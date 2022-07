Wohngebiete in Russland von ukrainischen Raketen angegriffen?

Ukraine-Krieg Wohngebiete in Belgorod und Kursk mit Raketen angegriffen – ist wirklich die Ukraine dafür verantwortlich? Der jüngste Raketenangriff im russischen Grenzgebiet zur Ukraine fordert den bisher höchsten Blutzoll in Russland selbst. Was für und was gegen einen Angriff unter «False Flag» spricht. Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 04.07.2022, 17.00 Uhr

Zerstörung nach einem Raketenangriff in der russischen Stadt Belgorod, nahe der Grenze zur Ukraine. Getty Images

Mindestens vier Menschen sollen nach Behördenangaben beim jüngsten, mutmasslichen Raketenangriff auf die russische Stadt Belgorod gestorben sein, weitere vier seien verletzt worden. Zudem wurde offenbar auch die etwas nördlicher gelegene Region Kursk beschossen. Einen solch hohen Blutzoll forderte während des Kriegs in der Ukraine noch kein Angriff auf russischem Boden.

Wjatscheslaw Gladkow, Gouverneur der Region Belgorod, erklärte im Onlinedienst Telegram, die Stadt sei am frühen Sonntagmorgen von «mehreren heftigen Explosionen» erschüttert worden. Elf Wohngebäude und 39 Häuser seien bei dem Raketenangriff beschädigt worden. Verschiedene Videos auf Twitter zeigen eine heftige Explosion in der Stadt. Wie sie zu Stande kam, bleibt unklar.

Immer wieder Beschuss in russischen Grenzregionen

Tatsache ist, dass Belgorod immer wieder von Explosionen, Bränden und Angriffen aus der Luft erschüttert wird, seit Russland am 24. Februar seinen Angriffskrieg auf die Ukraine startete. Bereits am 1. April wurde ein Öldepot des russischen Staatskonzerns Rosneft nahe Belgorod mutmasslich von Helikoptern beschossen, zum Ende desselben Monates, gab es Verletzte in mehreren Dörfern rund um die Stadt, die ebenfalls beschossen worden sein sollen.

Riesige Rauchwolken über der russischen Stadt Brjansk Ende April. Für die Brände in zwei Öllagern machte Russland ebenfalls die Ukraine verantwortlich. AP / Keystone

Belgorod und Kursk sind indes nicht die einzigen russischen Regionen und Städte nahe der Grenze zur Ukraine, die seit Kriegsbeginn wiederholt Beschuss meldeten: Auch die Stadt Brjansk, wo Ende April zwei Grossbrände in Öldepots ausbrachen, deren Ursprung bis heute ungeklärt ist, meldete mehrere Angriffe auf Dörfer im Umland. Auch im Juni gab es in Brjansk Verletzte nach Beschuss. Weitere solche Meldungen kamen aus der nordöstlich von Belgorod gelegenen Grossstadt Woronesch sowie aus Weissrussland, das am vergangenen Sonntag Raketen abgefangen haben soll. Auch sie sollen von ukrainischem Staatsgebiet aus abgefeuert worden sein.

Russland beklagt absichtlichen Angriff auf Wohngebiete

Das russische Verteidigungsministerium beschuldigte die ukrainische Armee in den vergangenen Monaten immer wieder, russisches Grenzgebiet zu beschiessen – mit dem taktischen Ziel, der Ukraine die Rolle des Aggressors zuzuschieben.

Zu den jüngsten Angriffen in Belgorod und Kursk heisst es, die Ukraine habe einen «absichtlichen Angriff mit Totschka-U-Raketen mit Streumunition sowie mit Kampfdrohnen durchgeführt». Unabhängig bestätigen lassen sich diese Vorwürfe nicht. Das russische Aussenministerium hält den Angriff für eine gezielte Provokation des Westens: «Wir denken, dass diese Aktionen vom Westen befürwortet wurden. Das geschieht, um uns zu Vergeltungsschlägen dieser Art zu drängen, um dann die antirussische Hysterie weiter anzuheizen.»

Die Totschka-U-Rakete hat eine Reichweite von rund 120 Kilometern, Belgorod liegt gerade einmal 50 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Operation unter falscher Flagge?

Aus Kiew gibt es keine offizielle Stellungnahme. Es heisst nur, Russland habe in der Vergangenheit bereits bei ähnlichen Vorfällen gelogen. Ein Sprecher des ukrainischen Verteidigungsministeriums sagte gegenüber der BBC, dass «unser Sicherheitsdienst viele Male Telefongespräche zwischen den russischen Soldaten abgehört hat, was beweist, dass diese Art von Aktivitäten manchmal Provokationen der russischen Seite selbst sind».

Ein anderer ukrainischer Beamter sagte, dass die Raketentrümmer, die in einem beschädigten Wohnblock in Belgorod eingebettet seien, von einem russischen Pantsir-Flugabwehrsystem stammen würden, das die Ukraine selbst nicht besitze.

Feuer in einem Öldepot nahe der russischen Stadt Belgorod am 1. April 2022. Die Stadt wird immer wieder beschossen. Ob die ukrainische Armee oder eine russische Operation unter falscher Flagge dafür verantwortlich ist, bleibt unklar. EPA / Keystone

Russland wolle lediglich die eigenen Kriegsverbrechen in der Ukraine rechtfertigen. Beschiesst Russland jetzt sogar seine eigenen Wohngebiete, nur um einen Vorwand für angebliche Vergeltungsaktionen in der Ukraine zu haben? Auch beim Angriff auf das Öldepot in Belgorod Anfang April wies der ukrainische Generalstab die Vorwürfe aus Russland zurück und sagte, dass es sich beim Vorfall um einen inszenierten Angriff unter falscher Flagge handle.

Vor den Grossbränden in den Öldepots in der Stadt Brjansk Ende April wies der ukrainische Journalist Roman Tsymbaliuk darauf hin, dass russische Militärs angewiesen worden seien, ihre Familien aus der Region zu evakuieren. Beobachter interpretierten dies als eine Vorbereitung für eine Operation unter falscher Flagge.

Ausgeschlossen werden kann bei den jüngsten Explosionen in Belgorod gegenwärtig weder eine Operation unter falscher Flagge, noch ein ukrainischer Raketenangriff. Sicher ist: Weder die Totschka-U- noch die Pantsir-Raketen kommen aus einem Nato-Waffenarsenal. Erstere ist eine Boden-Boden-Rakete sowjetischer Bauart, die Pantsir-Rakete gehört zu einem modernen, russischen Kurzstrecken-Flugabwehrsystem.

