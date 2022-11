US-Wahl: Republikaner im demokratischen New York vor Sensation?

US-Wahlen «Wir müssen unseren Staat retten»: Nun zittern die Demokraten auch in ihrer Hochburg New York Bahnt sich im US-Bundesstaat New York eine Sensation an? Der Republikaner Lee Zeldin könnte die Gouverneurswahl gewinnen, weil er die Kriminalitätsbekämpfung ins Zentrum seiner Kampagne stellte. Renzo Ruf, Castleton-On-Hudson Jetzt kommentieren 07.11.2022, 05.00 Uhr

Er ist ein unermüdlicher Wahlkämpfer: Lee Zeldin, seit 2015 Abgeordneter im nationalen Repräsentantenhaus, möchte am Dienstag zum Gouverneur von New York gewählt werden. Bild: Eduardo Muñoz Alvarez / AP

Lee Zeldin weiss, was seine Wählerinnen und Wähler hören wollen. Also stellt der Republikaner, der am Dienstag zum Gouverneur von New York gewählt werden möchte, an seinen öffentlichen Auftritten die steigende Kriminalität und das sinkende Sicherheitsgefühl der Bevölkerung ins Zentrum seiner Reden, «das wichtigste Thema in diesem Wahlkampf».

An diesem Herbstabend, in der Nähe der New Yorker Hauptstadt Albany, schlägt Zeldin dramatische Töne an. Er sagt: Würde er zum Regierungschef des Ostküstenstaates gewählt, dann riefe er am ersten Amtstag den Notstand aus – weil die Polizei unbedingt neue Instrumente benötige, um der Gewaltwelle Herr zu werden, die vor allem in New York City für Schlagzeilen sorgt. Und er sagt: «Wir müssen unseren Staat retten.»

Das Publikum, einige tausend Menschen, jubelt. Es weiss: Diese Aussage des Republikaners ist auch eine Kampfansage gegen den politischen Gegner, der im Ostküstenstaat New York seit Jahren politisch das Sagen hat. «Ihr seid wütend», ruft Zeldin seinen Anhängern zu, «jetzt muss etwas vorwärts gehen.»

«Hängt sie, hängt sie alle!»

Die Anwesenden sind in der Tat aufgebracht. Im Gespräch machen sie Witze über die hölzernen Auftritte von Gouverneurin Kathy Hochul, oder sie beschweren sich über die Energie- und Wirtschaftspolitik von Präsident Joe Biden. Und sie beklagen sich darüber, dass die Demokratische Partei nun angeblich «kommunistisch» sei.

«Hängt sie, hängt sie alle!», schreit ein älterer Mann, als ein Vorredner Zeldins Politikerinnen und Politiker attackiert. Er meine dies ernst, sagt der Mann, ein Anhänger von Ex-Präsident Donald Trump, später in einem Interview. Die Demokraten, erklärt der pensionierte Bähnler, der seinen Namen nicht nennen will, wollten «das grossartigste Land der Welt zerstören», und er könne dies nicht zulassen.

Zeldin wiederum ist ebenfalls ein Anhänger Trumps; während des ersten Amtsenthebungsverfahrens gegen den damaligen Präsidenten war er 2019 im nationalen Repräsentantenhaus einer der aggressivsten Verteidiger seines Parteifreundes. Dabei stellte sich der nimmermüde Militär-Veteran auch regelmässig den Fragen der Journalistinnen und Journalisten in Washington. Dieses Medientraining zahlt sich nun aus. Auch wenn Zeldin von New Yorker Reportern in die Zange genommen wird, lässt er sich nicht provozieren.

Erstarken der Kriminalität und Gewalt in der New Yorker Bronx: Eine Nonne demonstriert dagegen. Bild: Getty

Gouverneurin schätzte Stimmung falsch ein

Seine Kontrahentin hingegen müht sich im Wahlkampf ab. Das hat auch ein bisschen mit Hochuls Vorgänger zu tun. Denn eigentlich hatte sich die 64-Jährige bereits damit abgefunden, ihre politische Karriere im Schatten von Andrew Cuomo zu beenden, der sie 2014 zu seiner Stellvertreterin erkoren hatte. Dann kam die Coronapandemie, und Gouverneur Cuomo verlor die Bodenhaftung. Im August 2021 musste der Demokrat zurücktreten, weil er im Amt mindestens elf Frauen sexuell belästigt hatte. Und quasi über Nacht stieg seine unbekannte Stellvertreterin zur Gouverneurin der 20 Millionen Menschen auf, die noch in New York wohnen.

Wichtiger aber ist, dass Hochul die Stimmung in der Bevölkerung falsch einschätzte und einer Debatte über schlagzeilenträchtige Verbrechen auswich. Sie glaubte, es reiche aus, ihren Kontrahenten als Extremisten zu brandmarken – weil Zeldin in den turbulenten Wochen nach der Präsidentenwahl 2020 alles daransetzte, Trump nachträglich noch zum Sieg zu verhelfen. Diese Strategie Hochuls erwies sich als «weniger effektiv als gewünscht», sagt der Politologieprofessor Luke Perry von der Utica University, weil die Erinnerung an Präsident Trump langsam verblasse.

Abtreibungsdebatte zeigt nicht die gewünschte Wirkung

Hochul scheiterte zudem beim Versuch, die Debatte um das Recht auf Abtreibung ins Zentrum des Wahlkampfs zu stellen. Das hat damit zu tun, dass Frauen in New York vom Grundsatzurteil des Supreme Courts nicht direkt betroffen sind; ein 2019 verabschiedetes Gesetz garantiert die Legalität von Schwangerschaftsabbrüchen selbst im dritten Trimester.

Hochul behauptet, dass ein Gouverneur Zeldin diese liberale Regelung kassieren und Abtreibungen komplett verbieten würde. Der Republikaner weist diese Aussage zurück. Er sagt: Auch nach seiner Wahl zum Gouverneur würden die Demokraten im New Yorker Parlament die Mehrheit stellen. «Damit wird sich nichts ändern», sagt Zeldin, auch wenn es natürlich ein offenes Geheimnis ist, dass er ein Abtreibungsgegner ist.

Ein TV-Spot des Republikaners Lee Zeldin.

Letzte Umfragen rechnen mit einem Kopf-an-Kopf-Rennen in New York, wobei Hochul die leicht besseren Karten besitzt. Die Wahl von Zeldin käme einer Sensation gleich: Letztmals wählte New York im Jahr 2002 einen Republikaner zum Gouverneur.

Nach der Wahl ist vor der Wahl Trump beleidigt einflussreichen Parteifreund Noch ist der Wahlsieg der Republikaner bei der Zwischenwahl am Dienstag nicht in trockenen Tüchern, rangeln konservative Spitzenpolitiker bereits um die Spitzenpositionen bei der Präsidentenwahl 2024. Am Wochenende attackierte Donald Trump (76), der bald wieder seine Präsidentschaftskandidatur bekanntgeben wird, seinen Parteifreund Ron DeSantis. Trump gab dem ambitionierten Gouverneur von Florida den Spitznamen «DeSanctimonious», ein Wortspiel, das sich mit «scheinheilig» übersetzen lässt. DeSantis ist einer der wenigen Republikaner, die im Wahljahr 2022 von Trump nicht direkt unterstützt werden. Der 44-Jährige besitzt eine grosse Anhängerschaft am rechten Parteirand und gilt als designierter Präsidentschaftskandidat. (rr)

