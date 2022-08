Büttikon «Sie hat den Knall gehört und sich nicht bewegt»: So geht es den Bewohnenden nach der Bancomat-Sprengung

In der Nacht auf Mittwoch sprengte eine unbekannte Täterschaft den Bancomaten in Büttikon. Hausbesitzer Daniel Mauchle ist nicht überrascht, dass eine solche Tat nun auch im Freiamt passiert ist. Trotzdem ärgert er sich über die Zerstörung an seinem Gebäude.