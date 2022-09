Ukraine-Krieg Zeugen bestätigen: In den besetzten Gebieten gehen bewaffnete Russen auf Stimmenfang Das noch bis Dienstag andauernde Scheinreferendum in den besetzten Gebieten der Ukraine wird zweifellos das für Moskau genehme Resultat bringen. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 25.09.2022, 19.00 Uhr

Eine für den Anschluss stimmende Frau im besetzten Luhansk zeigt stolz ihr «Ja» auf dem Stimmzettel. Die russischen Wahlbehörden verwenden viel Mühe darauf, nach aussen hin einen geordneten Abstimmungsablauf zu simulieren. AP

Russische Exit-Polls in den besetzten Gebieten der Ukraine vermelden bereits eine hohe Zustimmung zum per Ende September geplanten Anschluss an Russland. Laut dem «Soziologischen Institut der Krim» sollen bisher 93 Prozent der Einwohner der zu gut zwei Dritteln besetzten Oblast Saporoschschja ein Ja eingelegt haben.

Solche Zahlen sind zweifellos den keineswegs demokratischen Methoden der Besatzungsmacht geschuldet.

«Sie kamen bereits am Freitagmorgen», erzählt Ihor K. (Name geändert) hastig am Telefon. «Es waren zwei Wahlhelferinnen mit einer mobilen Urne, begleitet von zwei russischen Soldaten mit Kalaschnikows», sagt er und gibt zu verstehen, dass er abgehört wird. Der Rentner Ihor K. lebt in einem Dorf in der Nähe von Nowa Kachowka, gut 100 Kilometer von Cherson entfernt. Die gleichnamige Oblast ist wie das Nachbargebiet Saporoschschja seit Anfang März von der russischen Armee besetzt.

Die Wahlmöglichkeit lautete «Ja oder Ja»

Cherson ist eines der vier Gebiete im Süden und Osten der Ukraine, in denen bis morgen Dienstag ein Scheinreferendum über den angeblich freiwilligen Beitritt zur Russischen Föderation abgehalten wird. Nach mehreren Verschiebungen seit April wurde diese höchst umstrittene Volksbefragung vergangenen Mittwoch in höchster Eile anberaumt. Denn durch die ukrainische Gegenoffensive ist das Gebiet unter grossen militärischen Druck geraten.

Im dünn besiedelten Steppenland rund um Cherson setzten die russischen Besatzer offenbar vor allem auf Hausbesuche direkt bei den Wählern, um auf das gewünschte Wahlergebnis zu kommen. Die Wahlmöglichkeiten seien «Ja oder Ja» gewesen, sei ihm von den beiden Helferinnen beschieden worden, erzählt Ihor. Wie er abgestimmt hat, lässt er offen. Der Rentner sagt aber:

«Im Dorf ist die grosse Mehrheit gegen den Anschluss an Russland, aber viele haben Angst.»

Niemand der vier ungebetenen Besucher hätte ihn zu einer Stimmabgabe gezwungen, aber schliesslich sei unklar, mit welchen Konsequenzen jene rechnen müssten, die sich weigerten, am Referendum teilzunehmen, erklärt Ihor.

Die Gegend zwischen dem Fluss Dnipro und der seit 2014 nach einem ähnlichen Referendum von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim hat sich seit der russischen Invasion vor einem guten halben Jahr weitgehend entvölkert. In Ihors Dorf sind nur die Rentner und ein paar kollaborationswillige Einwohner zurückgeblieben. «Vier Fünftel sind weg; ich kann nicht, denn für ein neues Leben bin ich zu alt», klagt der Mann, der zu Sowjetzeiten auf der Kolchose gearbeitet hat.

Moskau gibt schwache Stimmbeteiligung zu

Die Luhansker Wahlkommissionsleiterin Elena Kravchenko vermeldet am Freitag die ersten Resultate. Stringer / EPA

Dass die Russland-Begeisterung in der Gegend um Cherson nicht besonders gross ist, gibt selbst die für das Referendum zuständige Zentrale Wahlkommission Russlands in Moskau zu. Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass haben in der Oblast Cherson am ersten der fünf Abstimmungstage lediglich 15,31 Prozent am Referendum teilgenommen.

Bessere Resultate vermelden die Zentralen Wahlkommissionen der 2014 von prorussischen Separatisten selbst ausgerufenen «Volksrepubliken» Donezk und Luhansk: In der «Volksrepublik Donezk» sollen bis Samstagabend 55 Prozent der Bevölkerung am Referendum teilgenommen haben, in der «Volksrepublik Luhansk» soll knapp über die Hälfte der Einwohner bereits abgestimmt haben.

Für das von Moskau gewünschte klare Endergebnis dürften die zusätzlich aufgestellten 84 Wahllokale beitragen, die in Russland für «ukrainische Flüchtlinge» ein­gerichtet worden sind. 20 davon befinden sich alleine in Moskau. Laut Kiewer Schätzungen wurden bis zu 1,6 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner aus den vier Gebieten nach Russland verschleppt. Das UNO-Flüchtlingshilfswerk UNHCR verzeichnet 2,69 Millionen ukrainische Flüchtlinge in Russland.

Russen beklagen ukrainisches Artilleriefeuer

Die russischen und separatistschen Wahlkommissionen klagten am Sonntag über ukrainische Störmassnahmen entlang der ganzen Frontlinie.

Im Stadtzentrum von Cherson soll am frühen Sonntagmorgen ein Hotel mit vielen Medienvertretern durch einen Präzisionsschlag getroffen worden sein. Tass vermeldete zwei Todesopfer, darunter einen ukrainischen Ex-Parlamentarier, der seit 2015 in Russland lebte.

Am Samstag mussten offenbar in Luhansk Wahllokale in bombensichere Keller verlegt werden. In der Oblast Cherson soll dazu das Städtchen Nowa Kachowka beschossen worden sein. Der russische Aussenminister Sergej Lawrow hat am Wochenende nochmals bekräftigt, dass die russische Militärstrategie im Falle eines Anschlusses auch für die vier neuen Regionen gelten würde.

Sogar Serbien wird Resultat nicht anerkennen

Diese sieht den Einsatz von Nuklearwaffen im Falle eines Angriffs auf russisches Gebiet vor. Der formelle Abschluss könnte bereits am 30. September in Moskau besiegelt werden. Kiew hat inzwischen eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt. Kiew, Washington und Brüssel haben die Scheinreferenden scharf kritisiert und angekündigt, die Resultate nicht anzuerkennen.

Am Sonntag verkündete sogar der serbische Aussenminister Nikola Selakovic an einer Pressekonferenz, dass das traditionell mit Russland befreundete Land keine Anerkennung beabsichtige: «Dies würde völlig gegen unsere nationalen und staatlichen Interessen, die Wahrung der Souveränität und territorialen Integrität und die Unverletzlichkeit der Grenzen verstossen», sagte Selakovic gestern in Belgrad.

