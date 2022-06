In der türkischen Grossstadt Antalya ist kürzlich eine Achterbahn mitten in der Fahrt auseinandergebrochen. Ein Schwenkarm löste sich aus der Verankerung und krachte zu Boden. Drei Kinder mussten ins Spital gebracht werden, ernsthaft verletzt seien sie jedoch nicht. (has)

17.06.2022, 16.38 Uhr