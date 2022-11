Midterms: Nun müssten sich die Republikaner von Trump abnabeln

US-Wahlen Nun müssten sich die Republikaner von Trump abnabeln: Wie die Rechtspartei auf das überraschende Wahlresultat reagiert Eine «rote Welle» sieht anders aus: Nachdem sich die Demokraten bei den Zwischenwahlen überraschend gut geschlagen haben, beginnt bei den Republikanern die kritische Zergliederung der Resultate. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 09.11.2022, 18.57 Uhr

Der republikanische Fraktionschef Kevin McCarthy gab sich während einer Ansprache in der Wahlnacht siegessicher. Will Oliver / EPA

So hat sich Kevin McCarthy seine Machtübernahme nicht vorgestellt. In den frühen Morgenstunden steht der Republikaner, der nächstes Jahr die Demokratin Nancy Pelosi als Vorsitzender («Speaker») des Repräsentantenhauses ablösen möchte, auf einer Bühne in einem Hotel in Washington und setzt ein gekünsteltes Lächeln auf. Dann hält McCarthy um 2 Uhr in der Früh eine Siegesrede, obwohl er doch zu diesem Zeitpunkt bereits weiss, dass seine Partei künftig in der grossen Kammer des Kongresses höchstens eine Handvoll mehr Sitze als die Demokraten stellen wird. Der 57-Jährige ruft dem Publikum zu: «Wenn ihr morgen aufwacht, werden wir die Mehrheit stellen und Nancy Pelosi wird in der Minderheit sein.»

Einige Stunden später zeigt sich: Das war Wunschdenken. Auch am Mittwoch lässt die «rote Welle», die McCarthy seit Monaten ankündigte, in der Hauptstadt auf sich warten. Zwar rechnen die Wahlbeobachter weiterhin mit einem Sieg der Republikaner, die aktuell 212 der 435 Sitze im Repräsentantenhaus stellen. Als Chef der künftigen Mehrheitsfraktion könnte McCarthy damit ab dem nächsten Jahr die Agenda der grossen Kammer des Kongresses festlegen. Aber von einem republikansichen Triumph, wie er angesichts der Unbeliebtheit von Präsident Joe Biden (80) und der Umgestaltung vieler Wahlbezirke in den Bundesstaaten allgemein erwartet worden war, kann keine Rede sein.

In Georgia geht die Wahl in die Verlängerung

Ähnlich sieht die Ausgangslage im Senat aus, wo die Auszählung der Stimmen am Mittwoch ebenfalls auf Hochtouren weiterging. In der kleinen Kammer, in der die Demokraten derzeit nur dank des Stichentscheides von Vizepräsidentin Kamala Harris die Mehrheit stellen, könnte die Präsidentenpartei auch künftig den Ton angeben.

Im Ostküstenstaat Pennsylvania luchste der gesundheitlich angeschlagene Demokrat John Fetterman den Republikanern einen Sitz ab – weil der von Trump unterstützte Fernsehdoktor Mehmet Oz auch bei konservativen Stammwählern auf Ablehnung stiess. In Nevada, einem Bundesstaat, der aktuell von einer Demokratin in Washington vertreten wird, steht das Rennen auf Messers Schneide, auch weil sich die Stimmenauszählung in der Metropole Las Vegas hinzieht. Und in Georgia bahnt sich Anfang Dezember eine Stichwahl zwischen Amtsinhaber Raphael Warnock und seinem republikanischen Herausforderer Herschel Walker an, einem ehemaligen Football-Star. (Warnock gewann seinen Sitz Anfang 2021 in einer Stichwahl.)

Konservative beschweren sich über Trump

Der Schuldige für diese enttäuschenden Ergebnisse war in der Wahlnacht rasch gefunden. So ätzte der konservative Kommentator Marc Thiessen auf dem Nachrichtensender Fox News Channel über die «Botschaft» der republikanischen Kandidaten, die bei den Wählerinnen und Wählern auf taube Ohren gestossen sei. Ähnlich formulierte es der Radiomoderator Erick Erickson aus Georgia: Unabhängige Stimmberechtigte hätten sich in letzter Minute dazu entschieden, die «durchgeknallten» Kandidaten der Republikaner zu bestrafen, die den Politstil des abgewählten Präsidenten Donald Trump kopierten, sagte Erickson.

Trump sieht dies naturgemäss anders. Auf seinem sozialen Netzwerk sprach der 76-Jährige in den frühen Morgenstunden des Mittwochs von einem «grossartigen Abend» und «fantastischen Kandidaten». Aber auch das ist Wunschdenken, wie ein Blick auf die Wahlresultate zeigt. Ein Beispiel bloss, aus Georgia: Herschel Walker, der im Wahlkampf mit wirren Stellungnahmen und Enthüllungen über Abtreibungen, die der Konservative einst finanzierte, für Schlagzeilen sorgte, gewann in der ersten Runde der Senatswahl 48,5 Prozent der Stimmen. Sein Parteikollegen Brian Kemp, der seit der Präsidentenwahl 2020 auf der Feindesliste von Trump steht, triumphierte hingegen mit 53,5 Prozent der Stimmen und kann nun eine zweite Amtszeit als Gouverneur antreten.

Kemp ist alles andere als ein Konsenspolitiker, der 59-Jährige tritt für Abtreibungsverbote ein und eine Liberalisierung der Waffengesetze. Diese Positionsbezüge mögen selbst in Georgia nicht mehrheitsfähig sein; die Wählerinnen und Wähler honorierten am Dienstag aber, dass Kemp den Sachpolitiker gibt, der konkrete Ergebnisse vorweisen kann.

So lässt sich auch der Triumph von Ron DeSantis (44) in Florida erklären. Im einstigen «Swing State» wurde der seit 2019 amtierende Gouverneur mit fast 60 Prozent der Stimmen bestätigt. Einstige Hochburgen der Demokraten wie die Metropole Miami kippten nach rechts, weil der Rechtspopulismus von DeSantis gerade bei hispanischen Wählerinnen und Wählern auf Zustimmung stösst.

Druck auf Kevin McCarthy wächst

Solche Erfolgsrezepte lassen sich nicht immer kopieren, und die regionalen Unterschiede sind in der amerikanischen Politik immer noch beträchtlich. Was in Georgia oder Florida funktioniert, mag in Arizona oder New York auf Ablehnung stossen. Klar aber ist, dass die Republikaner in Washington, die sich ständig Sorgen um die nächste Wahl machen, über die Bücher gehen müssen.

Diese Kurskorrektur wird den Konservativen nicht einfach fallen, obwohl sich Kevin McCarthy in den vergangenen Jahren als äusserst biegsamer Politiker bewiesen hat. Die Versuchung ist gross, dass eine republikanische Mehrheit im Repräsentantenhaus sich vor allem damit beschäftigen wird, Präsident Biden Steine in den Weg zu legen. Das ist möglich, weil sämtliche Ausgabenbeschlüsse der Exekutive von der grossen Kammer bewilligt werden müssen. So könnte McCarthy zum Beispiel künftige Waffenlieferungen an die Ukraine mit seiner Forderung verknüpfen, an der Grenze zu Mexiko eine Mauer zu bauen.

Vorerst keine Stellungnahme aus dem Weissen Haus

Biden wiederum äusserte sich vorerst nicht über das Wahlresultat. Sein Stabschef Ron Klain aber verbreitete auf dem Kurznachrichtendienst Twitter Analysen, in denen der Präsident wechselweise als «bodenständig», «überzeugend» und «Gewinner» bezeichnet wurde. Das Resultat, schrieb der langjährige Politbeobachter Norm Ornstein, sei auch deshalb eine Genugtuung für Biden, weil dieser im Wahlkampf regelmässig über die Bedrohung gesprochen habe, die Trump-Republikaner für die US-Demokratie darstellten. Für diese Aussagen sei Biden von Journalistinnen und Journalisten belächelt worden. Doch nun zeige das Wahlresultat, dass viele Wählerinnen und Wähler diese Angst geteilt hätten, sagte Ornstein.

Offen ist, ob die Demokraten politische Konsequenzen aus dem wahrscheinlichen Verlust der Mehrheit im Repräsentantenhaus ziehen werden. Zur Debatte könnte auch eine personelle Erneuerung der Präsidentenpartei stehen. So wird Nancy Pelosi, 82 Jahre alt, bald bekannt geben müssen, ob sie nach 20 Jahren an der Fraktionsspitze zurücktreten will.

