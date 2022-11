USA-Wahlen: Vorerst lange Gesichter bei den Republikanern

US-Wahlen Lange Gesichter bei den Republikanern: Trump surft wohl nicht auf einer roten Welle zurück nach Washington So hatten sich die Republikaner den Ausgang der Zwischenwahlen nicht vorgestellt. Nach Auszählung der Stimmen am Dienstag liegt die Machtübernahme sowohl im Senat als auch im Repräsentantenhaus noch in der Schwebe. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.44 Uhr

Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern stimmten am Dienstag ab. Chris Landsberger / AP

Als der ehemalige Präsident am späten Dienstagabend in Florida gefragt wurde, ob er einen Kommentar zum bisherigen Verlauf der Zwischenwahlen abgeben wolle, da sagte Donald Trump bloss: «Interessanter Abend».

Diese Einschätzung entspricht der Wahrheit. Die Midterms verliefen anders, als von Wahlbeobachtern und Meinungsforschern prognostiziert. Der dramatische Sieg der Republikaner blieb vorerst aus, die brutale Abstrafung der Demokratischen Partei des politisch angeschlagenen Präsidenten Joe Biden damit auch.

Das will nicht heissen, dass die Republikaner, nachdem in einigen Tagen (oder gar einigen Wochen) sämtliche Stimmen in allen Bundesstaaten ausgezählt sind, im Repräsentantenhaus und im Senat nicht die Mehrheit stellen werden. Das ist nach wie vor möglich — auch wenn das vielleicht erst im Dezember feststeht, nach einer Senatsstichwahl in Georgia.

Aber eine faustdicke Überraschung, ein Sensationserfolg eines Republikaners, blieb am Dienstag vorerst aus. Und zwar nicht nur in den Kongresswahlen, sondern auch in den Duellen um die einflussreichen Gouverneursposten.

So lag der Republikaner Lee Zeldin im tiefblauen New York nach Auszählung der meisten Stimmen 8 Prozentpunkte hinter der eigentlich unbeliebten Gouverneurin Kathy Hochul zurück — obwohl Zeldin einen nimmermüden Wahlkampf führte. Auch scheiterten wohl Angriffe der Republikaner auf die Gouverneursposten in Staaten wie Pennsylvania, Wisconsin, Michigan, Kansas und Oregon. Und in Arizona, Massachusetts und Maryland wird der Regierungschef künftig höchstwahrscheinlich von den Demokraten gestellt.

Ron DeSantis mit Erdrutschsieg

Ein Lichtblick für die Republikaner war am Dienstag das Wahlergebnis in Florida. Dort gewann der Gouverneur, der designierte Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis. Er siegte im einstigen «Swing State» mit fast 60 Prozent der Stimmen und räumte auch in ehemaligen Demokraten-Hochburgen ab. Auch der republikanische Senator Marco Rubio wurde klar wiedergewählt, mit 58 Prozent.

Aber diese Siege können nicht darüber hinwegtäuschen, dass es den Republikanern nicht gelungen ist, von der Schwäche des politischen Gegners zu profitieren. Ein Erklärungsversuch dafür? Die Kandidaten und Kandidatinnen, die Trumps Partei nominierte, waren vielen Wählerinnen und Wählern schlicht zu extrem — obwohl die Politiker über Themen sprachen, die den Menschen in Amerika unter den Nägeln brennen.

Das Wahlresultat wird deshalb die Debatte anfeuern, ob die Republikanische Partei sich aus der Umklammerung des abgewählten Präsidenten lösen muss. Trump würde eine solche Abnabelung natürlich nicht zulassen: Er will kommenden Dienstag seine nächste Präsidentschaftskandidatur bekannt geben.

