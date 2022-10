Ukraine-Krieg «Wir tun, was wir können»: Der Westen verspricht der Ukraine eine Stärkung der Luftabwehr Nach den russischen Vergeltungsschlägen gegen die ukrainische Zivilbevölkerung wollen Kiews Verbündete die Abwehrsysteme des Landes stärken. Das wird aber einige Zeit dauern, wie ein hochrangiger US-General am Mittwoch einräumte. Renzo Ruf, Washington 12.10.2022, 19.47 Uhr

Beim Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel traf sich auch die «Ukraine Defense Contact Group», welche die Luftabwehr der Ukraine stärken möchte. Im Bild: US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und der ukrainische Verteidigungsminister Oleksij Reznikow. Olivier Matthys / AP

Der Nato-Generalsekretär sagt: Die Aufrüstung der Ukraine mit einem Luftabwehr-System hat «Priorität». Dies verkündete Jens Stoltenberg am Mittwoch während eines Treffens der «Ukraine Defense Contact Group» in Brüssel. Diese lose Vereinigung von rund 50 Staaten hat sich, unter Federführung der USA zum Ziel gesetzt, die Ukraine im Kampf gegen die russische Invasionsarmee zu unterstützen.

Allein: Ein solcher Abwehrschirm für die ukrainische Zivilbevölkerung lässt sich nicht über Nacht erstellen. Dies stellte Mark Milley, Chef des US-Generalstabes und damit höchster militärischer Berater von Präsident Joe Biden, in einer Pressekonferenz klar. Der Viersternegeneral sagte sinngemäss, dass kein pfannenfertiges System bereitstehe, um die Ukraine besser vor russischen Vergeltungsschlägen oder Angriffen der Luftwaffe zu schützen. Vielmehr müssten sämtliche Staaten, die Kiew helfen wollten, ihren Teil beisteuern.

Milley erwähnte die deutsche Bereitschaft, mindestens vier brandneue Luft-Luft-Lenkflugkörper des Typus IRIS-T in die Ukraine zu liefern. Das Abwehrsystem hätte eigentlich nach Ägypten gebracht werden sollen, aber die Regierung in Kairo war damit einverstanden, dass die Waffenschmiede Diehl Defence zuerst die Ukraine belieferte.

Der US-General sprach zudem über Patriot-Raketen und über das Flugabwehrraketensystem Mim-23 HAWK, das von US-Verbündeten in Europa genutzt wird. Auch erwähnte er das Versprechen einiger Länder, Munition für alte sowjetische Systeme zu liefern, die sich bereits im Besitz der ukrainischen Streitkräfte befänden.

Die bodengebundenen Luftverteidigungssysteme IRIS-T, für den Rundumschutz von Objekten, Räumen und mobilen Truppenverbänden. Diehl Defence

Milley sagte: «Die Aufgabe wird es sein, diese Systeme zusammenzubringen und sie einzusetzen.» Auch müssten die Mitglieder der ukrainischen Streitkräfte an den neuen Waffen ausgebildet werden. «Das ist ziemlich kompliziert», sagte der US-General, und werde wohl einige Zeit dauern. «Aber es ist machbar, und darauf zielen wir ab.»

Angst vor einem Kurswechsel in Washington

Dieser etwas umständliche Prozess deutet darauf hin, dass die westlichen Verbündeten der Ukraine Angst davor haben, ihre eigene Abwehr zu schwächen. Der US-Verteidigungsminister Lloyd Austin betonte am Mittwoch aber, dass sämtliche Mitglieder der «Ukraine Defense Contact Group» bereit seien, ihren Beitrag für die Stärkung der ukrainischen Verteidigungsbereitschaft zu leisten. «Wir tun, was wir können», und zwar so lange die Ukraine Hilfe benötige.

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin beim Treffen mit den Nato-Verteidigungsministern in Brüssel. Olivier Hoslet / EPA

Mit dieser Aussage versuchte der Verteidigungsminister auch Zweifel an der Entschlossenheit der amerikanischen Regierung zu zerstreuen – steht doch im kommenden Monat eine nationale Parlamentswahl an, bei der die Republikaner zumindest in einer Kammer des Kongresses in Washington die Mehrheit gewinnen könnten. In der Rechtspartei macht sich zunehmend Kritik an den Milliardenkrediten für die Ukraine breit.

«Wir wollen alle helfen. Gleichzeitig haben wir Probleme in unserem Land, die einer Lösung harren», sagte kürzlich ein einflussreicher republikanischer Abgeordneter. Und Ex-Präsident Donald Trump fordert neuerdings eine «sofortige» Friedenslösung für den Krieg in der Ukraine, weil ansonsten der Dritte Weltkrieg ausbrechen werde.