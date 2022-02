Lawrow-Brief: EU kontert gemeinsam, Schweiz feilt noch an Antwort

UKRAINE-KRISE Gemeinsamer Konter auf Lawrow-Brief: Die EU rauft sich zusammen – die Schweiz feilt noch an ihrer Antwort Arbeitsteilung und enge Abstimmung zwischen Deutschland, Frankreich und Polen: Die EU-Staaten haben in der Krise mit Russland das Ruder übernommen. Derweil dementiert der Kreml, dass Putin eingewilligt habe, auf weitere Manöver zu verzichten. Remo Hess, Brüssel 10.02.2022, 16.01 Uhr

Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (links) mit Ignazio Cassis bei einem Treffen in Genf (November 2018). Keystone

Wie steht die Schweiz zu den Sicherheitsgarantien, die Russland vom Westen mit Blick auf den Ukraine-Konflikt und die Nato-Osterweiterung fordert? Das wollte Moskaus Aussenminister Sergej Lawrow vergangene Woche von Bundespräsident Ignazio Cassis in einem persönlichen Brief erfahren. Im Wissen um die Brisanz der verlangten Klarstellungen und der Wahrung der Schweizer Neutralität sagte Cassis im Interview mit der «Samstagsrundschau»: «Man darf sich nicht unter Druck setzen lassen». Gleichwohl werde die Schweiz dem russischen Brief «individuell» antworten.

Bis jetzt aber lässt sich Cassis Zeit mit der Replik. «Das Antwortschreiben wird noch vorbereitet», heisst es am Donnerstag auf Anfrage aus dem Aussendepartement EDA.

EU lässt Moskau auflaufen und antwortet gemeinsam

Die EU-Staaten, welche ebenfalls von den Russen aufgefordert wurden, einzeln Farbe zu bekennen, waren da schneller. «Ich habe im Namen der EU-Staaten auf den Brief von Minister Lawrow geantwortet», teilte der EU-Aussenbeauftrage Josep Borrell auf Twitter mit. Spannungen und Meinungsverschiedenheiten müssten durch Dialog und Diplomatie gelöst werden, so der Spanier. Die Frage der europäischen Sicherheitsagentur sollte im Rahmen der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit (OSZE) und anderen Gremien wie dem Nato-Russland-Rat thematisiert werden, lautete der Kerninhalt des Briefes gemäss Medienberichten.

Die gemeinsame Antwort der Europäer ist ein Zeichen, dass man sich nicht von Russland auseinanderdividieren lassen will. Ohnehin geben sich die europäischen Staats- und Regierungschefs in den letzten Tagen allergrösste Mühe, geschlossen aufzutreten.

Scholz räumt Ende von «Nordstream 2» implizit ein

In einer eng abgestimmten Arbeitsteilung reiste Bundeskanzler Olaf Scholz am Montag zu US-Präsident Joe Biden nach Washington, während der französische Präsident Emmanuel Macron gleichzeitig mit Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau verhandelte. Tags darauf traf Macron den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenski in Kiew, bevor er in Berlin mit Scholz und dem polnischen Präsidenten Andrej Duda im Format des sogenannten «Weimarer Dreiecks» zusammenkam.

Über fünf Stunden sprachen Wladimir Putin und Emmanuel Macron zusammen. Keystone

Die Botschaft war immer dieselbe: «Ziel ist es, in Europa einen Krieg zu verhindern», so Scholz. Dass Deutschland im Fall einer russischen Invasion in der Ukraine die Gaspipeline «Nordstream 2» fallen lassen wird, hat Scholz zwar nie explizit gesagt. Aber der SPD-Kanzler widersprach dem US-Präsidenten auch nicht, als dieser bei der gemeinsamen Medienkonferenz neben ihm stand und das Ende von Nordstream versprach, falls Putin die Grenze überschreiten würde.

Kreml dementiert eine Einwilligung zur Deeskalation

Was Macron bei Putin Handfestes erreicht hatte, bleibt allerdings auch Tage nach dem Treffen noch unklar. Eine Ankündigung aus Paris, Putin hätte eingewilligt, auf eine Eskalation und weitere Manöver an der ukrainischen Grenze zu verzichten, wurde vom Kreml dementiert.

Einig war man sich aber, dass Gespräche über die Umsetzung des Minsker-Friedensabkommen im sogenannten «Normandie Format» zwischen Russland, Frankreich, Deutschland und der Ukraine fortgeführt werden sollen. Das Problem: Für die Ukraine ist die buchstabengetreue Umsetzung des Abkommens politisch heikel. Kiew hatte das Abkommen 2015 nach der faktischen Kapitulation im Krieg in der Ostukraine unterschrieben. Die Vereinbarung sieht eine weitgehende Autonomie der beiden Separatistengebiete Donezk und Luhansk vor. Für Kritiker bedeutet das nicht weniger als die Aufspaltung des ukrainischen Nationalstaates.