Krieg in der Ukraine: Aktuelle News und Entwicklungen

13:51 Uhr Sonntag, 19. Juni

Ukrainische First Lady Olena erzählt von ihrer Flucht

Die ukrainische First Lady spricht per Videobotschaft an einer EU-Konferenz zum Thema« Women in Conflicts» (Frauen in Konflikten) im Juni 2022. Olivier Matthys

/Keystone

In einem Interview mit der britischen Zeitung «The Guardian» erzählt die Frau des ukrainischen Präsidenten, wie es ihr auf der Flucht vor dem Krieg ergangen ist. Ab dem Kriegsausbruch am 24. Februar 2022 seien sie und ihre Kinder schlicht den Anweisungen der Sicherheitskräfte gefolgt, ohne zu wissen, wohin sie diese führe, so Olena Selenska. Was sie betont: Sie und ihre Kinder hätten die Ukraine nie verlassen. Wo genau sie sich jetzt befinden, sagt sie nicht. Sie will nicht zum Druckmittel auf ihren Mann werden. Er solle sich nicht zwischen seiner Familie und seinem Land entscheiden müssen, so Selenska gegenüber «The Guardian».

Die Tage nach dem 24. Februar seien lang gewesen – die Zeit vertrieb sich Selenska damit, ihre Kinder zu unterrichten. Auch habe sie einen genauen Tagesplan aufgestellt. «Du musst deine Stunden und Minuten einplanen, um sicherzustellen, dass du etwas zu tun hast und dich nicht in Gedanken verlierst», sagt sie. So habe sie auch die erste Ansprache ihres Ehemanns nach Kriegsbeginn am Fernseher und nicht live verfolgt. Sowieso habe sie ihren Kontakt zur Aussenwelt stark einschränken müssen: Ihre elektronischen Geräte habe sie zu Hause zurücklassen müssen. Ausserdem sei sie der Empfehlung des Sicherheitspersonals nachgekommen, ihre Konten in den sozialen Medien nicht mehr zu nutzen.

Selenska denkt auch über das Kriegsende nach: «Ukrainer sind es nicht gewohnt, Psychologen um Hilfe zu bitten», sagt Selenska. «Wir neigen dazu, Depressionen oder Angstzustände zu ignorieren.» Nach solch einer Zeit, brauche man aber Hilfe und sie hoffe, dass sich ihre Landsleute diese holen werden, um nach den Traumata wieder zu einer gesunden Gesellschaft zu werden. (mma)