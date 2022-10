US-Wahlen: Prognosen sehen Republikaner vorn

US-Wahlen Die Republikaner vor der Rückkehr an die Macht: Die Trump-Partei könnte im Kongress bald wieder die Mehrheit stellen Die Aussichten für die Republikaner sind gut: Am 8. November könnte die Partei sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die bisherige Mehrheitspartei ablösen. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Übervater der Republikanern blickt dem Wahltag im November gelassen entgegen: Donald Trump selbst spielt keine grosse Rolle, dafür klingen viele Kandidaten wie Klone des Ex-Präsidenten. Justin Sullivan / Getty Images North America

Das Pendel schwingt zurück. Zwölf Tage vor der nationalen Parlamentswahl prognostizieren die Meinungsforscher der oppositionellen Republikanischen Partei einen Sieg – nachdem die Demokraten von Präsident Joe Biden noch vor einigen Wochen auf eine grosse Überraschung gehofft haben.

Doch nun wird der Wahlkampf nicht mehr von der Debatte über das Recht auf Abtreibung dominiert; vielmehr wollen Wählerinnen und Wähler über die hohe Inflation, die Benzinpreise oder die steigenden Kriminalitätsraten diskutieren. Und davon profitiert, naturgemäss, die Partei, die seit Januar 2021 in Washington nichts mehr zu sagen hat.

Hinzu kommt, dass die beiden Aushängeschilder der Demokraten – der Präsident und seine Stellvertreterin, Vizepräsidentin Kamala Harris – keine elektoralen Zugpferde sind. Er meidet grosse Wahlkampfveranstaltungen; und sie tritt vor allem an Spenden-Galas für ihre Partei auf.

Er könnte die Demokratin Nancy Pelosi als Sprecher des Abgeordnetenhauses ablösen: Der Republikaner Kevin McCarthy. Andrew Harnik / AP

Aktuell stellen die Demokraten im Repräsentantenhaus, der grossen Kammer des Kongresses, 220 der 435 Sitze. Dave Wasserman, der für den unabhängigen Cook Political Report arbeitet, und für seine zuverlässigen Prognosen bekannt ist, rechnet aktuell mit einer Verschiebung von 12 bis 25 Sitzen zugunsten der bisherigen Minderheitspartei. Damit würden die Republikaner künftig eine Mehrheit im Repräsentantenhaus stellen. Und Kevin McCarthy, 57, der bisherige Fraktionschef, löste die Demokratin Nancy Pelosi, 82, nach vier Jahren im Amt des Speakers ab.

Senat auf der Kippe

Offener ist die Ausgangslage im Senat, in dem die Demokraten und Republikaner derzeit jeweils 50 Sitze stellen. (Bei einem Stimmenpatt kann Vizepräsidentin Harris, gemäss US-Verfassung Präsidentin des Senats, den Stichentscheid abgeben.) Der bekannte Prognostiker Nate Silver (FiveThirtyEight) sagt, dass die Demokraten die (leicht) besseren Karten besässen. Der Wahl-Analyst Sean Trende (RealClearPolitics) wiederum geht davon aus, dass die Republikaner ab dem nächsten Jahr 52 der 100 Sitze stellen werden.

Klar ist: Das Rennen um die Senatsmehrheit entscheidet sich in einer Handvoll von Staaten. (Aufgrund des Wahlsystems im Senat stehen am 8. November nur 35 der 100 Sitze zur Wahl.) Konkret: Die Wählerinnen und Wähler in Nevada, Georgia, Pennsylvania, Arizona und Wisconsin werden entscheiden, welche Partei im Kongress künftig das Sagen hat. Und überall scheinen die Republikaner plötzlich Rückenwind zu verspüren, weil die Wählerinnen und Wähler wütend auf die Präsidentenpartei sind.

Viele Trump-Klone bei den Republikanern

Ein Grund dafür ist: Die Republikaner profitieren davon, dass Donald Trump den Wahlkampf seiner Partei nicht mehr dominiert. Zwar klingen viele Kandidaten der Trump-Partei wie Klone des abgewählten Präsidenten – so behaupten sie immer noch, dass es in der Präsidentschaftswahl 2020 zu Ungereimtheiten gekommen und Trump um seinen Sieg betrogen worden sei. Aber weil Trump aktuell nicht mehr ständig Schlagzeilen macht, scheint dies in der breiten Bevölkerung nicht mehr auf allzu grosse Aufmerksamkeit zu stossen.

So könnte in Arizona eine Kandidatin die Gouverneurswahl gewinnen, die sagt: Bei der Wahl 2020 hätten in ihrem Heimatstaat 22 Prozent der abgegebenen Stimmzettel nicht gezählt werden sollen, weil ihre Herkunft angeblich unklar gewesen sei. Und wenn Kari Lake, so heisst die Republikanerin, für solche Behauptungen kritisiert wird, dann sagt sie: «Das eigentliche Problem ist, dass die Amerikanerinnen und Amerikanern unseren Wahlen nicht mehr vertrauen.» Und für diese Entwicklung verantwortlich seien auch die «korrupten Medien».

Die Demokraten hoffen, dass sich republikanische Kandidaten mit solchen Behauptungen disqualifizieren. Aber eigentlich gibt es, zwölf Tage vor dem Wahltag, keinen Hinweis darauf, dass sich diese Hoffnung der Präsidentenpartei erfüllen wird. Für Biden könnten die nächsten zwei Jahre hart werden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen