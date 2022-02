UKRAINE-KRISE Neutralität unter Druck: Russland fordert die Schweiz auf, «umgehend» Stellung zu beziehen In einem Brief an Bundespräsident Ignazio Cassis verlangt Putins Aussenminister Antworten zur Schweizer Position in der Ukraine-Krise – und zwar subito. Remo Hess, Brüssel 04.02.2022, 17.14 Uhr

Erwartet eine "umgehende" Antwort von Ignazio Cassis: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow. Keystone

Post für Ignazio Cassis: Am Dienstag überbrachte der russische Botschafter in Bern dem Bundespräsidenten einen Brief mit dringendem Inhalt. Absender ist Russlands Aussenminister Sergej Lawrow, mit dem Cassis am Rande des US-russischen Treffens erst vor zwei Wochen in Genf zusammenkommen ist.

Im Brief fordert Lawrow die neutrale Schweiz auf, Stellung in der Ukraine-Krise zu beziehen. Konkret will Russland wissen, wie die Schweiz zum Prinzip der Unteilbarkeit von Sicherheit steht. Dieses besagt, dass kein Staat seine eigene Sicherheit auf Kosten eines anderen Staates erhöhen könne und dient den Russen als Hauptargument ihrer Forderung, dass die Ukraine niemals der Nato beitreten dürfe. Um seinen Standpunkt zu untermauern, hat Präsident Waldimir Putin bekanntlich eine Streitmacht von gegen 120’000 Soldaten an der ukrainischen Grenze zusammengezogen.

Lawrow verlangt eine individuelle Antwort von der Schweiz

Die Schweiz hat sich 1999 mit der Unterzeichnung der europäischen Sicherheitscharta der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) nicht nur zum Selbstbestimmungsrecht von Staaten, sondern auch zum Unteilbarkeitsprinzip von Sicherheit bekannt. Nun verlangt Russland vom Bundesrat eine «klare Antwort», ob letzteres immer noch gilt.

Lawrow: «Wir bitten sie deutlich festzuhalten, falls sie von ihrem Bekenntnis abrücken». Das sei eine kurze Sache und man rechne mit einer «umgehenden Antwort» (engl. "prompt"). Immerhin gehe es lediglich darum, aufzuzeigen, in welchem Verständnis die Schweiz die OSZE-Erklärung unterschrieben habe.

Der russische Aussenminister stellt zudem klar, dass er eine individuelle Stellungnahme der Schweiz erwarte, da jeder Staat die OSZE-Charta für sich und nicht etwa im Rahmen eines Blocks unterschrieben habe.

Finnischer Präsident: Ziel ist, Verwirrung zu stiften

Allerdings: Die Schweiz ist nicht allein. Zahlreiche solcher Briefe liess Russland zeitgleich in die Aussenministerien Europäischer Staaten sowie der USA und Kanada flattern. Eine Zusammenfassung des Schreibens hat das russische Aussenministeriums am Dienstag auf seiner Website veröffentlicht. Der finnische Präsident Sauli Ninnistö sagte am Mittwoch, das Ziel sei es, Verwirrung in den jeweiligen Ländern zu stiften. Bei einem Treffen mit der finnischen Premierministerin Sanna Marin in Helsinki kündigte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen an, dass die EU eine koordinierte Antwort geben wolle.

Die Schweiz setzt auf die OSZE-Gespräche kommende Woche

Das Schweizer Aussendepartement bestätigt gegenüber «CH Media» den Brief erhalten zu haben. Darin erkläre der russische Aussenminister die «russischen Vorstellungen einer europäischen Sicherheitsordnung», so ein EDA-Sprecher. Diese habe man zur Kenntnis genommen.

Da es sich bei den im Brief angesprochenen Beschlüssen um solche des OSZE-Ministerrats handle, sei die OSZE die geeignete Plattform, um die russischen Anliegen zu besprechen. Der polnische OSZE-Vorsitz werde nächste Woche einen Dialogprozess beginnen und die Schweiz unterstütze dieses Vorgehen.

Ob Bundespräsident Cassis wie verlangt eine persönliche Antwort an Lawrow senden wird, wollte man noch nicht sagen. In der Regel würden Schreiben an den Bundespräsidenten aber individuell beantwortet, so der EDA-Sprecher.

Vereint gegen die Nato: Wladimier Putin und Xi Jinping. Keystone

China als Verbündeter: Putin und Xi schliessen die Reihen

Wenig Zweifel an seiner Haltung lässt derweil China: Nach einem Treffen zwischen Putin und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping am Rande der olympischen Spiele fordert China ebenfalls ein Ende der Nato-Osterweiterung. Die Nato müsse ihre «ideologisierte Herangehensweise» aus der Zeit des Kalten Krieges aufgeben, heisst es in einer gemeinsamen Erklärung mit Putin. Einig sind sich China und Russland auch in der Ablehnung der US-Strategie im Indopazifik, welche den «Frieden und die Sicherheit» der Region gefährde. Das neue Sicherheitsbündnis zwischen den USA, Grossbritannien und Neuseeland erhöhe die Gefahr eines Wettrüstens. Russland wiederum unterstützt China in seiner Haltung zu Taiwan und lehnt eine Unabhängigkeit des Inselstaates «in jeder Form» ab.