Wie viel brauchts, damit der Westen den Sanktionshammer zückt?

UKRAINE-KRISE Anerkennung der Separatistengebiete: Kommt jetzt der Sanktionshammer des Westens? Die EU droht Russland bei einer Anerkennung der sogenannten «Volksrepubliken» mit Sanktionen. Doch wie hart der Hammer niedersausen soll, darüber dürfte noch gestritten werden. Remo Hess, Brüssel 21.02.2022, 20.15 Uhr

Wladimir Putin: Will die Separatistengebiete Donezk und Luhansk anerkennen. Keystone

«Massiv» und «nie dagewesen» - so beschreiben westliche Staatschefs und Politiker die Sanktionen, die über Russland hineinbrechen würden, falls es die Ukraine angreift. Was genau das Sanktionspaket beinhaltet, ist geheim. Aber im schlimmsten Fall könnte Russland in eine Art europäisches Nordkorea verwandelt werden: Abgeschnitten von den internationalen Finanzmärkten. Die Wirtschaft mit einem Technologie-Embargo gegängelt. Dazu kämen Kontensperrungen und Einreiseverbote für die schwerreichen Oligarchen und natürlich ein Stopp der umstrittenen Gaspipeline «Nordstream 2».

Nur: Was tun, falls Russland die Ukraine «nur ein wenig» angreift? Sprich: Ein Teil-Invasion ausführt oder «lediglich» die sogenannten «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk anerkennt, wie es Putin am Montagabend angekündigt hat? Wie stark sollte dann die Sanktionsantwort des Westens ausfallen?

Die Dosis machts: Welche Sanktionen auf welche Aggression?

In Brüssel, Washington und europäischen Hauptstädten heisst es, dass für sämtliche Szenarien die angemessenen Sanktionen auf dem Tisch liegen. Doch ganz so einig, wie man sich angesichts der russischen Bedrohung tapfer gibt, ist man dann doch nicht. Selbst US-Präsident Joe Biden gab in seiner Pressekonferenz am vergangenen Freitag zu, dass es «einige Unterschiede» unter den Verbündeten bei der Frage der Sanktionen und deren Anwendung gäbe.

Während die baltischen Staaten eine harte Linie fahren und bereits Sanktionen auf Vorrat verhängen möchten, wie es die ukrainische Regierung in den vergangenen Tagen eindringlich erbeten hatte, lehnen andere Staaten wie Italien, Österreich oder auch Deutschland ein vorschnelles Handeln ab. «Sanktionen sind eine Reaktion, eine Bestrafung. Das kann man nicht im Vorfeld machen», sagte Österreichs Aussenminister Alexander Schallenberg am Montag in Brüssel. Bis jetzt habe man noch nicht die militärische Aggression gesehen, die für eine Verhängung von Sanktionen nötig sei.

Auch «blosse» Anerkennung der «Volksrepubliken» wird Folgen haben

Angesprochen auf Putins Anerkennungspläne der sogenannten «Volksrepubliken» machte EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell klar, dass er auch in diesem Fall das Sanktionspaket zur Implementierung auf den Tisch bringen werde. Das Vorschlagsrecht liege in seiner Kompetenz und seiner Verantwortung. Welche Sanktion Russland dann genau gewärtigen müsste, wollte Borrell nicht sagen.

Aber: «Das Paket hat verschiedene Komponenten, die zu verschiedenem Grad angewendet werden könnten, je nach dem Niveau der russischen Aggression», so Borrell. Wie hart die Reaktion ausfallen würde, entscheiden schliesslich die EU-Aussenminister. Falls sich die nicht einig werden, ist es wahrscheinlich, dass es zu kurzfristig anberaumten Gipfeltreffen der EU-Staats- und Regierungschefs kommen dürfte.