles ereignet hatte und von dem seine Familie betroffen gewesen sei. (Musk hat zwei Kinder mit der Sängerin Grimes, die in Los Angeles wohnt und in der Vergangenheit immer wieder von Stalkern belästigt wurde.) Ein Twitter-Nutzer stellte daraufhin fest, dass sich der Zwischenfall fernab eines Flughafens ereignet habe.

Einblick in umstrittene Entscheidungen

Musk hatte sich in den vergangenen Wochen auch mit der alten Twitter-Geschäftsführung angelegt. Er gab einer Reihe von Journalistinnen und Journalisten Einblick in interne Dokumente, die angeblich Licht auf politisch motivierte Verfehlungen des Kurznachrichtendienstes werfen. Auch meldete sich Musk verstärkt mit provokativen Aussagen über aktuelle politische Probleme zu Wort.

Derweil gab der Aktienkurs des Autobauers Tesla seit Jahresbeginn um gegen 60 Prozent nach, zum Ärger vieler Investoren. Dieser Kurszerfall kostete Musk jüngst auch seinen Spitzenplatz als reichster Mann der Welt. Er musste dem Franzosen Bernard Arnault weichen, der sein Geld mit Luxusgütern verdient. Musk hält aktuell noch gegen 13,4 Prozent der Tesla-Aktien, nachdem er im laufenden Jahr, zur Finanzierung des Twitter-Kaufes, Aktien im Wert von 40 Milliarden Dollar abgestossen hatte.

