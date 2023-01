USA: Republikaner blockieren sich im Repräsentantenhaus weiter

USA Das Drama geht weiter: Nicht einmal Trump schafft es, seinem Parteifreund Kevin McCarthy die Mehrheit zu besorgen Der neuen republikanischen Mehrheit im Repräsentantenhaus in Washington ist es auch am zweiten Tag schwergefallen, einen Speaker zu wählen. Das Drama hält Washington im Atem und sagt viel über den Zustand der Republikanischen Partei aus. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 04.01.2023, 20.18 Uhr

Der republikanische Fraktionschef Kevin McCarthy zeigte sich am Mittwoch siegesgewiss: «Ich habe immer noch die meisten Stimmen», sagte er. Andrew Harnik / AP

Ein Ende des Patts im amerikanischen Repräsentantenhaus ist vorerst nicht absehbar. Auch am Mittwoch gelang es der republikanischen Mehrheit in der grossen Kammer des Kongresses nicht, in mehreren Wahlgängen einen neuen Vorsitzenden zu wählen. Ein Block von nunmehr 21 rechten Abgeordneten weigerte sich, im vierten und fünften Wahlgang für Kevin McCarthy zu stimmen, dem offiziellen Kandidaten der Fraktion für das Amt des Speakers. Und weil die Demokraten erneut geschlossen für ihren Fraktionschef Hakeem Jeffries stimmten, nahm kein Kandidat die notwendige Hürde.

«Ich habe immer noch die meisten Stimmen»

McCarthy schien über die blamable Niederlage nicht weiter überrascht zu sein. Er hatte zuvor erfolglos versucht, die Sitzung des Repräsentantenhauses um einen weiteren Tag zu vertagen –, weil er mehr Zeit für Verhandlungen mit den parteiinternen Rebellen benötigte. Als er gefragt wurde, ob er an seiner Kandidatur festhalten wolle, sagte der stets gut gelaunte Republikaner: «Ich habe immer noch die meisten Stimmen.»

Das stimmt, zumindest was die Stimmen der Republikaner angeht. Den Rebellen, die sich allesamt am rechten Rand der Partei ansiedeln und eine grundlegende Reform des Parlamentsbetriebs fordern, gelang es bisher nicht, einen Kompromisskandidaten zu präsentieren. Am Mittwoch schickten sie Byron Donalds ins Rennen, ein Abgeordneter aus Florida, der in Washington in den vergangenen zwei Jahren keine grossen Wellen geschlagen hat, aber mit zahlreichen Auftritten im TV-Kanal Fox News Channel auffiel.

Aber es stimmt eben auch, dass es McCarthy bisher nicht gelungen ist, seine parteiinternen Kritikerinnen und Kritiker zu besänftigen –, obwohl er aufgrund der knappen Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus doch mindestens 15 Abweichler umstimmen müsste. Die Rebellen fordern weitere prozedurale Zugeständnisse.

Trump will Streit beenden

Am Mittwoch meldete sich, nach längerem Zögern, auch der abgewählte Präsident Donald Trump zu Wort. In einer schriftlichen Stellungnahme rief er seine Parteifreunde zur Wahl von McCarthy auf; sinngemäss schrieb der Präsidentschaftskandidat, dass die Streitereien um den Speaker-Posten den Republikanern schadeten. Einem Journalisten in Washington sagte Trump später: «Ich glaube, die Zeit ist gekommen, einen Deal zu machen», damit das Repräsentantenhaus die Arbeit aufnehmen könne, warte auf die grosse Kammer doch ein ganzer Haufen Arbeit.

Die Rebellen – allesamt geradezu fanatische Anhänger des inoffiziellen Anführers der Republikanischen Partei – gaben sich ungerührt. Der Abgeordnete Chip Roy, ein Weggefährte des texanischen Senators Ted Cruz, betonte in einem Interview, der Widerstand gegen McCarthy habe nichts mit der Person des designierten Speakers zu tun. Ziel der Rebellion sei es vielmehr, die «absurde» Art und Weise zu ändern, wie die grosse Kammer des Kongresses in Washington funktioniere.

Aber so richtig mag niemand diesen Beteuerungen der Rebellen Glauben schenken. Tatsache ist, dass McCarthy am rechten Rand der Republikaner wenig Freunde hat. Man wirft ihm vor, kein Rückgrat zu besitzen, und kein Musikgehör für die populistischen Töne an der Basis der Rechtspartei zu haben.

Dieser Vorwurf ist nicht falsch. McCarthy, erstmals 2006 ins Repräsentantenhaus gewählt, ist in der Hauptstadt nicht als Aktenfresser bekannt. Er gilt aber als gesellig, und ist ein begnadeter Spendensammler. Viele Mitglieder der republikanischen Fraktion verdanken ihm die Wiederwahl im November 2022. Und es ist ein offenes Geheimnis, dass McCarthy seit Jahren auf den Speaker-Posten aspiriert, einer Mischung aus Fraktionschef, Parlamentspräsident und Gegenpol zum aktuellen Bewohner des Weissen Hauses.

Das Amt blieb am Mittwoch, am zweiten Tag der neuen Legislaturperiode, vorerst unbesetzt. Letztmals war das 1923 der Fall gewesen, als der Speaker erst nach neun Wahlgängen bestimmt werden konnte. Gefragt, wie lange das Patt anhalten könnte, sagte einer der republikanischen Rebellen: «Das kann noch Wochen dauern.» Der Abgeordnete klang, als meinte er dies ernst.

