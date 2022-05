Krieg in der Ukraine: Aktuelle News und Entwicklungen

11:05 Uhr MITTWOCH, 4. MAI

Kommt Selenski im Juli in die Schweiz? Die Vorbereitungen laufen

Am 4. und 5. Juli findet in Lugano die Ukraine-Konferenz statt. Eingeladen ist unter anderem auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski. Ob er tatsächlich in die Schweiz kommt, ist völlig offen und vom weiteren Kriegsverlauf abhängig. Der Bund allerdings bereitet sich laut einem Bericht des «Tages-Anzeigers» akribisch auf den hohen Besuch vor. Es wäre die erste Auslandsreise von Selenski seit dem Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022.

Schon Ende März hatte Selenski in einer Video-Ansprache vor pro-ukrainischen Demonstranten in Bern von einer Reise ins Tessin gesprochen und bejaht, die Ukraine-Konferenz durchführen zu können: «Ich glaube, ja, ich weiss sogar, dass wir sie abhalten können. Noch in diesem Jahr. In Ihrem Land.» Das Aussendepartement gab sich damals noch vorsichtig. (fan)