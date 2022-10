Joe Biden wird vor den Midterms zur Bürde für die Demokraten

US-Wahlen Joe Biden wird zur Bürde – die Republikaner machen den Präsidenten wegen seines Gesundheitszustands zur Witzfigur Kurz vor den wichtigen US-Zwischenwahlen spielt Joe Biden bloss eine Nebenrolle. Das hat mit der Ablehnung zu tun, die dem bald 80 Jahre alten Präsidenten aus der Bevölkerung entgegenschlägt. Und mit den Schnitzern, die sich Biden immer wieder leistet. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

US-Präsident Joe Biden: Seine immer weiter fallenden Beliebtheitswerte bereiten den Demokraten grosse Sorgen. Alex Wong / Getty Images North America

Wenn der texanische Senator Ted Cruz, 51, im aktuellen Wahlkampf dem Publikum einheizen will, dann erzählt er Witze über den 46. US-Präsidenten. Joe Biden, sagte Cruz vor einigen Tagen an einer Wahlkampf-Veranstaltung in Dale City (Virginia), sei derart verwirrt, dass er imaginären Menschen die Hand schüttle.

«Das ist nicht normal», sagt Cruz zum Gaudi seiner Zuhörerinnen und Zuhörer. Nach dem Wahlsieg der Republikaner in zwei Wochen, fügt der Senator an, werde seine Partei deshalb «Joe» verkünden, es sei nun das Jahr 2025 und er könne in seine Heimat Delaware zurückkehren. Dann imitiert Cruz einen schlurfenden Biden.

Neu sind solche Witze nicht. Bereits im Wahlkampf 2020 machte sich der politische Gegner – zuvorderst der damalige Präsident Donald Trump – über den Gesundheitszustand von Joe Biden lustig. Mehr als 81 Millionen Amerikanerinnen und Amerikanern waren Sprüche über die angeblich eingeschränkten kognitiven Fähigkeiten des Demokraten aber egal, sie stimmten für ihn.

«Jackie, wo bist Du?»

Fast zwei Jahre nach Bidens Amtsantritt wachsen nun aber auch unter Verbündeten die Zweifel am Präsidenten. Das hat natürlich mit dem Leistungsausweis von Biden zu tun und mit dessen rhetorischen Fähigkeiten, die Erfolge seiner Regierung zu verkaufen. Ein Blick auf die Meinungsumfragen zeigt: Eine deutliche Mehrheit der Amerikanerinnen und Amerikaner ist schon lange der Meinung, dass der Präsident keine gute Arbeit leistet.

Zum anderen leistet sich Biden – der am 20. November seinen 80. Geburtstag feiern wird – in der Öffentlichkeit immer wieder peinliche Schnitzer. Er verliert den Faden, scheint nicht zu wissen, was er als Nächstes tun muss oder er tätigt eine überraschende Aussage, die dann von seinen Beraterinnen und Beratern im Zwiegespräch mit Medienschaffenden korrigiert wird.

Ein Beispiel: Ende September, während einer Rede im Weissen Haus, suchte Biden nach der republikanischen Abgeordneten Jackie Walorski. «Jackie, wo bist Du?» fragte Biden. Und: «Wo ist Jackie?»

Walorski ist tot, sie starb einen Monat vor dem präsidialen Anlass nach einem Autounfall in ihrem Heimatstaat Indiana. Und das Weisse Haus hatte damals eine Stellungnahme verschickt, in der Joe und Jill Biden höchstpersönlich den Angehörigen der Abgeordneten kondoliert hatten. Walorski war keine anonyme Abgeordnete, sondern eine Person, mit der das Weisse Haus zusammenarbeitete, zum Beispiel bei der Bekämpfung von Hunger in Amerika.

Die Sprecherin des Weissen Hauses behauptete nach Bidens Aussetzer, der Präsident habe während seinen Aussagen an Walorski gedacht und der Abgeordneten ein ehrendes Andenken bewahren wollen. Für das breite Publikum klang das aber anders.

Biden, der Geschichtenerzähler

Auffallend ist, dass diese Vorfälle nicht nur in rechten Medienerzeugnissen für Schlagzeilen sorgen. Auch angesehene Publikationen wie die «New York Times» oder die «Washington Post» widmen den präsidialen Schnitzern neuerdings mehr Aufmerksamkeit. Jüngst publizierten beide Zeitungen längere Artikel über Biden, den Fabulierer. Im Gegensatz zu seinem republikanischen Vorgänger aber wurde der Demokrat in diesen Texten nicht als kaltblütiger Lügner bezeichnet, sondern als «Geschichtenerzähler», der seinem Publikum gefallen wolle.

Das ist letztlich eine Wortklauberei, denn die Geschichten, die Biden aus dem Stegreif erzählt, entsprechen häufig nicht der Wahrheit. Wichtiger als Anekdoten über Biden, den Bürgerrechtler, oder Biden, den Synagogen-Besucher, sind aber die widersprüchlichen Aussagen, die er über seine politischen Standpunkte tätigt. Sie schaffen Verwirrung im In- und Ausland.

So bekräftigte er in den vergangenen Wochen mehrmals, dass Amerika der Inselrepublik Taiwan im Kriegsfall militärisch beistehen würde. Und jedes Mal hiess es hinterher aus dem Weissen Haus, dass Washington keine Änderung der China-Politik anstrebe und weiterhin bloss die Regierung in Peking als einzige legitime Vertreterin Chinas anerkenne.

Leibarzt sagte 2021, Biden sei gesund

Das Weisse Haus reagiert zunehmend gereizt auf die Berichterstattung über Bidens Schnitzer. Im besten Fall verweisen die Sprecher des Präsidenten auf einen Gesundheitscheck aus dem November 2021, in dem Bidens Leibarzt sagte, dass er, abgesehen von einigen Altersbeschwerden beim Gehen, gesund sei. Oder sie schweigen, und bezeichnen die Berichterstattung über Bidens Aussetzer als politisch motiviert.

Selbst seine Parteifreunde halten Biden im aktuellen Wahlkampf aber auf Distanz. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern Donald Trump, einem Republikaner, und Barack Obama, einem Demokraten, ist Biden nicht ständig auf Achse, um zusammen mit hochrangigen Kandidatinnen und Kandidaten seiner Partei um Stimmen zu werben.

Sein Stabschef Ron Klain behauptet, das sei Teil einer wohlüberlegten Strategie. Bei den Halbzeitwahlen in den Jahren 2010 (Obama) und 2018 (Trump) hätten die damaligen Präsidenten jeweils krachende Niederlagen einstecken müssen, sagte Klain kürzlich dem Nachrichtensender CNN – obwohl Obama und Trump kreuz und quer durchs Land gereist waren und vor Tausenden von Menschen um Stimmen geworben hatten. Deshalb habe sich das Weisse Haus dazu entschieden, «etwas Neues» auszuprobieren. Biden spricht vor einem kleinen Publikum und stellt die Teil-Erfolge seiner Regierung ins Zentrum seiner Ansprachen.

Mehrheit der US-Bevölkerung findet: Eine Amtszeit ist genug

Klar ist: Viele Amerikanerinnen und Amerikaner haben bereits genug von Biden gesehen. Gemäss einer aktuellen Meinungsumfrage sagen drei Viertel der Bevölkerung, dass der Präsident 2024 nicht für eine zweite Amtszeit kandidieren solle. Selbst eine Mehrheit der Demokraten findet, Biden habe seine Pflicht getan und könnte 2025 in den Ruhestand treten.

Er selbst hat es bisher vermieden, eine erneute Kandidatur bekannt zu geben. Es sei seine Absicht, noch einmal anzutreten, sagte er kürzlich dem Nachrichtensender MSNBC. Als er dies sagte, legte er eine derart lange Pause ein, dass selbst sein Gegenüber, der Journalisten Jonathan Capehart, unsicher war, ob Biden noch aufpasse. «Mr. President», fragte Capehart seinen Gegenüber etwas ratlos.

