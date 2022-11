Mit diesen westlichen Waffen holten die Ukrainer Cherson zurück

Challenge League «Es gab keine Drohungen» – jetzt spricht FCA-Präsident Philipp Bonorand nach der Aussprache zwischen Spielern und Fans

Der FC Aarau ist in der Krise. Seit Sonntag stimmen nicht nur die Resultate auf dem Platz nicht, es gibt auch atmosphärische Störungen im Verhältnis zwischen Team und Fans. Einen Tag nachdem die Fans die Spieler nach dem 1:6 in Wil zur Aussprache baten, spricht Präsident Philipp Bonorand über die Vorkommnisse in der Ostschweiz.