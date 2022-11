USA: Ist Ron DeSantis die schlauere Alternative zu Trump?

US-Wahlen Gegen Micky Maus und Donald Trump: Warum Ron DeSantis plötzlich der Liebling der Republikaner ist Wird Floridas Gouverneur Ron DeSantis der nächste Präsidentschaftskandidat der Republikaner? Um den cleveren Trump-Herausforderer zu verstehen, lohnt sich ein Blick in die Disney World. Renzo Ruf, Washington 1 Kommentar 11.11.2022, 05.00 Uhr

Wichtige Beratungsfunktion: Ron DeSantis' Frau Casey ist Einflüsterin und Mutter dreier Kinder. Bild: Rebecca Blackwell / AP

Das Lieblingswort von Ron DeSantis lautet «Freedom». Von der Freiheit kann der Gouverneur von Florida nicht genug bekommen. Also versprach DeSantis diese Woche, als er in Tampa seine überwältigende Wiederwahl feierte, dass er den «Sunshine State» in seiner zweiten Amtszeit noch aggressiver zu einem Bundesstaat ausbauen werde, in dem Bevormundung und Betroffenheitsrhetorik nichts verloren hätten. Florida, sagte DeSantis sinngemäss, sei der Todfeind von Menschen oder Unternehmen, die sich als «woke» bezeichneten.

Das ist typisch DeSantis: Selbst in einem Moment des Triumphs teilt er aus. Der politische Gegner, in diesem Fall ein weitgehend imaginäres Geflecht von demokratischen Politikern und aufgeklärten Wirtschaftskräften, mag auf dem Boden liegen. DeSantis aber tritt nach, um sicherzustellen, dass sich daran so schnell nichts ändert – zur Freude seiner Anhängerinnen und Anhänger, die begeistert darüber sind, dass sich der 44-Jährige nicht an die Spielregeln des politischen Betriebs hält.

Das mag Erinnerungen an einen ehemaligen Präsidenten wecken, der sich seit seinem unfreiwilligen Auszug aus dem Weissen Haus ebenfalls in Florida niedergelassen hat. Im Unterschied zu Donald Trump (76) aber ist dessen ehemaliger Ziehsohn DeSantis kein Showman, sondern ein begabter Politiker und Administrator. Er ist ein Macher, der seine Ziele stur verfolgt, und dabei nur auf die Ratschläge seiner Gattin Casey hört. Während Trump sich noch heute darüber beklagt, dass die Bürokratie in Washington seine Präsidentschaft sabotiert habe, baute DeSantis den Staatsapparat in Florida kurzerhand nach seinem Gusto um.

Als sich DeSantis mit Mickymaus anlegte

Bestes Beispiel dafür ist die Art und Weise, wie der Gouverneur dieses Jahr mit der Walt Disney Company umsprang, dem fast 100 Jahre alten Medienunternehmen. Dazu muss man wissen: Disney ist weit mehr als ein führender Arbeitgeber Floridas mit gegen 80'000 Angestellten. Der Konzern mit der Maus ist vielmehr identitätsstiftend; seit der Eröffnung des Vergnügungsparks Walt Disney World im Jahr 1971 baute Disney, im Konzert mit anderen Unterhaltungsunternehmen, die Metropole Orlando zu einem Touristenparadies um.

DeSantis aber war das egal. Nötigenfalls legt er sich auch mit Mickymaus an. Als sich der Disney-Konzern in diesem Frühjahr gegen ein Gesetz aussprach, das Lehrkräften an öffentlichen Schulen in Florida untersagt, mit jungen Kindern über sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität zu sprechen, da schlug der Gouverneur umgehend zurück. Er kassierte die wirtschaftspolitischen Privilegien, die das Unternehmen in Orlando seit mehr als 50 Jahren genossen hatte.

DeSantis begründete diesen Schritt damit, dass Grosskonzerne kein Anrecht auf eine Vorzugsbehandlung besässen – vor allem dann nicht, wenn sich ihr Hauptsitz im linken Kalifornien befände. Diese Argumentation mag nachvollziehbar klingen, angesichts der Zugeständnisse, die Floridas Politiker dem Unterhaltungskonzern gemacht hatten.So besass Disney die Erlaubnis, in Orlando ein Atomkraftwerk zu bauen, ohne dafür den normalen Instanzenweg zu beschreiten.

Aber wahr ist eben auch, dass DeSantis am börsenkotierten Weltkonzern ein Exempel statuieren wollte. Seine Botschaft an Unternehmenskapitäne, die mit «woken» Positionsbezügen liebäugeln: Wer sich politisch mit mir anlegt, der bezahlt dafür einen Preis.

Trump beklagt sich über einstigen Zögling

Nicht erst seit der Disney-Episode wird DeSantis als mögliche Alternative zu Trump gehandelt. Auffallend an diesen Spekulationen ist, dass der junge Gouverneur es tunlichst vermeidet, in der Öffentlichkeit über Trump zu sprechen. Auch wenn der damalige Abgeordnete im Repräsentantenhaus 2018 ohne die Hilfe des republikanischen Übervaters nie zum Gouverneurskandidaten nominiert worden wäre, ignoriert er den Ex-Präsidenten.

Trump ist dies nicht entgangen. In privaten Gesprächen soll er sich bitterlich über die Emanzipation seines Zöglings beklagen. Vor einigen Tagen nannte er DeSantis während eines Wahlkampfauftrittes «Ron DeSanctimonious», ein Wortspiel, das sich mit «scheinheilig» übersetzen lässt. Dies fanden einflussreiche konservative Stimmen nicht lustig; einige Tage später rief Trump deshalb zur Wiederwahl des Gouverneurs auf. Weil sich aber rechte Medien seit Dienstag zu euphorisch über DeSantis äussern, attackierte der Ex-Präsident seinen Parteifreund am Donnerstag in einer langen Stellungnahme.

Kein begnadeter Wahlkämpfer

Ein Duell zwischen Trump und DeSantis um die republikanische Präsidentschaftskandidatur 2024 wäre «amüsant», sagte diese Woche Präsident Joe Biden. Das stimmt. Für DeSantis käme eine solche Kandidatur aber auch einem Stresstest gleich. Denn im Gegensatz zu Trump ist er kein Charismatiker; im direkten Kontakt mit den Wählerinnen und Wählern wirkt der Absolvent der Eliteuniversitäten Yale und Harvard Law hölzern und abgehoben.

Vielleicht spielt dies im heutigen Medienzirkus keine Rolle mehr. Sollte er aber tatsächlich ins Rennen um das Weisse Haus steigen, würde ihn Trump wohl mit schärferen Spitznamen als «Ron DeSanctimonious» eindecken.

Lilo Schmid vor 15 Minuten 1 Empfehlung Alle wären besser wie Trump. Man kann nur hoffen und beten, dass die Republikaner Trump nicht mehr auf ihr Ticket für die Präsidentschaft setzen und er noch vorher endlich für seine Missetaten bestraft wird!