US-Medienexperte über rechte Plattformen, Lügen und Donald Trump

Es ist Wahlkampf in Amerika: Ex-Präsident Donald Trump, hier während eines Auftrittes in Mesa (Arizona), wirbt um Stimmen für seine republikanischen Verbündeten. Matt York / AP

Bis ins Jahr 2020 war er ein Republikaner. Dann hatte Ron Filipkowski, ein Anwalt aus Sarasota (Florida), genug von Donald Trump, dem ungekrönten König seiner Partei. Der ehemalige Marineinfanterist entschied sich, die Wiederwahl des Präsidenten mit allen (virtuellen) Mitteln zu verhindern — vornehmlich, in dem der heute 54-Jährige via Twitter das wilde Gedankengut des damaligen Präsidenten und seiner treusten Anhängerinnen und Anhänger weiterverbreitete. Für viele linke Amerikanerinnen und Amerikaner ist das Twitter-Konto @RonFilipkowski nun Pflichtlesestoff, auch weil Filipkowski ihnen Einsicht in eine fremde Welt gibt.

Herr Filipkowski, in drei Wochen wird in den USA gewählt, der Wahlkampf steht auf der Zielgeraden. Dennoch machen sich viele Kandidatinnen und Kandidaten der Republikaner in der Öffentlichkeit rar. Sie meiden Interviews mit traditionellen Zeitungen oder TV-Gespräche. Was steckt hinter dieser Strategie?

Ron Filipkowski: In Amerika ist, nach der Wahlniederlage von Donald Trump und dem Sturm auf das Kapitol am 6. Januar 2021, ein neues Medienuniversum entstanden, am ganz rechten Rand des politischen Spektrums. Dieses Ökosystem wird bevölkert von Trump-Anhängern, von Millionen von Menschen, die aus Online-Plattformen wie Facebook oder Twitter verbannt wurden.

Und diese Menschen bilden nun das Fussvolk der Republikanischen Partei, das in der Schlussphase des Wahlkampfes mobilisiert werden muss?

Genau. Selbst Politiker wie Ron DeSantis, der Gouverneur von Florida, sind der Meinung, dass sie über neue Online-Medien eine ausreichend grosse Zahl von Stammwähler ansprechen können. Und das i-Tüpfchen ist: Im Gegensatz zu einem Zeitungsinterview oder einem Fernsehgespräch müssen die Republikaner auf diesen neuen Plattformen nicht mit harten Fragen rechnen. Sie können ungestört Propaganda verbreiten.

Und davon profitieren sie uneingeschränkt?

Ich bin mir da nicht sicher. Ein Kandidat wie Doug Mastriano in Pennsylvania, der Gouverneur werden möchte, ignoriert ein wichtiges Wählerspektrum, wenn er traditionelle Medienschaffende boykottiert. Die Situation mit Herschel Walker...

Der republikanische Senatskandidat Herschel Walker. Meg Kinnard / AP

...dem republikanischen Senatskandidaten in Georgia, dem vorgeworfen wird, eine ehemalige Freundin zu Abtreibungen gezwungen zu haben...

...weist zudem auf ein weiteres Problem hin. Die Kandidaten, die herkömmlichen Journalistinnen und Journalisten aus dem Weg gehen, sind politische Novizen. In Krisensituationen sind sie dann nicht fähig, kritische Fragen zu beantworten, weil sie sich nie vorbereitet haben.

Ron Filipkowski: Der Rechtsanwalt aus Florida kennt sich im rechten Medienökosystem aus. zvg

Sie schauen sich jeden Tag rechte Medienerzeugnisse wie das Right Side Broadcasting Network an oder lesen Kommentare auf Truth Social. Welches Thema dominiert die Schlussphase des Wahlkampfes, in den Augen der Republikaner?

Zweifelsohne «The Border», die Grenze zwischen den USA und Mexiko. Das ist das Schlagwort, das alle Themen miteinander verbindet, mit denen die Republikaner an das Bauchgefühl der Wähler appellieren. Sie behaupten ganz einfach, dass illegal eingewanderte Migrantinnen und Migranten für sämtliche Probleme verantwortlich sind, mit denen sich Amerika konfrontiert sieht: Die Kriminalität, die Wirtschaftslage oder die anhaltende Opioid-Krise.

Das ist eine überraschende Antwort. In Washington wird vornehmlich über die Inflation und das Abtreibungsrecht gestritten.

Die Demokratische Partei von Präsident Joe Biden will nicht über die Lage an der Grenze sprechen, weil sie in der Einwanderungspolitik Fehler begangen hat. Das macht das Ganze noch schlimmer. Die politische Rechte verbreitet Propaganda über die Lage an der Grenze zu Mexiko und die politische Linke will darauf nicht reagieren.

Sie haben Biden im Wahlkampf 2020 unterstützt, auch weil er versprach, ein gespaltenes Land zu einigen.

Er versprach, kompetent zu regieren und sprach damit auch konservative Wähler wie mich an. Leider hielt Biden dieses Versprechen nicht, auch weil er zu alt ist und in seiner Regierung zu viele progressive Politikerinnen und Politiker sitzen. Damit haben Menschen, die sich in der Mitte des politischen Spektrums verorten, im November die Wahl zwischen rechtem Extremismus und linker Inkompetenz.

Das sind schlechte Vorzeichen für die Partei des amtierenden Präsidenten.

Der einzige Grund, warum die Demokraten am 8. November nicht mit einer krachenden Niederlage rechnen müssen, ist die Tatsache, dass die Republikaner zu viele «Make America Great Again»-Kandidaten ins Rennen schicken.

«Make America Great Again» oder MAGA, unter diesem Banner versammelt sich der Flügel der Republikaner, der Trump vergöttert. Sie hören sich jede Rede des abgewählten Präsidenten an. Was fällt Ihnen auf?

Wie extrem Trump geworden ist: Seine Wahlkampfauftritte sind nun eine Ansammlung von Lügen und Verschwörungstheorien. Ein Beispiel bloss: Vor einigen Tagen, im politisch umkämpften Bundesstaat Arizona, beschuldigte er plötzlich seine Vorgänger im Weissen Haus der Kriminalität.

Trump behauptete kurzerhand, der mittlerweile verstorbene Präsident George H.W. Bush habe geheime Regierungsdokumente in einem kaputten chinesischen Restaurant gehortet – ein lahmer Versuch, seine möglichen Gesetzesübertretungen zu minimieren.

Das ist eine durchgedrehte Theorie, die von einem rechten Verschwörungstheoretiker verbreitet wurde. Noch vor einigen Jahren hätte Trump nie öffentlich solche Thesen weiterverbreitet. Aber heute klingt er immer häufiger wie ein Anhänger der QAnon-Bewegung.

Viele etablierte Medienplattformen berichten nicht mehr über die Wahlkampfveranstaltungen Trumps, obwohl er doch bald wieder offiziell für die Republikaner ins Rennen ums Weisse Haus steigen könnte.

Journalistinnen und Journalisten glauben, das Problem Trump lasse sich lösen, indem er ignoriert wird.

Eine Haltung, die Sie nicht teilen.

Ich sage nicht, dass seine Ansprachen von Beginn bis Ende wiedergegeben werden müssen. Ich verbreite zum Beispiel seine Beleidigungen gegen prominente Politiker der Demokraten nicht weiter. Aber ich finde, wir können einen Präsidentschaftskandidaten nicht einfach übergehen. Es ist die Aufgabe der Medien, den Menschen, die sich nicht in einer Meinungsblase bewegen, zu sagen, wenn er Lügen weiterverbreitet.

Diese Aussage erinnert mich an die Debatte, die zu Beginn von Trumps Präsidentschaft im Jahr 2017 vornehmlich in Washington geführt wurde. Damals stritt sich das Pressekorps darüber, ob der US-Präsident als Lügner bezeichnet werden dürfe.

Das ist eine Debatte, wie sie in diesem Ausmass noch nie geführt werden musste. Trump ist einmalig. Und es ist in den vergangenen zwei Jahren noch schlimmer geworden. Er erfindet nun ständig Dinge. So behauptet er neuerdings, die Mauer an der Grenze zu Mexiko sei fast fertig gestellt gewesen, als er abgewählt wurde. Oder er sagt, dass Putin die Ukraine nie angegriffen hätte, wäre er im Frühjahr 2022 noch Präsident gewesen. Ich finde, die Menschen in Amerika verdienen es, über solche Behauptungen informiert zu werden.

Wie halten Sie es bloss aus, sich täglich mit solchem Quatsch zu beschäftigen?

Ich profitiere davon, dass ich seit 28 Jahren Rechtsanwalt bin, und in meiner Karriere viele Kriminelle verteidigt habe. Ich werde ständig angelogen.

