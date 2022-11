US-Wahlen: Diese Republikaner könnten Trump herausfordern

US-Wahlen Trumps schärfste Rivalen: Heute Nacht will der Ex-Präsident seine Kandidatur bekannt geben – diese Vier stellen sich ihm in den Weg Seit dem enttäuschenden Abschneiden seiner Republikaner steht Ex-Präsident Donald Trump im Gegenwind. Wenn er erneut ins Rennen ums Weisse Haus steigt, dann fordern ihn diese Parteifreunde heraus. Renzo Ruf, Washington 1 Kommentar 15.11.2022, 19.23 Uhr

Donald Trump setzte sich in den Zwischenwahlen für republikanische Kandidatinnen und Kandidaten ein und erlitt eine klare Niederlage. Drew Angerer/Getty

Er will es noch einmal wissen: Der abgewählte Präsident Donald Trump gibt in der Nacht auf Mittwoch in Palm Beach (Florida), in seinem Anwesen Mar-a-Lago, höchstwahrscheinlich seine erneute Kandidatur fürs Weisse Haus bekannt. «Hoffentlich wird der heutige Tag einer der wichtigsten Tage in der Geschichte unseres Landes werden», schrieb der Republikaner wenige Stunde vor Beginn seiner Rede auf dem Internet-Dienst Truth Social.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden seiner Partei bei den Zwischenwahlen hat Trump die neuerliche Nomination aber nicht auf sicher. Eine ganze Reihe von Republikanern könnten dem angeschlagenen Ex-Präsidenten die Kandidatur streitig machen. Hier sind vier aussichtsreiche Anwärter.

Ron DeSantis: Der Zögling, der sich emanzipiert hat

Ron DeSantis, seit 2019 Gouverneur des US-Bundesstaates Florida. Crystal Vander Weit / AP

Spätestens seit seiner triumphalen Wiederwahl als Gouverneur von Florida gibt es an Ron DeSantis kein Vorbeikommen mehr. Der 44-jährige Familienvater gilt als idealer Nachfolger von Trump, weil er zwar ebenfalls einen kantigen Politstil pflegt, im Gegensatz zum Ex-Präsidenten aber einen einwandfreien Leumund hat. Bereits zeigen neue Umfragen, dass DeSantis in politisch umkämpften Bundesstaaten bei Republikanern beliebter ist als Trump. Gerade in Wirtschaftskreisen gilt DeSantis deshalb als idealer Kandidat für die Präsidentschaftswahl 2024. Bisher äusserte sich der Gouverneur nicht zu den Spekulationen; er liess auch die Seitenhiebe Trumps, mit denen der Ex-Präsident den potenziellen Rivalen in den vergangenen Tagen eindeckte, unkommentiert.

Mike Pence: Die blasse Nummer zwei

Mike Pence, US-Vizepräsident von 2017 bis 2021. J. Scott Applewhite / AP

Vier Jahre lang stand er Donald Trump loyal zur Seite. Dann kam der 6. Januar 2021, der Tag, an dem Hunderte von gewalttätigen Trump-Anhängern in Washington versuchten, den abgewählten Präsidenten an der Macht zu halten. Und Vizepräsident Mike Pence platzte der Kragen. Weil der 63-Jährige aber ein sanftmütiger, tiefreligiöser Mann ist, fällt seine Distanzierung von Trump vergleichsweise zaghaft aus. Er glaube, sagte Pence kürzlich in einem Interview mit dem Fernsehsender ABC, dass die Republikaner «bessere Optionen» als den Ex-Präsidenten hätten. Eine dieser Optionen ist Pence selbst. Das Problem? Kein Flügel der Republikanischen Partei scheint auf eine Kandidatur des ehemaligen Gouverneurs von Indiana zu warten. Er wäre höchstens eine Verlegenheitslösung, sollten sich andere Aushängeschilder der Republikaner gegenseitig blockieren.

Ted Cruz: Präsidentschaftskandidat im Wartestand, und zwar schon lange

Ted Cruz, US-Senator aus Texas seit 2013. Cory Morse / AP

Keine Frage: Ted Cruz glaubt, er sei geboren, um US-Präsident zu sein. Deshalb kokettiert der Senator aus Texas seit 2012, seiner erstmaligen Wahl in die kleine Kammer des Kongresses, mit einer Präsidentschaftskandidatur. Ein erster Versuch scheiterte vor sechs Jahren an Trump, der ihn im Zuge der Vorwahlen gnadenlos lächerlich machte. (Cruz vergab dem Präsidenten und wurde im Senat zu einem seiner wichtigsten Fürsprecher.) Nun will der 51-Jährige erneut kandidieren, zusammen mit einer Reihe von Parteikollegen im Senat. Für Cruz spricht, dass er dank zahlreichen Auftritten in konservativen Medien eine bekannte Figur ist. Er ist zudem ein begabter Redner. Gegen den Senator spricht, dass er keine gewinnende Persönlichkeit ist. Selbst Parteifreunde finden ihn nicht sympathisch.

Tucker Carlson: Der Mann, der sagt, was er denkt

Tucker Carlson, Moderator auf dem Nachrichtensender Fox News Channel. Janos Kummer / Getty Images Europe

Mehr als 3 Millionen Menschen schauen dem TV-Moderator Tucker Carlson zu, wenn er von Montag bis Freitag auf dem Sender «Fox News Channel» mit scharfer Zunge das Weltgeschehen kommentiert. Der ehemalige Journalist, 53 Jahre alt, ist damit die Zugkraft des populärsten Nachrichtensenders Amerikas – und nebst Trump hat keine andere nationale Figur einen derart grossen Einfluss auf das Fussvolk der Republikanischen Partei und kann die Themen vorgeben, über die Konservative sprechen. Carlson hat bisher abgestritten, dass er politische Ambitionen besitzt. Und es ist schwer vorstellbar, dass er diszipliniert genug ist, um für das höchste Amt im Land zu kandidieren. Aber, ganz ehrlich: Ähnliche Vorbehalte wurden 2015 auch über Donald Trump gemacht.

