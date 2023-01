Die Ambitionen des Trump-Freundes Kevin McCarthy

USA Die Ambitionen des Kevin McCarthy: Warum lässt sich der Trump-Freund in aller Öffentlichkeit demütigen? Kevin McCarthy will Vorsitzender des Repräsentantenhauses in Washington werden – und damit einen lang gehegten Traum erfüllen. Dieser Ambition ordnet der 57-jährige alles unter. Weil er keine Prinzipien besitzt, fallen ihm Zugeständnisse nicht allzu schwer. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 06.01.2023, 18.35 Uhr

Der Republikaner Kevin McCarthy (57) will zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses in Washington gewählt werden. Jose Luis Magana / AP

Für einen Mann, der gerade in aller Öffentlichkeit blossgestellt wird, wirkt Kevin McCarthy ungewöhnlich fröhlich. Als der Mann, der unbedingt zum Vorsitzenden des amerikanischen Repräsentantenhauses gewählt werden möchte, diese Woche in den Gängen des Kapitols in Washington gefragt wurde, wie er sich nach der historischen Serie von blamablen Abstimmungsniederlagen fühle, da antwortete er: «Es ist ein weiterer sonniger Tag.»

Und obwohl seine Unterhändler zeitgleich versuchten, mit einer Reihe von Zugeständnissen an eine lose Gruppe rechter Fraktionsrebellen ihm die notwendige Stimmenmehrheit zu sammeln, setzte Kevin McCarthy ein breites Lachen auf.

Das passt zu ihm: Der Republikaner, 57 Jahre alt und langjähriger Berufspolitiker, gilt als sonniges Gemüt. Der Kalifornier aus der Kleinstadt Bakersfield kann es gut, mit Freund und Feind, zumindest innerhalb seiner republikanischen Fraktion, die er seit 2019 präsidiert. Und weil Kevin, wie ihn alle nennen, nicht gerne allein ist, schart McCarthy gerne Abgeordnete um sich, sei es nun am Morgen während des gemeinsamen Sporttrainings, oder am Abend, während geselligen Gesprächen in Restaurants.

Er gleicht damit, und das ist vielleicht kein Zufall, einem ehemaligen Präsidenten, der zwar kein Fitness-Fanatiker ist, der sich aber ebenfalls stets in Bewegung befindet. Und wie Donald Trump, der für McCarthy den Spitznamen «My Kevin» («Mein Kevin») erfand, ist auch sein republikanischer Parteifreund nicht als Arbeitspferd bekannt. Die Abfassung von Gesetzestexten, die Organisation einer Anhörung, das überlässt McCarthy seinen Adlaten. Lieber sonnt er sich im Rampenlicht.

Kevin McCarthy ist ein guter Geschichtenerzähler

Was McCarthy aber ist, und was ihn auszeichnet: Er ist ein formidabler Geschichtenerzähler. Er kann ein Publikum unterhalten und von sich einnehmen, ganz egal, ob in diesem Publikum nun reiche Geldgeber, rechte Aktivisten oder konservative Abgeordnete sitzen.

Zum Beispiel, in dem er seine Lebensgeschichte erzählt. 21 Jahre alt sei er gewesen, erzählt McCarthy gerne, als er Mitte der Achtzigerjahre den Entschluss fasste, Unternehmer zu werden. Die Firma habe «Kevin O's Deli» geheissen und belegte Brote verkauft. Das Startkapital betrug einige Tausend Dollar, die McCarthy zusammenkratzte, indem er einen Lottogewinn an der Börse investierte.

So jedenfalls erzählt es McCarthy oft und gerne. Seine Zeit als Unternehmer habe ihm Einblick in die bürokratischen Belastungen gegeben, mit denen sich innovative Menschen häufig herumschlagen müssten, pflegt er zu sagen. «Die Lektionen, die ich im ‹Kevin O's Deli› gelernt habe, werde ich nie vergessen.» Dabei geholfen habe ihm auch ein Buch, das er zu Weihnachten bekam, eine Bibel für erfolgreiche Unternehmer: «The Art of the Deal», veröffentlicht von einem gewissen Donald Trump, der in den Achtzigerjahren sagenhaft reich wurde.

Ein Lebenslauf, der so nicht stimmen kann

Allein, und das ist eine weitere Parallele zum Lebenslauf des Ex-Präsidenten, die Geschichte kann so nicht stimmen, wie ein Faktenchecker der «Washington Post» herausfand. So wurde das erste Buch Trumps im Herbst 1987 publiziert, als McCarthy 22 Jahre alt war und gemäss seinem offiziellen Lebenslauf bereits studierte und nebenher für einen lokalen Politiker arbeitete.

Was sagt diese Anekdote über Kevin McCarthy aus? Dass er ambitioniert ist, und schon in jungen Jahren wusste, wie man das Fundament für eine politische Karriere legt. Es reicht eben nicht aus, im Stab eines Abgeordneten zu arbeiten, um dann nach einem Gastspiel im kalifornischen Parlament 2006 in den Kongress gewählt zu werden. Ein erfolgreicher amerikanischer Politiker braucht einen Gründungsmythos, will er aufsteigen.

Und das wollte McCarthy von Beginn weg: Ganz nach oben. Also ging er Kompromisse ein, gab Prinzipien auf und machte schmerzhafte Zugeständnisse. Damit will er es nach zahlreichen erfolglosen Wahlgängen doch noch schaffen, zum Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt zu werden.

Inhalte, das hat McCarthy gelernt, sind für den republikanischen Politbetrieb zweitrangig. Wichtig sind Titel und der Anschein von Macht. Und danach strebt McCarthy, koste es, was es wolle.

