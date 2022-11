Streit um EU-Milliarden: Orban läuft mit Erpresser-Politik auf

UNGARN Streit um EU-Milliarden: Viktor Orban läuft mit seiner Erpresser-Politik auf Die EU-Kommission beantragt, Ungarn wegen fehlender Korruptionsbekämpfung und Defiziten bei der Rechtsstaatlichkeit über 13 Milliarden Euro zu streichen. Ministerpräsident Viktor Orban hat zwar noch ein paar Asse im Ärmel - aber es sieht nicht gut für ihn aus. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 30.11.2022, 17.55 Uhr

Am Samichlaustag kommt es zum Showdown: Viktor Orban muss um seine EU-Milliarden fürchten. Leszek Szymanski / EPA

Für Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orban funktioniert Politik wie ein Boxkampf: In der roten Ecke steht er. In der blauen Ecke der Gegner, wahlweise die ungarische Opposition oder die Brüsseler «Eurokraten». Beim Gong fliegen die Fäuste. So erklärte er es zumindest gegenüber Journalisten am Rande eines EU-Gipfels, als er sich gerade mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte in die Haare geraten war.

Eine andere Erklärung von Orbans Politikstils geht so: Wie ein Raser auf der Autobahn ist er stets mit 200 Sachen unterwegs. Wird er dann angehalten und von der Polizei mit Fahrverbot bedroht, lenkt er nach langen Diskussionen ein - und kann am Schluss statt den erlaubten 120 Stundenkilometern doch mit 150 weiterfahren. Alles eine Frage der Verhandlung.

«Geisterfahrer» Orban verliert seine Freunde - jetzt wirds ernst

In letzter Zeit jedoch gehen Orbans riskante Manöver nicht mehr auf. Statt «bloss» einem Raser gleicht er innerhalb der EU immer mehr einem Geisterfahrer. Sei es bei den Russland-Sanktionen wie dem Gas- und Öl-Embargo oder der Unterstützung der Ukraine: Zuverlässig steuert er in die Gegenrichtung. So fest, dass er von einer immer grösseren Zahl der EU-Hauptstädte mehr und mehr als Klotz am Bein empfunden wird. Dazu gehören mittlerweile auch einstige Alliierte in Zentral- und Osteuropa.

Mit einer Mischung aus Charme und kalter Machtpolitik hat sich Orban über die Jahre im Spiel gehalten. Hat er sich jetzt verzockt? AP

So könnte es im jahrelangen Streit mit Brüssel über den Zustand der ungarischen Demokratie jetzt zu handfesten Konsequenzen kommen: Die EU-Kommission will Orban über 13 Milliarden Euro aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und den Kohäsionszahlungen vorenthalten. Grund sind die mangelnde Korruptionsbekämpfung, Vetternwirtschaft und sonstige Verstösse gegen die EU-Grundwerte. Ungarn aber braucht das Geld dringend: Mit über 20 Prozent gibt es kaum ein Land in Europa, wo die Inflation die Einkommen der Bevölkerung schneller auffrisst. Die Wirtschaft könnte nächstes Jahr in die Rezession rutschen.

17 Reformen vereinbart - aber die Umsetzung nicht durchgezogen

Wie es Orban immer macht, hatte er auch diesmal auf den letzten Drücker Einlenken zugesagt. Ungarn verpflichtete sich bis zum 19. November insgesamt 17 Reformmassnahmen umzusetzen. Darunter die Wiederherstellung der Unabhängigkeit der Justiz. Die EU-Kommission attestiert Ungarn, wesentliche Fortschritte gemacht zu haben. Trotzdem reiche es noch nicht. Es gebe weiterhin «systemische» Mängel bei der Rechtsstaatlichkeit und «zentrale Aspekte» der Abhilfemassnahmen seien nicht umgesetzt, so EU-Budgetkommissar Johannes Hahn am Mittwoch in Brüssel.

Wie es in der EU meistens läuft, haben am Schluss aber die Mitgliedstaaten das letzte Wort. Diese werden sich am 6. Dezember, also am Samichlaustag, beim Treffen der Finanzminister mit dem Thema befassen.

Und Orban wäre nicht Orban, wenn er für den entscheidenden Tag nicht noch ein paar Trümpfe im Ärmel hätte.

Orban kann die EU stilllegen - aber wagt er es auch?

So werden die Mitgliedstaaten nicht nur über Ungarn abstimmen, sondern auch über die Finanzierung des 18 Milliarden Euro schweren Hilfspakets für die Ukraine und die OSZE-Mindeststeuer. Beides drängende Dossiers, bei denen es Einstimmigkeit braucht und wo Ungarn mit einem Veto die ganze EU lähmen kann. Dazu kommt, dass Orban auch beim Nato-Beitritt von Schweden und Finnland auf der Bremse steht.

Ob sich Orban mit seiner Vollkontakt-Strategie auch diesmal durchsetzen kann, ist fraglich. Im Moment sieht es nicht gut für ihn aus: Mit Giorgia Meloni ist in Italien zwar jemand am Drücker, der ein bekennender Orban-Fan ist. Und auch Polen könnte ihm, trotz grosser Meinungsverschiedenheiten in der Ukraine-Frage, vorerst noch die Stange halten. Verschiedene Staaten, darunter Deutschland, haben aber schon angekündigt, der Kommissionslinie folgen zu wollen. Eine Sperrminorität zusammenzukriegen wird für Orban sehr schwierig.

Dies, zumal die tschechische EU-Ratspräsidentschaft, welche die Sitzung leitet, den Spiess umgedreht hat: Gemäss Medienberichten soll die Tagesordnung so festgelegt sein, dass zuerst über die Ukraine-Hilfen und die Mindestbesteuerung abgestimmt wird. Blockiert Orban hier, wird sich das Blatt quasi garantiert gegen ihn wenden. In umgekehrter Richtung aber gibt es keine Garantie, dass Ungarn mit Milde rechnen kann, wenn es seine Erpresser-Politik aufgibt.

Der Faustkämpfer Orban hat sich in eine Ecke manövriert, aus der er so einfach nicht mehr rauskommt. Nun kann er nur hoffen, dass die EU-Staaten nicht zum K.o.-Schlag ansetzen.

