UMSTRITTEN Trotz Putins Energiekrieg: EU will Gas und Atom als «grüne» Energien fördern Die EU-Abgeordneten folgen dem Vorschlag von Ursula von der Leyen. Während Gegner fürchten, nun werde die Abhängigkeit von russischer Energie zementiert, sehen es Befürworter gerade umgekehrt. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ab Januar 2023 wird in der EU möglich, was Umweltschützer als pures «Greenwashing» betiteln: Gas und Atomkraft können unter gewissen Bedingungen als «umweltfreundlich» klassifiziert werden. Die Folge ist, dass private Investitionen zum Beispiel aus Klimafonds in diese Energieträger fliessen werden. Das EU-Parlament hat am Mittwoch in einer stark umkämpften Abstimmung grünes Licht zum Vorschlag von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gegeben.

Die bittere Lehre der Coronapandemie nicht vergessen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im EU-Parlament. Keystone

Gegner kritisieren: «Der grosse Gewinner ist Putin»

Längst nicht nur von grünen Parteien wird kritisiert, dass die EU-Kommission mit dem als «Taxonomie» bekannten Investitionsleitfaden Etikettenschwindel betreibt. Luxemburg und Österreich haben sogar eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) eingereicht. Die Begründung liegt auf der Hand: Gas ist ein fossiler Brennstoff, Atomenergie produziert Abfall, der über Jahrtausende strahlt und die Umwelt belastet. Diese Energieträger als «grün» einzustufen, mache schlicht keinen Sinn.

Die EU-Kommission hingegen argumentiert mit Pragmatismus. Gas und Atom seien CO 2 -arme Übergangstechnologien, welche helfen können, das grosse Ziel bis 2050 zu erreichen: Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent umzubauen. Mit erneuerbaren Energien allein wäre der Ausstieg aus noch viel dreckigeren Technologien wie der Kohleverstromung nicht zu schaffen.

Entscheidend Druck ausgeübt hatten im Hintergrund auch Deutschland als Land mit hoher Abhängigkeit von Gas und Frankreich mit seinen vielen Atomkraftwerken. Die neue Bundesregierung unter Kanzler Olaf Scholz hat sich zwar mittlerweile anders positioniert. Zu verhindern wird die Taxonomie aber kaum noch sein.

Neben dem Vorwurf des Greenwashings kritisieren Gegner der Taxonomie die EU-Kommission aber noch aus einem anderen, aktuelleren Grund: Mit der Förderung von Gas und Atom zementiere man die Abhängigkeit von Russlands Präsidenten Wladimir Putin, der nicht nur Gas an Europa liefert, sondern auch europäische Atomkraftwerke mit Brennelementen versorgt. Putin sei der «grosse Gewinner» der Taxonomie, kommentiert Michael Bloss, Grüner EU-Abgeordneter aus Deutschland. Bloss: «Europäisches Geld kann weiter unter dem Siegel der Nachhaltigkeit den russischen Angriffskrieg finanzieren.»

Auch die ukrainische Parlamentarierin Inna Sovsun, welche am Dienstag im EU-Parlament sprach, forderte ihre EU-Kollegen auf, die Taxonomie zurückzuweisen.

Die EU-Kommission und die Befürworter der Taxonomie sehen die Medaille jedoch genau von der anderen Seite. Wenn man von Putins Gas-Lieferungen unabhängig werden will, brauche es mehr denn je Investitionen in neue Infrastrukturen wie Flüssiggas-Terminals. Auch Atomstrom kann als Ersatz für Putins Energielieferungen dienen.

Kampf ums Gas, wenn Putin den Hahn abdreht? Brüssel entwirft Notfallplan

Gleichzeitig steigt in Brüssel die Angst davor, dass Russland den Gashahn nun endgültig abdrehen könnte. «Wir müssen uns auf weitere Unterbrechungen der Gasversorgung aus Russland vorbereiten, sogar auf eine vollständige Beendigung», sagte die Kommissionschefin von der Leyen am Mittwoch im EU-Parlament. Es sei klar, dass Putin Energie als Waffe nutze. Sie werde bis Mitte Juli einen europäischen Notfallplan vorstellen. Es gelte sicherzustellen, dass im Fall eines Lieferstopps Gas dorthin fliesst, wo es am dringendsten gebraucht werde.

Anders ausgedrückt: Stellt Putin den Hahn ab, sollen sich die EU-Staaten nicht gegenseitig das Gas wegschnappen. Es gelte, die bittere Lehre aus Egoismus und Protektionismus zu Beginn der Coronapandemie nicht zu vergessen, so von der Leyen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen