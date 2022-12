Urteil Gericht: London darf Asylsuchende nach Ruanda schicken Das oberste Gericht in London entschied, Illegal eingereiste Migrantinnen und Migranten dürfen in das ostafrikanische Ruanda geschickt werden, um dort einen Asylantrag stellen zu lassen. Allerdings müsse jeder Einzelfall genau geprüft werden. 19.12.2022, 13.17 Uhr

Trotz Protest: Der sogenannte Ruanda-Plan soll Migranten abschrecken. Laut Gericht steht das im Einklang mit der Flüchtlingskonvention. Keystone

Ein britisches Gericht hat einen umstrittenen Plan der konservativen Regierung für den Umgang mit Asylsuchenden im Grundsatz bestätigt. Illegal nach Grossbritannien eingereiste Migrantinnen und Migranten in das ostafrikanische Ruanda zu schicken und dort einen Asylantrag stellen zu lassen, stehe im Einklang mit der Flüchtlingskonvention, entschied der High Court in London am Montag. Allerdings müsse jeder Einzelfall genau geprüft werden. Der Ruanda-Plan ist das zentrale Vorhaben, mit dem die Regierung von Premierminister Rishi Sunak Migranten von der Überfahrt über den Ärmelkanal abschrecken will.