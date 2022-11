USA: Einbrecher wollte Pelosis Kniescheiben zertrümmern

US-Wahlen Der Pelosi-Angreifer wollte ein Exempel an der «lügenden» Spitzenpolitikerin statuieren Über das Motiv des Mannes, der den Gatten von Nancy Pelosi schwer verletzte, kommen immer mehr Details ans Licht. Trotz seines Geständnisses spekuliert das rechte Amerika weiter über die Hintergründe der Straftat. Renzo Ruf, Washington Jetzt kommentieren 01.11.2022, 18.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Paul Pelosi, seit fast 50 Jahren mit der demokratischen Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi verheiratet, befindet sich immer noch in Spitalpflege. Kevin Wolf / AP

Der 42-jährige Mann, der sich in der Nacht auf Freitag Zutritt zum Stadthaus von Nancy Pelosi in San Francisco (Kalifornien) verschafft hatte, wollte die hochrangige Demokratin in Geiselhaft nehmen und sie verhören.

Wenn «Nancy», wie der Mann die Speakerin des Repräsentantenhauses nannte, im Gespräch mit ihrem Kidnapper «die Wahrheit» gesagt hätte, dann hätte er die 82-Jährige freigelassen, sagte der Mann nach seiner Festnahme während einer Einvernahme durch die Polizei. Hätte sie aber «gelogen», hätte er Pelosis Kniescheiben zertrümmert, sie nach Washington spediert, und den Abgeordneten im Kongress vorgeführt – um den demokratischen Politikern in der Hauptstadt zu zeigen, welche Folgen ihre «Lügen» haben könnten.

Es kam bekanntlich anders. Nancy Pelosi war nicht zu Hause, als der Mann in das Haus im Stadtteil Pacific Heights einbrach. Stattdessen überraschte er ihren schlafenden Gatten Paul Pelosi. Die beiden – die sich zuvor noch nie gesehen hatten – lieferten sich ein Scharmützel, nachdem es dem 82-Jährigen gelungen war, die Polizei zu alarmieren. Und der Einbrecher, der offensichtlich unter psychischen Problemen leidet, verletzte Paul Pelosi, im Beisein der Ermittlungsbehörden, mit einem Hammer am Kopf.

Und obwohl dank der Veröffentlichung des Verhörprotokolls nun sämtliche wichtigen offenen Fragen über die Attacke geklärt sein sollten, wird im rechten Amerika munter weiter über die angeblichen Hintergründe der Tat spekuliert. Einige republikanische Exponenten zeigen sich frustriert darüber, dass die Attacke auf Pelosi, so verwerflich sie auch sei, von den Medien derart hochgehängt werde – nachdem vergleichbare Angriffe auf konservative Politiker angeblich kein grosses Medienecho ausgelöst hätten.

Rechte Sprachrohre halten das Süppchen am Kochen

Tatsächlich nahmen viele Journalistinnen und Journalisten den Vorfall zum Anlass, um über die Verrohung der Sitten im amerikanischen Politbetrieb zu berichten und dafür vor allem den ehemaligen Präsidenten Donald Trump verantwortlich zu machen. Das ist nicht falsch – die Art und Weise, wie Trump den politischen Gegner zu extremistischen Staatsfeinden erklärt, die Amerika zerstören wollten, ist in der Tat (in der jüngeren amerikanischen Geschichte) beispiellos. Aber natürlich siedeln sich nicht alle politischen Gewalttäter in den USA am rechten Rand des Spektrums an. Die Biografie des Pelosi-Angreifers zeigt, dass Extremismus bisweilen schwer fassbar ist.

Einigen Sprachrohren des rechten Amerikas sind diese Finessen egal. Sie wissen, dass Nancy Pelosi eine polarisierende Figur ist, auch weil die Republikaner sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten zu einer polarisierenden Figur gemacht haben. Sie halten deshalb das Süppchen am Kochen. So beschwerte sich der «Fox News»-Moderator Tucker Carlson in seiner Sendung am Montag darüber, dass «die Medien» ihm den Mund verbieten wollten, und er nicht mehr über die Demokratin sprechen dürfe. Dazu hiess es auf dem Bildschirm: «Fragen bleiben über politisierte Attacke auf Pelosi.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen