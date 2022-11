22 Fakten zu den US-Midterm-Wahlen 2022

USA 22 Fakten zu den Midterms 2022: Wieso diese Zwischenwahlen die kontroversesten der Geschichte sind Heute Dienstag öffnen in den USA die Wahllokale zu den Zwischenwahlen, den «Midterm-Elections». Von Alaska bis Florida wird erbittert um jede Stimme gerungen. Manche meinen sogar, die Zukunft der Demokratie stehe auf dem Spiel. Worum es wirklich geht, erklären wir Punkt für Punkt. Bojan Stula und Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 08.11.2022, 05.00 Uhr

An den Midterm-Wahlen ist es üblich, dass die Mehrheit der Wählerschaft ihrer Unzufriedenheit mit dem jeweiligen Präsidenten Ausdruck verleiht. Seit 2002 und George W. Bush hat die Präsidentenpartei ausnahmslos immer Sitze im Kongress eingebüsst. Selbst unter Barack Obama holten die Republikaner bei den Midterms 2010 die Mehrheit im Repräsentantenhaus zurück, als Obamas Demokraten gleich rekordverdächtige 63 Sitze einbüssten.

Heute sind die Umfragewerte des Demokraten Joe Biden so schlecht, dass niemand daran zweifelt, dass die Republikaner im Repräsentantenhaus massiv zulegen werden und darüber hinaus im Senat die Mehrheit zurückholen könnten.

Bei der momentan regierenden Partei geht es am «Election Day» darum, dank Mehrheiten in beiden Häusern handlungsfähig zu bleiben. In der hochgradig polarisierten US-Politik kann Präsident Joe Biden umstrittene neue Gesetze seiner Agenda nur dann durchbringen, wenn er sich auf Mehrheiten der Demokraten im Kongress stützen kann.

Für ihn steht bei den Midterms viel auf dem Spiel - obwohl er gar nicht zur Wahl steht: US-Präsident Joe Biden. Ting Shen / Pool / EPA

Verliert er das Repräsentantenhaus an die Republikaner, wird er bei seiner Agenda stark ausgebremst. Bei einem Mehrheitsverlust in beiden Kongresskammern wird der US-Präsident bis 2024 sogar regelrecht handlungsunfähig, also bereits in seiner ersten Amtszeit zur« lahmen Ente».

Im Senat können sich die Demokraten zudem mit jedem gewählten Sitz ein Polster für die nächste Legislatur schaffen, da die Senatoren-Amtszeit sechs Jahre beträgt. Analysten gehen davon aus, dass die Wahlen 2024 stark republikanisch dominiert sein werden.

Siegen die Republikaner, rechnen sie sich zweierlei Vorteile aus: Erstens können sie unliebsame demokratische Gesetzesinitiativen blockieren oder in völlig andere Richtungen tragen, insbesondere in Fragen der Abtreibung und des Umweltschutzes – sofern der Präsident nicht von seinem Vetorecht Gebrauch macht.

Zweitens und vielleicht noch wichtiger können sie die Demokraten bis zu den Wahlen 2024 mit Vorwürfen zu angeblichen Fehlhandlungen und Inkompetenz sowie Untersuchungen und Vorladungen eindecken und somit «sturmreif» schiessen.

Bereits haben mehrere Republikaner angekündigt, im Falle ihrer Wahl ein Amtsenthebungsverfahren gegen Joe Biden oder zumindest gegen hochrangige Kabinettsmitglieder einleiten zu wollen.

Der republikanische Ex-Präsident will 2024 zurück ins Weisse Haus; offiziell wird er seine Kandidatur wohl am 15. November bekannt geben, wie Trump am Montag während eines Wahlkampfauftrittes durchblicken liess. Mit Herschel Walker in Georgia, Mehmet Oz in Pennsylvania, Blake Masters in Arizona und J.D. Vance in Ohio unterstützt Donald Trump extreme, ihm nahe stehende Kandidaten in einigen der umstrittensten Bundesstaaten (siehe Punkt 7)

Erhofft sich Rückenwind für eine mögliche Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren: Der ehemalige Amtsinhaber Donald Trump. Cristobal Herrera-Ulashkevich / EPA

Je mehr von ihnen siegen, desto stärker wird Trumps Stellung innerhalb der Partei und somit seine Aussichten auf die Nominierung. Gleichzeitig erhofft er sich durch republikanische Mehrheiten im Kongress Schützenhilfe bei den zahlreichen Rechtshändeln, in die er seit seiner Abwahl verstrickt ist.

Bei den Republikanern hielt der grösste Star der Partei, Donald Trump, vier grosse Wahlkampfveranstaltungen, in Iowa, Florida, Pennsylvania und Ohio. Bei den Demokraten hielt sich das Duo Biden und Harris eher im Hintergrund. Der Präsident trat am Montag in Maryland auf, einer Hochburg der Demokraten.

Ex-Präsident Barack Obama (rechts) beim Handshake mit dem aktuellen Staatschef Joe Biden bei einem Auftritt im umkämpften Bundesstaat Pennsylvania: Die beiden machen Stimmung für den demokratischen Senats-Kandidaten John Fetterman. Patrick Semansky / AP

Für Stimmung sorgte im Wahlkampf der Demokraten vor allem Barack Obama, der von 2009 bis 2017 im Weissen Haus wohnte. Der 61-Jährige tingelte durch Georgia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona und Pennsylvania, um Stimmung für seine Parteifreunde zu machen. Dabei zog er Tausende von Menschen an, die ihm zujubelten.

Obama rief den Wählerinnen und Wählern in Erinnerung, was am Dienstag auf dem Spiel stehe: «Wenn echte Demokratie verschwindet, dann werden Menschen verletzt», sagte er in Philadelphia.

Der neue Hoffnungsträger der Demokraten: John Fetterman. Jim Lo Scalzo / EPA

Alle Augen auf Pennsylvania: In der Senatswahl versucht der gesundheitlich angeschlagene John Fetterman (53), den Republikanern einen Senatssitz abzuluchsen. Sein Gegner, der Fernsehdoktor Mehmet Oz, hat in den letzten Meinungsumfragen aber die Führung übernommen.

Im Rennen um den einflussreichen Gouverneursposten von Pennsylvania scheint Josh Shapiro (49) die besseren Karten zu besitzen; der begabte Wahlkämpfer gilt bereits als künftiger Präsidentschaftskandidat.

Zwei weitere Kandidaten einer neuen Generation von Demokraten, die pragmatische Politik machen: Die Abgeordnete Mary Peltola (49), die seit September den Bundesstaat Alaska im Repräsentantenhaus vertritt und Wes Moore (44), der in Maryland zum ersten dunkelhäutigen Gouverneur gewählt werden möchte.

Der ehemalige Football-Spieler Herschel Walker, der in Georgia dank seines Heldentums auf dem Football-Field Kultstatus geniesst, will den amtierenden Senator Raphael Warnock ablösen. Der 60-Jährige positioniert sich als religiöser Konservativer, obwohl er mehrere Kinder mit mehreren Frauen hat, mit denen er nicht verheiratet war, und angeblich Abtreibungen finanzierte.

Ex-Football-Star und republikanischer Kandidat für den Senat Herschel Walker beim Bad in der Menge. John Amis / EPA

In Arizona kämpft die ehemalige TV-Nachrichtensprecherin Kari Lake (53) um den Gouverneursposten. Sie gilt als begnadete Kommunikatorin, die rechte Positionen vertreten kann, ohne parteiunabhängige Wählerinnen und Wähler vor den Kopf zu stossen.

Yesli Vega Steve Helber / AP

In Virginia möchte die Polizistin Yesli Vega (37) aus einem Vorort von Washington den Sprung ins Repräsentantenhaus schaffen. Vega ist Teil einer losen Gruppe von hispanischen Kandidaten, die Latino-Wähler ins Lager der Republikaner ziehen will.

Mit den «Election Deniers» sind jene republikanischen Kandidatinnen und Kandidaten gemeint, die bei den Midterms hohe Ämter anstreben, ohne die Wahlergebnisse von 2020 und Joe Bidens Sieg anzuerkennen.

So haben laut CNN 19 der 35 republikanischen Anwärter auf den Senat die Wahlergebnisse von 2020 entweder infrage gestellt, abgelehnt, die Bestätigung verweigert oder sogar versucht, sie für ungültig erklären zu lassen. Bei den Gouverneuren sind es 22 von 36. Nicht zuletzt darum messen Politikexperten den diesjährigen Midterms eine entscheidende Bedeutung für die Zukunft der Demokratie in den USA bei.

Wie vergiftet die Stimmung noch vor dem eigentlichen «Election Day» ist, zeigt die Klagewelle gegen die Resultate der frühzeitigen Stimmabgabe, des «Early Voting». Wie CNN am Montag berichtete, sind bereits 120 Klagen gegen die Zählweise und Wähleridentifizierung in den «Battleground States» eingegangen. Das sind fast doppelt so viele wie 2020, die damals aber erst am oder nach dem Wahltag eingingen.

Der grosse Streit wird im umkämpften Pennsylvania losgehen, weil man dort bei der brieflichen Stimmabgabe das Datum aufs Couvert schreiben muss. Die hat bereits zu grosser Verwirrung geführt, weswegen Republikaner diese Stimmen allesamt für ungültig erklären lassen wollen. Donald Trump hat entsprechende Klagen angekündigt.

Doch auch nach Auszählung der Resultate wird es zweifellos zu zahlreichen Betrugsvorwürfen kommen. Denn gerade in den umkämpften Bundesstaaten Pennsylvania und Wisconsin werden die ersten gemeldeten Resultate bloss von jene Wählenden stammen, die am Wahltag persönlich zu einem frühen Zeitpunkt in den Wahllokalen ihre Stimmen abgeben. Das sind oftmals eher republikanisch gesinnte Wählerinnen und Wähler.

So kann es gut sein, dass Kandidaten der Republikaner früh deutlich in Vorsprung gehen, nach Auszählung der vorzeitig abgegebenen Stimmen aber hinter die Demokraten zurückfallen. 2020 wurde dieses Phänomen gemäss den Parteifarben die blaue Ablösung («blue shift») oder rote Luftspiegelung genannt («red mirage»).

In der allgemein polarisierten Stimmung gehen grosse Ängste um, dass beispielsweise radikale Trump-Anhänger mit teilweise bewaffneten Aufmärschen vor den Wahllokalen versuchen könnten, die Wählenden einzuschüchtern und somit die Stimmabgaben zu beeinflussen.

«Gott, Waffen und Trump» steht auf dem Shirt dieses Unterstützers der Republikaners: Das Oberteil vom letzten Präsidentschaftswahlkampf hat er für diese Midterms nochmals aus dem Schrank geholt. Die Mehrheit der Waffen-Freunde in Amerika unterstützen die Republikaner. Etienne Laurent / EPA

Laut eigenem Bekunden dienen die Aufmärsche der Bewaffneten dazu, die Rechtmässigkeit der Stimmabgaben und Auszählungen zu überprüfen. Dabei müssen diese «Wahlbeobachter» jedoch eine gesetzlich vorgeschriebene Distanz zu dem Wahlkabinen einhalten.

Für Wählerinnen und Wähler, die sich trotzdem beeinflusst oder bei der Stimmabgabe gestört fühlen, haben verschiedene parteiunabhängige Organisationen telefonische Hotlines in Englisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, Hindi und weiteren Sprachen eingerichtet.

Von den 435 Sitzen, die zur Wahl stehen, ist der Wahlausgang in maximal 35 Bezirken völlig offen. Momentan verfügen die Demokraten noch über eine Mehrheit von 220 Sitzen, die Republikaner halten 212 Sitze, und 3 Sitze sind vakant. Wahlexperten rechnen mit Sitzgewinnen der Republikaner, über das genaue Ausmass herrscht aber naturgemäss noch Unsicherheit.

Dave Wasserman, der für den parteipolitisch unabhängigen Cook Political Report arbeitet, prognostiziert den Republikanern ein Plus von 15 bis 25 Sitzen. Kyle Kondik, ein Politologe der University of Virginia, rechnet mit 24 republikanischen Sitzgewinnen.

Am Dienstag werden 35 der 100 Senatssitze neu vergeben. Anders als ein Mitglied des Repräsentantenhauses werden Senatorinnen und Senatoren für eine sechsjährige Amtsdauer gewählt, was die ungerade Sitzanzahl bei den Wahlen erklärt.

Die fünf hart umkämpften «Battleground States», in denen sich die Mehrheit im Senat entscheidet, sind Arizona, Georgia, Nevada, Pennsylvania und Wisconsin: alles Staaten, in denen Biden bei der Präsidentschaftswahl vor zwei Jahren die Mehrheit der Stimmen gewann. Die Demokraten verteidigen in diesen Staaten 3 Sitze, die Republikaner 2.

Momentan stehen sich im US-Senat noch je 50 Demokraten und Republikaner gegenüber, wobei der Stichentscheid der Senatsvorsitzenden, Vizepräsidentin Kamala Harris, den Demokraten die hauchdünne Mehrheit verschafft.

In den Augen der Wählerinnen und Wählern ist die Wirtschaftspolitik das dominante Thema der «Midterms»: Die hohe Inflation (8,2 Prozent) und die steigenden Benzinpreise bereiten den Amerikanerinnen und Amerikanern Sorgen, obwohl die Volkswirtschaft immer noch wächst und die Arbeitslosenrate (3,7 Prozent) vergleichsweise niedrig ist.

Die Republikaner machen für die schlechte Stimmung die Wirtschafts- und Energiepolitik der Demokraten verantwortlich. Die Demokraten wiederum versprechen Besserung und werfen dem politischen Gegner vor, bloss mit Schlagworten zu operieren. Sozialpolitische Themen wie das Recht auf Schwangerschaftsabbruch sind in den vergangenen Wochen in den Hintergrund getreten.

In einigen Ballungsräumen ist es den Republikanern dagegen gelungen, die Kriminalität zu einem Wahlkampfthema zu machen.

Der russische Überfall und die US-Militärhilfen an die Ukraine haben zu einer Auseinandersetzung innerhalb der Republikanischen Partei geführt. Extreme, Trump-nahe Kandidaten wie die Abgeordnete Marjorie Taylor Greene haben im Wahlkampf versprochen, «keinen Penny mehr» in die Ukraine zu stecken.

Hochwirksame Himars-Raketenwerfer hat die US-Regierung unter Joe Biden an die Ukraine geliefert. Die Republikaner wollen die Gelder an das kriegsversehrte Land stoppen. Tony Overman / AP

Selbst wenn bisher die meisten Republikaner in beiden Kammern bisher für die US-Militärhilfen stimmten, wird Präsident Joe Biden künftig bei einer Fortsetzung der Waffenlieferungen grössere Zugeständnisse an den politischen Gegner machen müssen. So verlangt der republikanische Fraktionschef Kevin McCarthy eine stärkere Kontrolle über die Geldflüsse an die Ukraine.

Die diesjährigen Midterm-Wahlen werden als die wichtigsten der US-Geschichte bezeichnet, doch dürfte es im schlimmsten Fall Wochen dauern, bis über die definitiven Mehrheitsverhältnisse im Kongress Klarheit besteht. In Arizona haben die Wahlbehörden 20 Tage lang Zeit, ihre Zählung der Stimmzettel zu verifizieren. In Nevada erhalten die Verwaltungsbezirke vier zusätzliche Tage ab Schliessung der Wahllokale Zeit, brieflich oder elektronisch spät eintreffende Wahlzettel mitzuzählen.

Kommt hinzu, dass in den Bundesstaaten nicht zum gleichen Zeitpunkt mit der Auszählung der brieflich und elektronisch eingegangenen Stimmen begonnen werden darf. Während in den meisten Staaten – so in Florida und Georgia – bereits vor dem Wahltag die Zählung beginnt, dürfen in Pennsylvania und Wisconsin die Wahlbehörden erst nach Öffnung der Wahllokale mit der Verifzierung der Stimmzettel beginnen.

In allen Distrikten der 50 US-Bundesstaaten gilt das Majorzwahlsystem, wobei dieses in den Bundesstaaten Alaska und Maine gewisse Finessen aufweist. In Georgia und Louisiana finden im Dezember Stichentscheide («Runoffs») für jene Sitze statt, die in der ersten Wahlrunde noch nicht vergeben wurden, wenn kein Kandidat eine absolute Stimmenmehrheit erreicht.

Weil vom Ausgang der Senatswahl in Georgia die Mehrheitsverhältnisse in der kleinen Kammer abhängen könnten, wird diese Stichwahl vielleicht von nationaler Bedeutung sein.

Werden die Wahlbehörden in einzelnen Bundesstaaten für die teilweise lange Auszählungsdauer kritisiert, kontern sie (zurecht) mit dem Hinweis auf die Komplexität des Wahltags. Denn in 36 Bundesstaaten werden zusätzlich auch die Gouverneursposten neu vergeben und die lokalen Parlamente gewählt.

Nahezu unbekannt ist schliesslich, dass in 27 Bundesstaaten die Innenminister («Secretary of State») ebenfalls neu gewählt werden; in den meisten Staaten sind diese Politikerinnen und Politiker für die Durchführung von Wahlen zuständig. Nach der heftig geführten Debatte im Nachgang zur Präsidentenwahlen 2020 kommt diesem Posten gerade in politisch umkämpften Bundesstaaten wie Arizona, Nevada und Michigan eine grosse Bedeutung zu.

Spätestens in der Pandemie haben viele Amerikanerinnen und Amerikaner die Vorzüge der brieflichen oder frühzeitigen Stimmabgabe entdeckt. Vor dem eigentlichen Wahltag haben mehr als 40 Millionen Menschen ihre Stimme abgegeben, wie der Politologie-Professor Michael McDonald von der University of Florida ausgerechnet hat. Dies deutet auf eine hohe Stimmbeteiligung hin, sagt McDonald.

Zum Vergleich: An der Zwischenwahl 2018 beteiligten sich etwas mehr als 122 Millionen Menschen oder rund die Hälfte aller Stimmberechtigten. (Das Stimmrechtsalter liegt in den USA bei 18 Jahren, im Gegensatz zur Schweiz müssen sich die Wählerinnen und Wähler in vielen Bundesstaaten aber aktiv um ihre Registrierung bemühen.)

Mehr als 16,7 Milliarden Dollar investieren die amerikanischen Parteien in die Zwischenwahlen im ganzen Land, berechnete die Wahlkampf-Plattform OpenSecrets vor einigen Tagen. Diese rekordverdächtige Summe fliesst nicht nur in die Wettkämpfe um Sitze im Senat und Repräsentantenhaus, sondern auch in lokale Auseinandersetzungen.

Bei der letzten Halbzeitwahl vor vier Jahren beliefen sich die Ausgaben im ganzen Land für Werbung oder Wahlkampfhelfer auf gegen 14 Milliarden Dollar.

Die Demokratin Trudy Busch Valentine. Charlie Riedel / AP

Am Dienstag kämpfen zwei Demokraten, deren Mutter aus der Schweiz stammte, um Stimmen. In Missouri kandidiert Trudy Busch Valentine (65) für einen Sitz im US-Senat; sie ist die Tochter der Bier-Barons Gussie Busch, dem früheren Alleinherrscher über die Brauerei Anheuser Busch in St. Louis. Ihre Eltern lernten sich in Luzern kennen, als Gussie im Restaurant Old Swiss House einkehrte und sein Auge auf die 22-jährige Trudy Buholzer, die Tochter des Besitzers warf. Die beiden waren von 1952 bis 1978 verheiratet.

In Maryland wiederum bewirbt sich der 60 Jahre alte Anthony Brown um den Posten des Justizministers («Attorney General»). Brown, aktuell Abgeordneter im Repräsentantenhaus, ist das Kind eines Vaters aus Jamaika und einer Mutter aus der Schweiz. Die beiden begegneten sich in Zürich, da Browns Vater an der Universität Medizin studierte.

Apropos stark ausgelastete Wahlbehörden: In mehreren Bundesstaaten stehen auch noch Sachabstimmungen zu kontroversen Themen auf dem Programm. So stimmen etwa Kalifornien, Michigan und Vermont über den Beibehalt alter Abtreibungsverbote ab, während in Kentucky die Entscheidung über ein neues ansteht. Derweil in in Arkansas, Maryland, Missouri, North Dakota und South Dakota Entscheide über die Cannabis-Legalisierung fällig sind.

