USA: Mädchen geht mit Alligator an der Leine Gassi

Die Passanten in der amerikanischen Stadt Philadelphia staunten nicht schlecht, als ihnen kürzlich ein Mädchen mit einem Alligator an der Leine begegnete. In einer Ruhe führte sie das Reptil in einem Park Gassi. Der Alligator namens Wally ist jedoch kein normales Haustier, sondern wird als Therapietier eingesetzt.

29.08.2022, 14.51 Uhr